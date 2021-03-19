«Сочетание скрытности и дальности обнаружения целей»: как подлодки проекта 636 «Варшавянка» усилят Тихоокеанский флот РФ

Последняя субмарина в серии из шести подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» будет передана Тихоокеанскому флоту РФ в 2024 году. Об этом заявил генеральный директор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков. По его словам, пятую и шестую субмарины заложат в текущем году либо ко Дню Победы, либо ко Дню ВМФ. По словам экспертов, эти подлодки обладают предельно малой заметностью, что в сочетании с высокоточным оружием делает их максимально эффективными.

Генеральный директор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков анонсировал отправку ВМФ России последней в серии из шести субмарин проекта 636 «Варшавянка». Она будет предназначена для Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Шестая лодка будет передана флоту в 2024 году, строительство серии будет завершено», — приводят слова Бузакова РИА Новости.

По его словам, пятую и шестую субмарины для ТОФ заложат в 2021 году либо ко Дню Победы, либо ко Дню ВМФ.

Прежде аналогичную серию из шести подлодок проекта 636 получил также Черноморский флот. При этом главком ВМФ России Николай Евменов ранее уточнял, что корабли, которые строятся для Тихоокеанского флота, будут доработаны с учётом особенностей эксплуатации на Дальнем Востоке.

Он напомнил, что субмарины этого проекта уже «доказали свою эффективность в... действиях против террористов в Сирийской Арабской Республике из акватории Средиземного моря».

В июле 2020 года завершились заводские испытания подлодки «Волхов». Она встала в строй в октябре. Это была вторая по счёту субмарина проекта 636 для Тихоокеанского флота. Первый корабль данной серии для ТОФ получил название «Петропавловск-Камчатский» и был передан ВМФ в ноябре 2019-го.

«Сочетание скрытности и дальности»

Подлодки проекта 636 «Варшавянка» — это модернизированный вариант многоцелевых дизель-электрических подлодок проекта 877 «Палтус», разработанных в СССР в конце 1970-х годов.

Эти подлодки, которые всё ещё несут службу в российском ВМФ и предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок противника, патрулирования, дозора, разведки, охраны коммуникаций в ближней морской зоне.

Производитель «Варшавянок» отмечает, что по сравнению с предыдущими проектами они имеют более высокую боевую эффективность.

«Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения», — отмечается на сайте Объединённой судостроительной корпорации.

РИА Новости

© Алексей Даничев

Как и последние серии «Палтусов», «Варшавянки» первоначально строились на экспорт. Эти подлодки поставлялись в том числе в такие страны, как Китай, Вьетнам и Алжир.

ВМФ России первоначально планировал заменить свои «Палтусы» советской постройки на подлодки проекта 677 «Лада». Однако из-за ряда проблем с проектированием и строительством этот проект был прекращён. Также было принято решение построить для российского флота серию «Варшавянок», производство которых уже было налажено.

Подлодки «Волхов», «Петропавловск-Камчатский» и другие строящиеся для нужд ВМФ корабли относятся к модернизированному варианту «Варшавянки» — проекту 636.3. Они были разработаны в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин».

Одной из самых заметных особенностей подлодок «Варшавянка» стал их малый размер. Длина корабля проекта 636 составляет 73,8 м, ширина — 9,9 м, надводное водоизмещение составляет 2350 т. Предельная глубина погружения — 300 м.

«Варшавянки» оснащены дизель-электрической установкой: гребным электродвигателем мощностью около 5,5 тыс. л. с. и двумя дизель-генераторами 30ДГ мощностью 1,5 тыс. КВт каждый.

Она может развивать надводную скорость до 17 узлов и подводную скорость 20 узлов. Автономность «Варшавянки» составляет 45 суток, а без всплытия она может преодолеть 400 морских миль (почти 741 км). При этом дальность плавания в режиме РДП (с забором воздуха, необходимого для работы двигателя внутреннего сгорания под водой) с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов составляет 7,5 тыс. морских миль (13 890 км). Численность экипажа — 52 человека.

Океанская тишина

Основным оружием «Варшавянок» являются крылатые ракеты «Калибр-ПЛ», дальность применения которых, согласно некоторым данным, превышает 2 тыс. км. Помимо ракет, лодка оснащается боекомплектом из 18 торпед или 24 мин — в её носовой части расположены шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов.

Ракеты «Калибр-ПЛ» имеют низкую радиолокационную заметность и благодаря полёту на сверхмалых высотах могут эффективно избегать обнаружения средствами ПВО.

В конструкции лодки использовались шумопоглощающие элементы, которые обеспечивают «Варшавянке» высокую скрытность. Кроме того, субмарины оснащены современными средствами по снижению уровня собственного шума до естественного фона океана.

РИА Новости

© Виталий Аньков

Всё вместе это обеспечивает «Варшавянке» упреждающее обнаружение: подлодка может заметить вражеский корабль на максимальном расстоянии и внезапно атаковать его противокорабельными ракетами с расстояния, превышающего порог её собственного обнаружения.

Доктор военных наук капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков в интервью RT отметил, что подводные лодки проекта 636.3 по своим стратегическим и тактико-техническим характеристикам отвечают всем современным требованиям.

«Страны НАТО прозвали её «Чёрной дырой», потому что она бесшумная и может первой обнаруживать противолодочные силы противника. Можно считать, что гидроакустический комплекс данной лодки один из самых совершенных сейчас», — отметил Сивков.

Он также напомнил, что комплекс «Калибр-ПЛ», которым вооружены «Варшавянки», может наносить удары по различным типам целей.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT отметил, что, несмотря на свои компактные габариты, эти подлодки оснащены «серьёзными вооружениями».

В силу малой шумности обнаружить их практически невозможно, говорит Кнутов.

«Варшавянки» замечательно показали себя во время переходов из Чёрного моря в Средиземное, поражения баз террористов на территории Сирии, и американские корабли их практически не замечали», — напомнил Кнутов.

Он считает, что в составе Тихоокеанского флота они будут обеспечивать безопасность морской зоны, прилегающей к российской территории.

«Это связано с тем, что сейчас Япония достаточно активно начала усиливать свой военно-морской флот — у них появились лодки, схожие с «Варшавянкой», правда, более шумные. То, что такие лодки поступят на Тихоокеанский флот, — правильное решение, они усилят его возможности», — заключил эксперт.