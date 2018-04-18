«Содержался в контрольной выборке»: как в ОЗХО объяснили появление вещества BZ в исследовании проб по делу Скрипалей

Вещество BZ не находилось в пробах, полученных из Солсбери в рамках расследования дела Скрипалей. Об этом сообщил глава лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и руководитель находящейся в Великобритании команды специалистов Марк-Майкл Блюм. По его словам, наличие химагента связано с процедурными особенностями: он якобы содержался в контрольной выборке, подготовленной лабораторией организации. В Москве, однако, не считают такие аргументы вескими. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что российская сторона не станет признавать выводы по инциденту до тех пор, пока её эксперты не получат доступ к пострадавшим и материалам экспертизы.

Пробы из Солсбери, предоставленные Великобританией в рамках дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, не содержали вещество BZ. Об этом сообщил глава лаборатории Организации по запрещению химического оружия и руководитель команды специалистов в Соединённом Королевстве Марк-Майкл Блюм.

«Вещество BZ, которое упоминается в публичных заявлениях, широко известное как 3Q, содержится в контрольной выборке, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии с существующими процедурами. Она не имеет ничего общего с образцами, собранными специалистами ОЗХО в Солсбери», — сказал он на внеочередном заседании исполнительного комитета ОЗХО.

Ранее о наличии химиката в пробах рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, информация была получена из доклада швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц. При этом тогда в ОЗХО предпочли не отвечать RT напрямую об истинности или ложности заявлений главы российского МИД.

«ОЗХО не раскрывает названия аккредитованных лабораторий, участвующих в деятельности ОЗХО. Также эти лаборатории связаны соглашениями о неразглашении информации. Такие условия призваны обеспечить добросовестность выполнения анализа и предоставления результатов аккредитованными лабораториями», — пояснили тогда представители международной организации.

В связи с этим эксперты полагают, что теперь в ОЗХО приняли для себя определённое решение. Добиться от них правды России будет практически невозможно.

«Думаю, добиваться истины как от наших западных партнёров, так и от международных организаций, которые находятся под контролем и получают усиленное финансирование от ведущих стран Запада, практически бесполезно. Потому что на наш аргумент найдётся десять контраргументов. И при всех наших доказательствах и предельно прозрачной позиции всё равно мы проиграем», — пояснил RT политолог Александр Шатилов, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России.

По его мнению, России сейчас нужно апеллировать к широкому общественному мнению.

«По мере того как будет разгораться конфликт между Россией и Западом, эти организации могут занять уже просто откровенно антироссийскую позицию», — выразил своё мнение политолог.

Доступ к информации

В постоянном представительстве РФ при ОЗХО заявили, что принимать выводы по расследованию они не будут до тех пор, пока их эксперты не получат доступ к Скрипалям.

«Подчёркиваем: Россия не примет на веру никаких выводов в отношении дела Скрипалей до тех пор, пока не будет выполнено простое условие: российским экспертам обеспечат доступ к пострадавшим, а также к упомянутым материалам экспертизы ОЗХО и всему объёму имеющейся в распоряжении Лондона реальной информации по этому инциденту», — заявил российский постпред Александр Шульгин.

Он поставил под сомнение объективность доклада технического секретариата ОЗХО по заключению британских специалистов.

«Представленный техсекретариатом доклад требует дополнительной детальной проработки, в том числе с британской стороной​​​. Любому специалисту понятно, что окончательные выводы можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа упомянутых проб. А эти материалы были переданы техсекретариатом только Лондону», — отметил дипломат.

Сергей и Юлия Скрипаль

© ukr.media/Global Look Press

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, в данном случае налицо политизированность расследования.

«То расследование, которое проводится в рамках ОЗХО, тоже назвать полностью объективным нельзя: многие правовые нормы, которые брала на себя Великобритания, были нарушены. Была нарушена презумпция невиновности. То, как вёл себя Лондон и какие заявления мы слышали от Бориса Джонсона и Терезы Мэй, говорит о том, что ни о каком объективном расследовании Лондон никогда не думал, ему это просто невыгодно», — отметил эксперт в беседе с RT.

