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Соглашение Путина и Лукашенко станет кошмаром для американских масонов – болгары
05 ноября 2021, 13:20 • 309 • Политика
Пользователи предсказывают возрождение Российской империи после встречи двух президентов
Накануне главы РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет. Новость широко обсуждается в зарубежных СМИ, пользователи Сети также активно комментируют соглашение двух стран.
Так, читатели газеты "Факти", которая выходит в Болгарии, пришли к выводу, что интеграция Москвы и Минска в дальнейшем может привести и к возрождению Российской империи.
"…cбывaeтcя кoшмaр aмeрикaнcких мacoнoв", – написал один из комментаторов.
Другой посоветовал Западу забыть о том, чтобы сделать Белоруссию своей второй колонией после Украины.
Еще один пользователь отреагировал на слова Лукашенко о Крыме – напомним, Батька пожаловался, что Путин не взял его на полуостров. Читатель решил, что таким образом белорусский лидер признал этот регион российским.
Ранее встречу Путина и Лукашенко прокомментировал политолог.
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