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Соглашение по военно-техническому сотрудничеству России и Беларуси истекает в 2020 году

11 марта 2020, 14:35  •  45 • Война
Белорусский парламент намерен его изменить, ослабив интеграционную составляющую
Двустороннее соглашение по военно-техническому сотрудничеству между Беларусью и Российской Федерацией истекает в текущем году. Сегодня никому неизвестно, будет ли оно пролонгировано и на каких условиях, поскольку позиция президента Беларуси Александра Лукашенко по этому поводу менялась не один раз.
В настоящее время Совет министров Беларуси внёс на рассмотрение в парламент проект по изменениям Соглашения между Белоруссией и Россией по военно-техническому сотрудничеству.
Среди изменений предлагается исключить полностью раздел «Интеграция предприятий оборонно-промышленного комплекса России и Беларуси». Также исключить из Соглашения «создание автоматизированной системы обмена информацией между Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству РФ». Исключить все мероприятия, которые хоть как-то связаны с военной интеграцией, например, «создание единых стандартов и норм в рамках военно-технического сотрудничества и общих технических требований к видам вооружения и военной техники».
Кое-что предлагается и добавить, например, пункт об «изготовлении и поставках средств и систем зенитного ракетного комплекса «Бук-МБ» в третьи страны».
В последнее время на экспертном уровне всё чаще раздаются «советы» о том, что Минск вполне может начать шантажировать Москву двумя военными объектами, расположенными на территории Белоруссии.
Речь идёт о РЛС «Ганцевичи», которую обслуживают 1200 человек и об узле дальней связи «Вилейка» (250 человек обслуживающего персонала). Служат на этих объектах российские специалисты и военные, хотя охрану несут белорусы.
В далёком 1995 году президенты двух стран Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали соглашения, согласно которым для этих военных объектов была предоставлена территория сроком на 25 лет без арендной оплаты. Но нельзя сказать, что России досталась эта территория совсем даром, как любит говорить президент Беларуси. По этому соглашению Минску списали долг за газ в размере более $1 миллиарда, кроме того, белорусские военные получили возможность использовать территорию российских полигонов для тренировок войск ПВО. Заканчивается срок действия этого соглашения 6 июня 2020 года.
РЛС «Ганцевичи» построена в восьмидесятых годах прошлого века, станция предназначена для обнаружения баллистических ракет, а также контролирует подводные лодки стран НАТО в Норвежском море и в Северной Атлантике. Александр Лукашенко в одном из интервью заявил, что ему предлагали 10 миллиардов долларов за уничтожение РЛС.
Заманчивое предложение, особенно на фоне сегодняшней ситуации…
Соб. корр. ФСК
На фото. РЛС «Ганцевичи», источник - Wikipedia

Фонд Стратегической Культуры

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