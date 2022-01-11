Соединение с севером: как Швеция и Финляндия втягиваются в орбиту влияния НАТО

Стокгольм выступает против компромиссов с Москвой по вопросам безопасности. Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, комментируя требование РФ о предоставлении юридических гарантий нерасширения НАТО, которое вынесено на обсуждение с Западом. Официально скандинавское королевство не собирается вступать в альянс, однако стремится сохранить такое право. Аналогичным образом действует и Финляндия, которая номинально придерживается нейтралитета. При этом обе страны не скрывают планов по наращиванию сотрудничества с Североатлантическим блоком. По мнению экспертов, Стокгольм и Хельсинки де-факто проводят курс, направленный на интеграцию в военную деятельность альянса, хотя это ухудшает отношения с Москвой и дестабилизирует обстановку на севере Европы.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил о неприемлемости каких-либо компромиссов с Москвой по вопросам безопасности. Об этом он сказал, выступая 10 января на общенациональной онлайн-конференции «Народ и оборона».

«Россия постоянно стремится продвигать свои позиции — в нарушение международного права. Требования, направленные против суверенитета отдельных стран, совершенно неприемлемы», — заявил Хультквист.

Таким образом министр обороны Швеции прокомментировал требование РФ по отказу НАТО от дальнейшего расширения.

При этом официальная позиция Стокгольма не предусматривает вступление в ряды Североатлантического альянса, и в комментарии агентству Bloomberg 10 января министр обороны Швеции заявил, что невступление в НАТО остаётся наилучшим вариантом обеспечения безопасности королевства. Кроме того, он сделал акцент на важности укрепления военного сотрудничества страны с Соединёнными Штатами.

В этот же день об отсутствии у Швеции необходимости вступать в НАТО заявила и премьер-министр страны Магдалена Андерссон. Вместе с тем она подчеркнула, что королевство намерено углублять сотрудничество с альянсом, в том числе путём проведения совместных учений и обмена информацией.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист

© AP Photo / DPA/ Bernd von Jutrczenka

Стоит отметить, что заявления Хультквист и Андерссон прозвучали на фоне стартовавших переговоров между Москвой и Западом по вопросам безопасности. 10 января в Женеве состоялись консультации представителей РФ и США. 12 января должно пройти заседание Совета Россия — НАТО, а 13-го января планируется многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

Одним из ключевых требований Москвы являются юридически закреплённые гарантии нерасширения альянса на восток. По словам главы российской делегации, замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, «НАТО (должно. — RT) вернуться, что называется, на исходные позиции в плане своей учебно-тренировочной, разведывательной деятельности, создания инфраструктуры и так далее по состоянию на 1997 год», когда в состав блока ещё не вошли страны Восточной Европы.

По итогам женевских консультаций Рябков сообщил, что Соединённые Штаты серьёзно подошли к российским предложениям по гарантиям безопасности. По словам замглавы МИД РФ, разговор с американскими представителями оказался сложным и долгим, но наряду с этим «очень профессиональным, глубоким, конкретным».

Однако в вопросе нерасширения НАТО достичь прогресса в переговорах не удалось, отметил Рябков.

«Надуманные идеи»

Напомним, точкой отчёта сотрудничества Швеции и НАТО принято считать 1994 год, когда королевство стало участником программы «Партнёрство ради мира». Однако наиболее интенсивно взаимодействие Стокгольма и военного блока начало развиваться спустя 20 лет — в 2014 году на саммите альянса в Уэльсе королевство Швеция получило статус партнёра с расширенными возможностями.

Последнее время шведская армия проводит со странами — членами НАТО интенсивные учения и заметно усилила военно-техническое сотрудничество с участниками альянса. Одним из крупных оружейных контрактов стала заключённая с США сделка на поставку зенитных систем Patriot. Королевство должно получить 12 пусковых установок и более 200 ракет. Поставки вооружения из-за океана начались весной 2021 года и должны завершиться в 2023 году.

Наряду с этим заметно изменилась внутренняя военная политика Стокгольма. В частности, в 2018 году Швеция восстановила воинский призыв. Благодаря этой мере королевство планирует увеличить общую численность войск по штату военного времени с нынешних 55 тыс. человек до 80 тыс. бойцов к 2025 году и до 100 тыс. военнослужащих к 2030 году.

Также Стокгольм взял курс на наращивание расходов на содержание вооружённых сил. До 2025 года финансирование шведской армии увеличится на 40%.

Причём, как заявил в конце 2021 года в интервью американскому изданию Defense News верховный главнокомандующий ВС Швеции генерал Микаэль Бюден, увеличение расходов на военные нужды Швеции стало следствием действий России.

