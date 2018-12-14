«Согласилась из-за условий содержания»: отец Марии Бутиной — о её сделке со следствием в США

Россиянка Мария Бутина, которую США обвиняют в незаконной деятельности в качестве иностранного агента, согласилась частично признать вину из-за тяжёлых условий содержания в тюрьме. Об этом в интервью RT рассказал её отец Валерий Бутин. Он уверен, что его дочь, находясь на свободе, доказывала бы свою невиновность, добиваясь полного оправдания. Ранее Бутина пошла на сделку с американским правосудием и признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в США. Глава МИД России Сергей Лавров позже заявил, что Москва продолжит оказывать россиянке поддержку.

— Что вы почувствовали, когда узнали, что Мария пошла на сделку со следствием?

— Да никаких особенных чувств не было — только ожидание скорейшего разрешения этого дела в том ключе, которой бы устроил и дочь, и всю нашу семью.

— Почему она согласилась на сделку? Это суровые условия содержания в Штатах повлияли на её решение?

— Я думаю, что именно по этой причине согласилась — из-за условий содержания. Если бы она была на воле, доказывала бы свою невиновность, добиваясь полного оправдания.

— Мария рассказывала об условиях сделки?

— Нет, возможности обсудить детали дела и сделки у нас не было. На информацию, связанную с делом, судом наложен запрет, и она придерживается всех ограничений. В остальном я получаю информацию из СМИ.

— Что она рассказывала вам об условиях содержания?

— Пока ничего не менялось. С 20 ноября она находится в режиме административной сегрегации — 22 часа в сутки находится в камере.

«Больше всего ей от нас нужна поддержка»: отец Марии Бутиной — в эксклюзивном интервью RT

— Ранее вы отмечали, что с трудом находите средства для оплаты услуг адвокатов. Удалось ли решить проблему?

— Пока в процессе. Пытаемся найти организации, которые бы осуществили пожертвования для финансирования адвокатов, которые, стоит отметить, очень квалифицированно и уверенно ведут дело.

До пяти лет тюрьмы

Ранее стало известно, что Мария Бутина пошла на сделку с американским правосудием и признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в США. Ей грозит до пяти лет тюрьмы или $250 тыс. штрафа.

В Кремле все предъявленные россиянке обвинения считают необоснованными.

«Все обвинения в её адрес мы считаем абсолютно необоснованными, несостоятельными. Всё остальное — это вопрос судебного разбирательства в США и вопрос защиты Бутиной, который на данной стадии мы не хотим комментировать», — завил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит оказывать поддержку Бутиной.

«У меня есть основания полагать, что цель этих условий, которые ей были созданы, заключалась в том, чтобы сломать её волю и вынудить её, по сути дела, признаться в том, чего она, скорее всего, не совершала. Но это её решение. Мы будем делать всё, чтобы права нашей гражданки были обеспечены, чтобы она как можно скорее вернулась домой», — отметил он.