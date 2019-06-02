Соглашение о строительстве АЭС в Узбекистане подготовят к концу 2019 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам поездки в Узбекистан заявил, что генеральное соглашение о строительстве атомной электростанции (АЭС) в стране должно быть подготовлено к концу 2019 года. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на передачу «Вести в субботу».

После соглашения, по словам премьера, необходимо посчитать параметры, в том числе экономические, так как строительство АЭС дорогостоящее. После этого будут понятны примерные сроки реализации проекта. «Это небыстрый процесс. Но строительство АЭС очень быстрым не бывает, потому что это чрезвычайно сложный технологический проект», — подчеркнул Медведев.

1 июня стало известно, что Россия не планирует вводить визовые ограничения для граждан Узбекистана, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам визита в азиатскую республику.

Премьер напомнил, что Москва и Ташкент являются друзьями и партнерами. «И действительно, стратегически связаны экономики, и за последние несколько лет отношения получили очень мощный старт, новые инвестпроекты появились», — рассказал политик.

Среди таких проектов Медведев назвал строительство АЭС в Узбекистане. По его словам, уже утверждены некоторые параметры, назначено место, где будет находиться объект.