Содержащиеся в СИЗО «Лефортово» украинские моряки прошли медобследование

Трое украинских моряков, арестованных за незаконное пересечение границы России, прошли комплексное медицинское обследование. Об этом сообщили ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Члены ОНК посетили в СИЗО «Лефортово» Андрея Эйдера, Василия Сороку и Андрея Артеменко после того, как их выписали из медблока. Моряки рассказали, что им было проведено комплексное медицинское обследование, которым они остались

довольны. Задержанных осмотрели терапевт, хирург, невропатолог, нейрохирург, отоларинголог и офтальмолог», — сказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

По его словам, у моряков отмечается улучшение самочувствия.

Мельников подчеркнул, что задержанных регулярно посещает консул Украины.

Ранее сообщалось, что задержанные украинские моряки будут обследованы в Первой градской больнице и 4-й городской поликлинике в Москве.

Моряки были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу.