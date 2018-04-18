|
«Содержался в контрольной выборке»: как в ОЗХО объяснили появление вещества BZ в исследовании проб по делу Скрипалей
18 апреля 2018, 23:24 • 47 • В мире
Вещество BZ не находилось в пробах, полученных из Солсбери в рамках расследования дела Скрипалей. Об этом сообщил глава лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и руководитель находящейся в Великобритании команды специалистов Марк-Майкл Блюм. По его словам, наличие химагента связано с процедурными особенностями: он якобы содержался в контрольной выборке, подготовленной лабораторией организации. В Москве, однако, не считают такие аргументы вескими. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что российская сторона не станет признавать выводы по инциденту до тех пор, пока её эксперты не получат доступ к пострадавшим и материалам экспертизы.
AFP © Adrian DENNIS
Пробы из Солсбери, предоставленные Великобританией в рамках дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, не содержали вещество BZ. Об этом сообщил глава лаборатории Организации по запрещению химического оружия и руководитель команды специалистов в Соединённом Королевстве Марк-Майкл Блюм.
Ранее о наличии химиката в пробах рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, информация была получена из доклада швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц. При этом тогда в ОЗХО предпочли не отвечать RT напрямую об истинности или ложности заявлений главы российского МИД.
«ОЗХО не раскрывает названия аккредитованных лабораторий, участвующих в деятельности ОЗХО. Также эти лаборатории связаны соглашениями о неразглашении информации. Такие условия призваны обеспечить добросовестность выполнения анализа и предоставления результатов аккредитованными лабораториями», — пояснили тогда представители международной организации.
В связи с этим эксперты полагают, что теперь в ОЗХО приняли для себя определённое решение. Добиться от них правды России будет практически невозможно.
По его мнению, России сейчас нужно апеллировать к широкому общественному мнению.
«По мере того как будет разгораться конфликт между Россией и Западом, эти организации могут занять уже просто откровенно антироссийскую позицию», — выразил своё мнение политолог.
Доступ к информации
В постоянном представительстве РФ при ОЗХО заявили, что принимать выводы по расследованию они не будут до тех пор, пока их эксперты не получат доступ к Скрипалям.
Он поставил под сомнение объективность доклада технического секретариата ОЗХО по заключению британских специалистов.
«Представленный техсекретариатом доклад требует дополнительной детальной проработки, в том числе с британской стороной. Любому специалисту понятно, что окончательные выводы можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа упомянутых проб. А эти материалы были переданы техсекретариатом только Лондону», — отметил дипломат.
По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, в данном случае налицо политизированность расследования.
«То расследование, которое проводится в рамках ОЗХО, тоже назвать полностью объективным нельзя: многие правовые нормы, которые брала на себя Великобритания, были нарушены. Была нарушена презумпция невиновности. То, как вёл себя Лондон и какие заявления мы слышали от Бориса Джонсона и Терезы Мэй, говорит о том, что ни о каком объективном расследовании Лондон никогда не думал, ему это просто невыгодно», — отметил эксперт в беседе с RT.
С его точки зрения, вернуть расследование на поле непредвзятости может лишь честная работа комиссии ОЗХО. В противном случае организация лишится своего статуса независимой.
«Намного красноречивее будет результат расследования комиссией ОЗХО, которая сможет либо опровергнуть голословные обвинения, либо в очередной раз мы сможем убедиться, что в рамках независимого института можно оказывать давление на экспертов рабочей группы», — подчеркнул Данюк.
Ничего не доказано
Примечательно в этом плане и выступление британского постпреда при ОЗХО Питера Уилсона. Он признал, что происхождение отравляющего вещества, применённого против Скрипалей, до сих пор не установлено.
Он также пообещал российским коллегам в ближайшее время подготовить ответы на вопросы, которые Москва ранее задавала по делу Скрипалей, не назвав при этом точные сроки.
«13 апреля РФ передала Великобритании список с вопросами согласно статье 9 Конвенции о запрещении химического оружия. Мы ответим настолько быстро, насколько это возможно, в течение десяти дней, установленных конвенцией», — сказал Питер Уилсон.
Между тем российский МИД публиковал вопросы к британским коллегам ещё 31 марта.
Готовность британских представителей приветствовал политолог Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Вместе с тем он выразил сомнение в том, что Лондон даст Москве исчерпывающие ответы.
Вместе с тем политолог отметил положительную тенденцию, которая была продемонстрирована на внеочередном заседании исполнительного совета ОЗХО.
«Тут несколько достижений. ОЗХО впервые подтвердила то, что было очевидно: что нет доказательств принадлежности (вещества. — RT) конкретной стране исходя из химической формулы. Помимо этого Великобритания наконец-то продемонстрировала подвижки в своей позиции, дав согласие ответить на российские вопросы», — пояснил Абзалов.
В свою очередь, Никита Данюк считает, что Великобритания ответит на вопросы России, но только в своей интерпретации.
«Великобритания может интерпретировать вопросы, которые мы задавали, так, как посчитает нужным. Она с самого начала игнорировала огромное количество норм и обязательств. Великобритания не будет отвечать на такие запросы, которые могут нанести удар по её имиджу. Если ответы даст, то формулировки будут расплывчатыми и непонятными, рассчитывать на конструктив, как мне кажется, не приходится», — сказал он RT.
«Скамейку спилили»
В связи с этим Дмитрий Абзалов поставил вопрос о том, как Великобритания формирует свою доказательную базу.
«Без понимания, как было применено вещество, не совсем ясно, как строится доказательная база. Образцы были переданы, однако неизвестно, что они собой представляли: была ли это кровь или что-то ещё. Более того, даже если люди выживали после подобного отравления, а такие случаи были, то они оставались инвалидами, так как воздействие было очень обширное. Каким образом можно было произвести на Скрипалей точечное воздействие — вопрос», — заявил эксперт.
Не менее значима, подчеркнул он, и судьба вещественной части доказательной базы британцев, которая стремительно сокращается.
«Скамейка спилена, в доме (Скрипалей. — RT) проведут дезинфекцию, хотя расследование ещё не завершено», — напомнил Абзалов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
14 апреля 2018, 12:24
|
16 апреля 2018, 06:40
|
14 апреля 2018, 09:09
|
17 апреля 2018, 11:54
|
16 апреля 2018, 22:54
|
16 апреля 2018, 06:40
|
17 апреля 2018, 08:39