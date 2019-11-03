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Содержащийся в израильской тюрьме Бурков заявил, что рассчитывает вернуться в Россию

03 ноября 2019, 14:39  •  78 • Политика

ИЕРУСАЛИМ, 3 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Содержащийся в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянин Алексей Бурков заявил журналистам в воскресенье в зале Высшего суда справедливости Израиля в Иерусалиме, что рассчитывает вернуться в Россию.

"Вернуться в Россию", - сказал Бурков российским журналистам в ответ на вопрос о том, на что он рассчитывает. Он также отметил, что считает "агрессивным" решение министра юстиции Израиля Амира Оханы от 30 октбяря о его экстрадиции в США. Бурков заявил, что хочет, чтобы материалы его дела были обнародованы. "Да", - ответил он на соответствующий вопрос российских журналистов.

Высший суд справедливости Израиля рассматривает в воскресенье петицию газеты Haaretz, журналисты которой настаивают на том, чтобы материалы по делу россиянина были опубликованы. Ранее Окружной суд Иерусалима рассматривал запрос США на экстрадицию россиянина в закрытом режиме, все материалы засекречены с 2015 года.

Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. Американские власти настаивают на экстрадиции россиянина в связи с якобы имеющимися у них доказательствами его причастности к киберпреступлениям. 30 октября, по информации газеты The Jerusalem Post, Охана подписал ордер на выдачу Буркова Соединенным Штатам.

Российская сторона ранее также направила в Израиль запрос на экстрадицию Буркова.

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