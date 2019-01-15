Согласия не дадим: пустит ли Россия корабли НАТО в Азовское море

Военные корабли НАТО не пройдут в Азовское море без соответствующего согласия со стороны Российской Федерации. С таким заявлением выступил вице-премьер правительства Республики Крым, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, сообщает ФАН.

«Военные суда иностранных государств по российско-украинскому соглашению от 2003 года могут заходить в акваторию Азовского моря только с согласия двух сторон — России и Украины», — отметил вице-премьер.

Россия же такого согласия не даст, добавил Мурадов. По его словам, присутствие военных кораблей Североатлантического альянса в Азовском море «недопустимо». Политик убежден, что власти Украины организовали провокацию, чтобы призвать в регионе флот НАТО.

Договор между Россией и Украиной «о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива» вступил в силу в 2003 году. Стороны договора, «руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними», договорились, что урегулирование вопросов по поводу акватории Азова решается между Москвой и Киевом.

«Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины», — говорится в документе.

Согласно 2-й статье договора, российские и украинские корабли пользуются в этом регионе свободой судоходства. Кроме того, в Азовское море могут проходить суда под флагами третьих государств, если они идут в российский или украинский порт.

При этом военные корабли третьих государств могут проходить через Керченский пролив, если они направляются в порт РФ или Украины по приглашению одной из сторон. Кроме того, на прохождение судов под флагами третьих стран должно быть получено согласие обеих сторон.

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России.

Вскоре, уже в Керченском проливе, к югу от Крымского моста, ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В ГПУ ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

Члены экипажей — 24 гражданина Украины — были арестованы. Всем им предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении границы России. В настоящее время подозреваемые находятся в СИЗО Москвы. Российские власти расценили произошедшее как провокацию со стороны Киева, которая была нужна украинскому президенту Петру Порошенко в преддверии выборов в стране. В свою очередь, на Украине заявили, что Россия применила агрессию к военным кораблям республики. Власти страны объявили военное положение в 10 украинских приграничных областях.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент однозначной провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые фактически руководили операцией.

После этого стало известно, что Киев «готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает НСН.

Он отметил, что для Киева прорыв через Керченский пролив — принципиальный вопрос. Если Украина остановится и отступит, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря. Кроме того, Турчинов подчеркнул, что в случае «отступления» Киева Москва «де-факто легализует оккупацию Крыма».

Секретарь СНБО отметил, что власти Украины предлагают западным партнерам также направить корабли для участия в походе из Черного в Азовское море. По словам Турчинова, участие кораблей альянса вынудило бы Россию считаться с международным правом.