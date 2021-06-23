«Содержит фонд — заказывает музыку»: меценат Борис Зимин оплатил аренду для ФБК Навального на 4,7 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией* Алексея Навального заплатил московскому товариществу собственников жилья «Рождественский бульвар, дом 10/7» 4,7 млн рублей за аренду подвала под Центр сбора подписей. Бенефициары сделки — участники ТСЖ политолог Екатерина Шульман и её супруг Михаил. Как выяснил RT, за пару дней до внесения очередного платежа точную сумму будущей аренды фонду жертвовал Борис Зимин. Этот факт, а также ряд других показательных совпадений указывают на то, что известный меценат имеет большее влияние на ФБК, чем считалось прежде.

Как выяснил RT, сумма в 4,7 млн рублей для ТСЖ Шульман выплачивалась контролируемыми Навальным структурами регулярно в течение 2019—2020 годов. Подвал в центре Москвы на Рождественском бульваре, дом 10/7, ФБК* арендовал ещё в 2017 году.

Помещение использовалось под штаб оппозиционера в период его президентской кампании, затем «переквалифицировалось» в Центр сбора подписей для кандидатов от «умного голосования» в период мэрской избирательной кампании.

Им управляет товарищество собственников «Рождественский бульвар, дом 10/7». Согласно базе «Контур.Фокус» и открытым данным, этим ТСЖ владеют жильцы дома, включая политолога Екатерину Шульман и её супруга, писателя Михаила Шульмана. Он же и руководит ТСЖ. Хотя формально собственников больше, семья Шульман имеет преимущественный контроль над товариществом, писал RT. Кроме того, членам семьи политолога принадлежит более трети коммерческих помещений.

Также на russian.rt.com Незваные гости: помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников

В 2019 году группа собственников обратилась в правоохранительные органы с жалобой на то, что Шульман без их согласия сдал помещение политикам. Владельцы квартир утверждали, что аренда была оформлена исключительно по инициативе председателя ТСЖ.

Тогда Михаил Шульман на вопросы RT о ситуации вокруг подвала отвечать отказался. Другим СМИ он рассказал, что якобы все собственники согласились сдать в аренду помещение и подписан арендный договор. Правда, ни протокола собрания собственников, ни договора журналистам не показал. Протоколы собраний ТСЖ по закону обязаны публиковаться в открытом доступе. За отсутствие данных в открытом доступе ТСЖ «Рождественский бульвар, дом 10/7» получило предписание от Госжилинспекции Москвы.

Деньги поступили, деньги ушли

Договор аренды с фондом Навального у ТСЖ всё-таки существует, выяснилось из оказавшихся в распоряжении RT финансовых документов. Согласно этим данным, в 2020 году ФБК платил за аренду от 275 тыс. до 550 тыс. рублей в месяц. Всего в 2019—2020 годах ФБК заплатил «Рождественскому бульвару» за 13 месяцев аренды 4,7 млн рублей.

RT связался с Михаилом Шульманом. Он подтвердил наличие договора и рассказал, на что были потрачены доходы от аренды.

«У нас действительно был официальный договор, деньги выплачивались на счёт ТСЖ, — сказал Шульман RT. — Деньги поступили на счёт ТСЖ, деньги ушли на капремонт кровли. Мы заменили часть кровли, заменили стояки. Скажем так, деньги ушли на капитальный ремонт всего здания».

При этом Михаил Шульман отметил, что договор аренды ФБК с ТСЖ «в настоящий момент расторгнут».

Также на russian.rt.com «Трансперенси Интернешнл — Р» снимает помещение по соседству с подвалом, где находится штаб Навального

Согласно полученным RT данным, в 2020 году за аренду помещения в ТСЖ Шульмана платил новосибирский Фонд защиты прав граждан, принадлежащий главе местного штаба Сергею Бойко. В октябре 2019-го это делал уфимский Фонд защиты прав граждан «Штаб», принадлежащий координатору местного штаба Навального Лилии Чанышевой.

На фонд и зарплату

Самым крупным спонсором ФБК, как писал RT в своём расследовании, оказался Борис Зимин — сын основателя «ВымпелКома» и фонда «Династия» Дмитрия Зимина. Он сформировал 36% всего бюджета ФБК. Как физлицо он пожертвовал связанным с ФБК некоммерческим организациям 75,9 млн рублей личных средств. Он же платит зарплату и самому Алексею Навальному.

Примечательно, что за несколько дней до отправки очередного арендного платежа для ТСЖ Шульмана новосибирский фонд получал от Бориса Зимина сумму, почти равную этому арендному платежу. Например, 5 февраля 2020-го Зимин перечислил ФБК 550 247 руб., а 10 февраля ФБК заплатил 550 тыс. рублей за аренду «Центра сбора подписей». Аналогичные ситуации с повторяющимися суммами произошли в марте, июле и августе 2020 года.

Адвокат по экономическим делам Анатолий Вербицкий считает, что действия Зимина похожи на целевое финансирование и подразумевают, что спонсор детально осведомлён о финансах и направлениях работы организации.

«Это мало походит на добровольные пожертвования. Если за несколько дней до платежа аренды перечисляется ровная сумма по аренде и она же потом погашается, это говорит о том, что человек как минимум в курсе внутренних дел фонда», — отметил адвокат.

Также на russian.rt.com Тайны династии Зиминых: RT выяснил, что скрывает семья спонсора Навального

Подобная стратегия финансирования характерна для бенефициаров бизнеса, добавил Вербицкий. А бенефициары могут влиять на руководство организации.

«Если он этот фонд содержит, он «заказывает музыку», — отметил адвокат.

Зимин даже мог выступать источником или заказчиком некоторых расследований, допускает адвокат.

«Не исключено, что Зимин и был заказчиком различных расследований, — предположил Вербицкий. — А может быть, и информационным источником, предоставлявшим сведения для публикаций».

По словам Вербицкого, ситуацией может заинтересоваться Росфинмониторинг или другие контролирующие органы.

«Чтобы получить более весомые доказательства, можно запросить финмониторинг, чтобы разъяснили, почему так происходит и что означают такие действия», — заключил эксперт.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.