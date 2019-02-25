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Содержащиеся в СИЗО «Лефортово» украинские моряки прошли медобследование

25 февраля 2019, 20:24  •  53 • Украина
Трое украинских моряков, арестованных за незаконное пересечение границы России, прошли комплексное медицинское обследование. Об этом сообщили ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
 
© Алексей Мальгавко РИА Новости
 

«Члены ОНК посетили в СИЗО «Лефортово» Андрея Эйдера, Василия Сороку и Андрея Артеменко после того, как их выписали из медблока. Моряки рассказали, что им было проведено комплексное медицинское обследование, которым они остались
довольны. Задержанных осмотрели терапевт, хирург, невропатолог, нейрохирург, отоларинголог и офтальмолог», — сказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

По его словам, у моряков отмечается улучшение самочувствия.

Мельников подчеркнул, что задержанных регулярно посещает консул Украины.

Ранее сообщалось, что задержанные украинские моряки будут обследованы в Первой градской больнице и 4-й городской поликлинике в Москве.

Моряки были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу. 

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