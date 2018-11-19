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София встала не несколько часов: В Болгарии второе воскресенье идут митинги против высоких цен

19 ноября 2018, 02:24  •  29 • Политика
В Болгарии прошли массовые акции протеста против высоких цен, протестующие перекрыли федеральные трассы и КПП. Весь транспорт в столице страны Софии встал на несколько часов.
Второе воскресенье подряд в Болгарии идут митинги против высоких цен на бензин и полисы обязательного автострахования, а также против повышения транспортного налога. Протестами охвачены десятки болгарских городов.
Отмечается, что митингующим удалось перекрыть автотрассы международного значения и блокировать КПП, несмотря на все попытки полиции Болгарии помешать этому. Из-за акции протеста все движение в столице страны Софии оказалось парализовано на несколько часов. Протестующие требуют отставки правительства в полном составе.
По данным МВД, в митингах приняли участие 3,5 тысячи человек и 1700 автомобилей. Четверо протестующих были задержаны. Тем не менее ведомство заявляет, что протестующие граждане не совершали никаких серьезных правонарушений.
«Акции протеста прошли без серьезных нарушений общественного порядка», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МВД Болгарии.

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