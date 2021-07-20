Соглашение по "Северному потоку - 2" не исключает санкции. Bloomberg указал на размытые формулировки

США и ФРГ могут договориться о возможных санкциях против России за давление на Киев.

В соглашении, которое планируется заключить между Германией и США, может быть пункт о введении санкций против России. Как уточняет Bloomberg, речь может идти о рестрикциях против России, если Германия сочтёт, что энергоресурсы применяются в качестве оружия.

Иными словами, если Берлин посчитает, что поставки газа Россия использует вопреки интересам Киева, то ограничения не исключены.

По информации источника агентства, договорённости по газопроводу между Берлином и Вашингтоном могут быть доработаны в ближайшее время.

Информатор Bloomberg в администрации США уточнил, что в документе умышленно приводятся не вполне конкретные формулировки. Это якобы делается для того, чтобы не предоставлять Москве точную информацию о планах Вашингтона и Берлина.

Накануне о соглашении сторон по газовому проекту, по которому Россия будет осуществлять поставки газа в Европу, сообщал Reuters.

Компромисс между странами позволит избежать введения США новых санкций против компании - оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига, передаёт ТАСС.