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Соглашение по "Северному потоку - 2" не исключает санкции. Bloomberg указал на размытые формулировки

20 июля 2021, 21:55  •  123 • В мире
США и ФРГ могут договориться о возможных санкциях против России за давление на Киев.
В соглашении, которое планируется заключить между Германией и США, может быть пункт о введении санкций против России. Как уточняет Bloomberg, речь может идти о рестрикциях против России, если Германия сочтёт, что энергоресурсы применяются в качестве оружия.
Иными словами, если Берлин посчитает, что поставки газа Россия использует вопреки интересам Киева, то ограничения не исключены.
По информации источника агентства, договорённости по газопроводу между Берлином и Вашингтоном могут быть доработаны в ближайшее время.
Информатор Bloomberg в администрации США уточнил, что в документе умышленно приводятся не вполне конкретные формулировки. Это якобы делается для того, чтобы не предоставлять Москве точную информацию о планах Вашингтона и Берлина.
Накануне о соглашении сторон по газовому проекту, по которому Россия будет осуществлять поставки газа в Европу, сообщал Reuters.
Компромисс между странами позволит избежать введения США новых санкций против компании - оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига, передаёт ТАСС.

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