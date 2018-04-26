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«Соглашение по атому остаётся в силе»: почему Евросоюз выступает против американской политики по Ирану
26 апреля 2018, 03:39 • 74 • В мире
Брюссель заявил о приверженности ядерной сделке с Ираном, заключённой в 2015 году при участии Москвы. По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, Совместный всеобъемлющий план действий останется в силе и продолжит выполняться. Приоритет Германии также заключается в соблюдении договора, заявил представитель МИД ФРГ Райнер Бройль. При этом президент Франции Эммануэль Макрон призывает работать над новым соглашением, чтобы подготовиться к возможному выходу США из сделки. Как в Европе реагируют на предложения Парижа — в материале RT.
© Morteza Nikoubazl / Reuters
Германия выступает против пересмотра иранской ядерной программы. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
По его словам, сделка «не может быть заново пересмотрена или заменена» кем-либо в отдельности, а нового соглашения в повестке дня нет.
«Мы остаёмся в тесном сотрудничестве с международными партнёрами по этому вопросу», — цитирует министра ТАСС.
Напомним, договор был заключён в июле 2015 года. Тогда Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция), а также Германия приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД): Тегеран взял на себя обязательство сократить ядерную программу в обмен на отмену санкций США, ЕС и СБ ООН.
Президент США Дональд Трамп, сменивший подписавшего документ Барака Обаму, неоднократно выражал недовольство сделкой. В январе он пообещал, что выйдет из СВПД, если европейские союзники не изменят условия сделки.
СМИ тогда сообщали, что США вместе с Францией, Великобританией и Германией утвердили условия, при которых страна продолжит придерживаться существующего соглашения. Однако на практике ни одно государство, кроме Соединённых Штатов, против сделки не выступило. Более того, в ЕС отвергли возможность подписания нового договора.
«Соглашение с Ираном по атому остаётся в силе и без изменений. Оно должно продолжать выполняться», — цитирует РИА Новости посла дипломатии ЕС Федерику Могерини.
Заявления Макрона
Наиболее лояльную позицию по отношению к американской в этом плане выказывал французский лидер Эммануэль Макрон. На встрече с Трампом в Вашингтоне он, в частности, назвал существующее соглашение с Ираном «недостаточным». Разговоры Трампа о разработке нового соглашения, по словам Макрона, более чем уместны.
«Мы не разрываем соглашение, чтобы оказаться нигде. Мы создадим новое, более полное соглашение», — сказал он во время визита в Вашингтон.
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Однако он подчеркнул, что над иранской сделкой должны работать все региональные державы, в том числе Россия и Турция.
Позже он выразился яснее, отметив, что Франция не намерена выходить из СВПД с Ираном, так как, хотя «нынешнее соглашение, возможно, не снимает всех обеспокоенностей», Парижу всё же «не следует отказываться от него».
Комментируя выступление французского лидера, Могерини отметила, что её внешнеполитическая служба обсудила с Макроном его высказывания. Глава дипломатии ЕС сообщила, что речь о пересмотре соглашения не идёт.
Позднее в Вашингтоне уточнили, что также не намерены проводить новые переговоры о пересмотре СВПД или менять его условия. По словам старшего директора по вопросам оружия массового уничтожения и нераспространения в Совете национальной безопасности Белого дома Кристофера Форда, США стремятся к дополнительному соглашению, которое должно заложить «серию дополнительных правил».
Москву, однако, не приглашали участвовать в каких бы то ни было новых переговорах по ядерному вопросу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы никаких приглашений не получали. И невозможно комментировать то, чего по факту нет», — сообщил он РИА Новости.
И без Тегерана
По мнению консультанта ПИР-центра Андрея Баклицкого, европейские страны пока что пытаются сохранить сделку.
«План Макрона, который он вчера озвучил на пресс-конференции с Трампом, о том, что мы сохраняем СВПД — это первый столп, второй — мы решаем, каким образом можно обеспечить тот факт, что Иран не сможет создать ядерное оружие после завершения части ограничений по СВПД. Третий столп — это ограничение программы баллистических ракет. Четвёртый — региональные вопросы, которые предполагается обсуждать с Турцией, с арабскими государствами и с участием России», — считает эксперт.
Он отметил, что ситуацию осложняет непредсказуемость решений, принимаемых Трампом. В частности, никто не может предположить, как американский президент поступит 12 мая, когда он может либо продлить мораторий на санкции, либо выйти из сделки.
При этом Тегеран вряд ли согласится на предложение заключить дополнительное соглашение, уверен Баклицкий.
Сам Рухани сомневается в легитимности намерений США и их партнёров.
«Вместе с лидером европейской страны США говорят: «Мы хотим принять решение по соглашению, достигнутому семью участниками». Зачем? По какому праву?» — возмутился он.
При этом нынешняя сделка не предусматривает выхода из неё в одностороннем порядке, заметила политолог, востоковед Каринэ Геворгян.
«Трамп просто разыгрывает определённую интригу, цель которой — ввести ситуацию в патовое состояние и несколько повысить температуру на этом международном треке», — предположила эксперт.
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