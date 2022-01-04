Содержит 46 мутаций: на юге Франции обнаружен новый штамм коронавируса

СМИ сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса на юге Франции. По предварительным данным, разновидность выявлена у человека, который вернулся в страну после поездки в Камерун. Сообщается, что в новом варианте выявлено 46 мутаций.

На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом сообщили несколько западных СМИ.

По данным австрийской газеты Heute, новая разновидность выявлена у человека, который вернулся во Францию после поездки в Камерун.

Новый вариант получил обозначение B.1.640.2 и был обнаружен медиками Марселя — по их данным, в новом варианте выявлено 46 мутаций.

В России за минувшие сутки было выявлено 15 903 новых случая коронавирусной инфекции. За это время в стране полностью выздоровели 27 071 человек, 834 пациента скончались.

Накануне в стране было выявлено 16 343 случаев COVID-19, что стало минимумом с 17 июня.

Наибольшее число новых случаев было зафиксировано в Москве (1967), Санкт-Петербурге (1297) и Московской области (974).

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 10 570 212. С начала пандемии в России вылечились 9 575 147 человек, 312 187 пациентов с коронавирусом скончались.

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев высказал мнение, что с 2022 года пандемия коронавируса войдёт в режим сезонных эпидемий гриппа. В частности, он сравнил коронавирус с эпидемией гонконгского гриппа в 60-е годы XX века.

«Создали вакцины, лекарства, и вот уже живем с гриппом 60 лет, почти привыкли. То, что происходит с COVID-19, — это ситуация в каком-то смысле похожая. Серьёзная эпидемия, поначалу страх, но мы сделали вакцины, и уже появляются лекарства. И если будут хорошие, надежные протоколы по применению лекарств, то мы войдем в режим восприятия этого недуга, как гриппа», — заметил Сергеев.

Специалист добавил, что высокий уровень смертности от коронавируса — «расплата» за низкий уровень вакцинирования населения.

«Ведь подавляющее большинство умерших от COVID-19 — невакцинированные», — напомнил учёный.

В свою очередь доктор биологических наук, руководитель НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности в период пандемии.

РИА Новости

© Александр Кряжев

«Не допускать скопления людей важно как в помещениях, так и на улице», — заявил он в беседе с kp.ru.

Он подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции и правильного ношения масок.

«Рациональное зерно в том, чтобы умеренно, без фанатизма, соблюдать основы гигиены. Пришли вы с улицы — помойте руки, прежде чем хвататься за лицо. Мойте продукты нефасованные, овощи, фрукты. В этом нет ничего плохого, это полезно и тоже работает против коронавируса», — пояснил специалист.

Он рассказал, что сейчас и в России, и за рубежом разрабатывается целый ряд препаратов для профилактики коронавирусной инфекции, некоторые из них уже завершают клинические испытания.

При этом Семёнов отметил, что самое простое, что можно сделать на данный момент после контакта с заражённым больным, — это снять и выбросить свою маску.

«Вымойте сначала руки, а потом лицо», — призвал он.

Вместе с тем доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что пандемия коронавируса вряд ли закончится в 2022 году.

«Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году», — цитирует РИА Новости Вознесенского.

Учёный также назвал безосновательными утверждения о быстром старении из-за коронавируса.

«Утверждать, что перенесённая инфекция — это 100%-ный факт снижения продолжительности жизни, несколько надуманно», — сказал он, отметив, что для подобного утверждения необходимо провести больше исследований.

Вознесенский уточнил, что коронавирус относится к респираторным заболеваниям, большая часть которых проходит бесследно. При этом он отметил, что нужно смотреть, как заболевание накладывается на имеющиеся у заразившегося патологии.

Накануне председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на три года. Как говорится в сообщении на сайте кабмина, новая программа учитывает особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения COVID-19.

Помимо этого, в программе предусмотрено государственное финансирование проводимой медицинскими организациями углублённой диспансеризации.

«С 1 июля 2021 года на такое обследование приглашают граждан, переболевших коронавирусом. Оно помогает выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и вовремя начать лечение», — пояснили в кабмине.

Между тем агентство APA со ссылкой на государственное агентство по здравоохранению и безопасности питания Австрии заявило, что в стране штамм коронавируса «омикрон» к концу прошлого года вытеснил штамм «дельта» в качестве доминирующего.

Отмечается, что за последнюю неделю 2021 года в Австрии было зафиксировано 2915 случаев заражения «дельтой» и 4360 случаев — «омикроном».