С его точки зрения, вернуть расследование на поле непредвзятости может лишь честная работа комиссии ОЗХО. В противном случае организация лишится своего статуса независимой.

«Намного красноречивее будет результат расследования комиссией ОЗХО, которая сможет либо опровергнуть голословные обвинения, либо в очередной раз мы сможем убедиться, что в рамках независимого института можно оказывать давление на экспертов рабочей группы», — подчеркнул Данюк.

Ничего не доказано

Примечательно в этом плане и выступление британского постпреда при ОЗХО Питера Уилсона. Он признал, что происхождение отравляющего вещества, применённого против Скрипалей, до сих пор не установлено.

Не на той волне: на британском ТВ сочли неуместными сомнения бывшего адмирала в подлинности сирийской химатаки «В то время как идентификация использованного нервно-паралитического вещества — это неотъемлемая часть технических доказательств в нашем расследовании, ни DSTL (центр «Портон-Даун». — RT), ни отчёт ОЗХО не определяют страну или лабораторию происхождения вещества, использованного в этой атаке», — посетовал Уилсон.

Он также пообещал российским коллегам в ближайшее время подготовить ответы на вопросы, которые Москва ранее задавала по делу Скрипалей, не назвав при этом точные сроки.

«13 апреля РФ передала Великобритании список с вопросами согласно статье 9 Конвенции о запрещении химического оружия. Мы ответим настолько быстро, насколько это возможно, в течение десяти дней, установленных конвенцией», — сказал Питер Уилсон.

Между тем российский МИД публиковал вопросы к британским коллегам ещё 31 марта.

Здание Министерства иностранных дел РФ

РИА Новости

© Maxim Shemetov

Готовность британских представителей приветствовал политолог Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Вместе с тем он выразил сомнение в том, что Лондон даст Москве исчерпывающие ответы.

«Россия задала весьма непростые вопросы. Поэтому сомневаюсь, что она получит на все из них ответы. Например, по поводу того, какой антидот вводился пострадавшим. Сильно сомневаюсь, что британцы предоставят его химическую формулу», — сказал он в беседе с RT.

Вместе с тем политолог отметил положительную тенденцию, которая была продемонстрирована на внеочередном заседании исполнительного совета ОЗХО.

«Тут несколько достижений. ОЗХО впервые подтвердила то, что было очевидно: что нет доказательств принадлежности (вещества. — RT) конкретной стране исходя из химической формулы. Помимо этого Великобритания наконец-то продемонстрировала подвижки в своей позиции, дав согласие ответить на российские вопросы», — пояснил Абзалов.

В свою очередь, Никита Данюк считает, что Великобритания ответит на вопросы России, но только в своей интерпретации.

«Великобритания может интерпретировать вопросы, которые мы задавали, так, как посчитает нужным. Она с самого начала игнорировала огромное количество норм и обязательств. Великобритания не будет отвечать на такие запросы, которые могут нанести удар по её имиджу. Если ответы даст, то формулировки будут расплывчатыми и непонятными, рассчитывать на конструктив, как мне кажется, не приходится», — сказал он RT.

«Скамейку спилили»

В связи с этим Дмитрий Абзалов поставил вопрос о том, как Великобритания формирует свою доказательную базу.

«Без понимания, как было применено вещество, не совсем ясно, как строится доказательная база. Образцы были переданы, однако неизвестно, что они собой представляли: была ли это кровь или что-то ещё. Более того, даже если люди выживали после подобного отравления, а такие случаи были, то они оставались инвалидами, так как воздействие было очень обширное. Каким образом можно было произвести на Скрипалей точечное воздействие — вопрос», — заявил эксперт.

Не менее значима, подчеркнул он, и судьба вещественной части доказательной базы британцев, которая стремительно сокращается.

«Скамейка спилена, в доме (Скрипалей. — RT) проведут дезинфекцию, хотя расследование ещё не завершено», — напомнил Абзалов.