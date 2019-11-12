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Содержит город и область: Миллиардер Лисин заплатил самый большой в России налог с прибыли офшоров.
12 ноября 2019, 14:24 • 159 • Политика
Российский миллиардер Владимир Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора. Номер два в российском списке Forbes пополнил казну Липецкой области и города Липецка на 540 миллионов рублей.
Миллиардер Владимир Лисин оказался крупнейшим в России плательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли подконтрольной иностранной компании. Его платёж в 2019 году составил 75% от всех выплат НДФЛ с прибылей офшоров.
Речь идёт о налоге с прибыли кипрской Fletcher Group Holdings, принадлежащей бизнесмену. В июне этого года Лисин заплатил по нему 540 миллионов рублей. Деньги пошли в сводный бюджет Липецкой области и города Липецка, так как именно там прописан миллиардер.
Отмечается, что налоги с Лисина составляют половину поступлений в бюджет области и города. По этой причине Липецкая область в этом году занимает второе место по поступлениям в консолидированный бюджет региона после Москвы.
Напомним, что состояние Владимира Лисина оценивается в 21,3 миллиарда долларов. Бизнесмен идет под номером два в списке Forbes самых богатых людей России.
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