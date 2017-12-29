Соединённым Штатам армия Евросоюза не нужна

Под конец года, в декабре, в Брюсселе была принята так называемая программа Постоянного структурированного сотрудничества (Permanent Structured Cooperation, PESCO) стран Европейского союза, в соответствии с которой эти страны «обязуются объединить усилия в разработке вооружений и других военных проектах, а также со временем, после соответствующей юридической и военной подготовки, предоставить в общее распоряжение ЕС боевые подразделения в дополнение к уже имеющимся миротворческим силам», – пишет агентство ВВС. Если проще – создать собственную европейскую армию. Без американцев.

Тем не менее, большая часть комментаторов в Европе дружно приписали инициативу американцам, которые, мол, хотели бы видеть в евро-армии «вспомогательный батальон» НАТО. Однако, если взглянуть на резонанс этого события по обе стороны Атлантики более внимательно, легко заметить, что администрации США такая идея совсем не по нутру.

Стоит напомнить: два года назад, в конце декабря 2015 года, главный исследовательский центр республиканцев The Heritage Foundation обнародовал стратегию США, где для «правильного наказания России, потому что Обама делает это неправильно», предусматривался ряд задач, среди которых были: сопротивление попыткам Европы сократить количество антироссийских санкций или вовсе эти санкции снять; повышение возможностей европейских стран осуществлять санкции на практике; поддержка строительства трубопроводов в обход России (газопровод по дну Каспийского моря из Туркменистана через Азербайджан и Грузию в Турцию), снятие всех ограничений с экспортных поставок нефти и сжиженного природного газа из США; исключение России из банковской системы СВИФТ… Как видим, взявшись исправлять «неправильного Обаму, «правильный» Трамп не выполнил пока лишь последний пункт (Уолл-стрит против того, чтобы отрезать российские банки от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей).

А что говорит этот постановщик задач для правительства США о военных планах Брюсселя сегодня? Он очень недоволен. Со страниц The National Interest вице-президент The Heritage Foundation Джеймс Карафано (James Jay Carafano) предупреждает, что через полгода на предстоящем в июле 2018 года саммите в Брюсселе страны-члены НАТО должны уточнить, насколько серьёзны их намерения создать коллективную оборону.

И получается, что намерения серьёзнее некуда. Ведь, характеризуя официальный старт PESCO на саммите 14 декабря, глава Еврокомиссии Жан-Клода Юнкер назвал его «спящей красавицей», проснувшейся, наконец, к жизни. В PESCO вошли 25 стран Евросоюза (без Великобритании, Дании и Мальты). Глава Евросовета Дональд Туск тоже не скрывал радости по поводу этого «исторического момента, показавшего, что, несмотря на разногласия, сохранять единство возможно».

По мнению германской Deutsche Welle, разбудило «спящую красавицу» то обстоятельство, что «много лет сотрудничество в оборонной сфере оставалось заблокированным. Двери для его реализации, как ни странно, открыл референдум о выходе Великобритании из Евросоюза, поскольку именно Лондон всегда был последовательным противником сближения между странами ЕС в области обороны». А, кроме того, приложил руку к решению вопроса и Дональд Трамп со своими требованиями отобрать на военные нужды атлантистов 2 процента от ВВП каждой европейской страны-члена НАТО.

Уже потому, что страны-участницы PESCO взяли на себя 20 юридически обязывающих обязательств, причём первое из них звучит так: «Регулярно повышать оборонные бюджеты в реальных показателях для достижения согласованных целей», Североатлантическом альянсу, этому детищу американской геостратегии, теперь не видать трамповских 2 процентов ВВП на военные нужды. На это Евросоюза просто не хватит. Евро теперь пойдут на «создание новых образцов вооружений и оборудования (например, общей платформы для БМП и БТР) и повышение операционной готовности (например, формирование европейского медицинского командования)».

Больше того. «Как лидирующее государство в союзе, США несет обязанность обеспечить, чтобы все участники увеличивали и укрепляли свои усилия в поддержке коллективной безопасности, – пишет Джеймс Карафано. – Это критически важно, чтобы президент Трамп убедил союзников США увеличить расходы на взаимную оборону». Поэтому администрация Трампа должна добиться от европейских государств включения их министров финансов в свои делегации на саммите НАТО в июле. Подключение европейских министров финансов к июльскому саммиту НАТО для того, чтобы увеличить военные расходы этого блока, и «должно стать приоритетом администрации Трампа до июля», – диктует Белому дому вице-президент фонда «Наследие».

Европейцы отлично понимают, что требуемые из-за океана 2 процента их валового внутреннего продукта уплывут туда же – на закупку вооружения из США. Поэтому и раньше с «двумя военными процентами» в Европе было тяжело. Скажем, в прошлом году только полностью зависимые от ЕЦБ и МВФ Греция, Эстония и Польша отдали их НАТО. Ну так у младоевропейцев и у Греции других вариантов нет.

При этом не надо думать, что расходы на оборону у наших западных соседей России не растут. Румыния потратит 2 процента ВВП на оборону уже в 2017 году. В следующем – подтянутся к нужной цифре Литва и Латвия. Дания обещает потратить аж 20 процентов, но за шесть лет. Однако хитрее всех поступили французы: там с санкции президента Макрона включили в расходы НАТО все евро, потраченные на маневры и учения с союзниками, и 2 процента набежали. Тем не менее, в новом 2018 году более двух третей европейских членов альянса Трампа ослушаются.

Обиднее всего для Белого дома не то, что европейские члены НАТО компенсируют лишь половину расходов на его содержание, а то, что «ЕС всё более вступает в конфликт с «Тремя Не», прописанными 19 лет назад госсекретарем США Маделен Олбрайт, – пишет The National Interest. – Олбрайт установила три вехи для политики США в отношении Евросоюза: не отделяться от обороны Европы, не дублировать НАТО и не дискриминировать страны-члены НАТО, не входящие в ЕС. Эти «Три Не» сегодня как никогда актуальны… Каждый евро, потраченный на дублирование структур, мог бы быть потрачен на реальные возможности».