Кроме того, постепенно меняется отношение шведского общества к перспективе вступления страны в альянс. По последним данным исследовательской компании Ipsos, противников членства королевства в НАТО по-прежнему больше, однако наблюдается тенденция к их уменьшению.

Шведские военные на учениях НАТО

Legion-Media

© U.S. Army Photo By Gertrud Zach

Согласно декабрьским подсчётам, доля таких респондентов сократилась до 35%. Это самый низкий показатель с конца 2014 года. Доля населения Швеции, которая выступает за вхождение в альянс, выросла до 33%, число неопределившихся осталось на уровне 32%.

В беседе с RT профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО Лев Воронков констатировал, что значительное влияние на дискуссию о возможном вхождении Швеции в НАТО оказали широко распространившиеся в последние годы страхи о мифической «российской угрозе».

«Это абсолютно надуманные идеи, связанные с «угрозами» со стороны России. Однако такая информационная кампания продолжается уже длительное время. Сейчас большинство граждан Швеции против вступления в НАТО, но подобные дискуссии всё равно поддерживаются на плаву, чтобы рано или поздно изменить общественное мнение в противоположную сторону», — отметил Воронков.

«Втягивание в орбиту»

Помимо Швеции против предоставления РФ гарантий нерасширения НАТО выступает и Финляндия — ещё одно северное государство, которое не является членом Североатлантического блока.

В новогоднем обращении к гражданам страны премьер-министр страны Санна Марин заявила, что Хельсинки сохраняет за собой возможность подать заявку на членство в блоке. По её словам, Финляндия должна отстоять свободу выбора политики в области безопасности.

В Москве, естественно, негативно относятся к перспективе появления у своих границ ещё двух государств — членов НАТО. В конце декабря в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что в случае вступления Швеции и Финляндии в альянс, подобные шаги не останутся без ответа.

«Вполне очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь военной структурой и точно не ставящей во главу угла оборонную повестку, а занимающейся как раз агрессивной деятельностью… имело бы серьёзные военно-политические последствия, которые потребовали бы адекватных шагов с российской стороны», — сказала Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, альянс проводит целенаправленную политику по «втягиванию в орбиту своих интересов и конъюнктурной политики» Хельсинки и Стокгольма. Захарова отметила, что Финляндия и Швеция не только стали активнее участвовать в масштабных учениях блока, но и предоставляют свои территории под «такие манёвры».

Как и Швеция, Финляндия проводит курс на углубление военно-технического сотрудничества с США. Так, в декабре 2021 года правительство Финляндии приняло решение приобрести у американской компании Lockheed Martin 64 боевых самолёта пятого поколения F-35. Истребители должны быть поставлены в период с 2025 года по 2030 год. На эти цели Финляндия потратит около €10 млрд.

Считается, что Финляндия продолжает придерживаться нейтралитета. Тем не менее, ещё в 1995 году в докладе парламенту правительство Финляндии исключило понятие «нейтралитет», хотя за три года до этого утвердило формулировку о военном неприсоединении и самостоятельной обороне. А в 1997 году власти уже допустили возможность получения военной помощи извне.

Солдат финской армии на учениях НАТО

Legion-Media

© DOD Photo

По мнению Льва Воронкова, на сегодняшний день Финляндия и Швеция превратились в «особых партнёров НАТО», глубоко погружённых в военную и политическую деятельность блока.

При этом эксперт напомнил, что даже в период холодной войны обе страны не предпринимали шагов, которые могли быть восприняты Москвой как провокация. По словам Воронкова, в Стокгольме и Хельсинки учитывали негативный опыт войн с Россией и осознавали тяжёлые последствия для безопасности в случае проведения конфронтационного курса.

«Скандинавы придумали идею, которая называлась северным балансом. Она заключалась в развитии сотрудничества как внутри региона, так и с полюсами силы в лице США и СССР. Однако такая сбалансированная политика больше не проводится. При этом вступление в НАТО противоречит интересам Швеции и Финляндии. На мой взгляд, отстаивание этой возможности превратилось в средство давления на РФ», — считает Воронков.

В комментарии RT доктор политических наук, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Штоль заявил, что Финляндия вслед за Швецией фактически становится частью Североатлантического альянса. Такая трансформация, по мнению эксперта, существенно обостряет ситуацию в Северной Европе.

«Москва всегда приветствовала прагматизм скандинавов, предоставляя им торговые преференции. Но, судя по всему, их благоразумие уходит в прошлое. Я думаю, что в случае с Финляндией оказался заразителен пример Швеции, которая сейчас по факту весьма глубоко интегрирована в структуры НАТО. Видимо, элиты обеих стран слабо осознают, насколько такая политика дестабилизирует обстановку в регионе, и что никаких выгод от ухудшения отношений с Москвой они не получат», — заключил Штоль.