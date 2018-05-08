«Сочетание контроля и развития»: Медведев назвал первых претендентов на места в новом правительстве

Исполняющий обязанности премьер-министра Дмитрий Медведев озвучил имена нескольких человек, которых он хотел бы видеть в составе нового кабинета министров. Если предложенный план будет одобрен Госдумой и президентом, то посты вице-премьеров сохранят лишь трое из девяти зампредов — Ольга Голодец, Дмитрий Козак и Виталий Мутко. Однако все они сменят род деятельности. На должность первого вице-премьера Медведев предложил главу Минфина Антона Силуанова, причём предполагается, что он сохранит и министерский портфель. Какие ещё кадровые перестановки предложил на встрече с депутатами и.о. премьер-министра — в материале RT.

Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев назвал несколько кандидатов в состав нового кабинета министров. Первые имена возможных членов правительства прозвучали на встрече политика с депутатами фракции «Единая Россия» — вскоре после того, как президент выдвинул кандидатуру Медведева на пост главы кабмина.

«Я назову коллег, с которыми, естественно, были проведены консультации и которые могли бы впоследствии войти в правительство, если такая поддержка со стороны Государственной думы и президента будет обеспечена», — заявил Медведев.

Первым он назвал имя Антона Силуанова, который с декабря 2011 года занимает пост министра финансов и работал ещё в кабмине под руководством Владимира Путина. По словам Медведева, он видит экономиста на посту первого зампреда правительства. При этом, по информации источника РИА Новости, Силуанов будет совмещать эту должность с портфелем главы Минфина.

«Что касается Антона Германовича, естественно, он должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках Министерства финансов», — заявил Медведев.

По его словам, не менее важными вопросами, связанными с реализацией социальной политики, деятельности в сфере труда, пенсионного обеспечения и здравоохранения, могла бы заняться Татьяна Голикова.

Напомним, что экономист с сентября 2013 года занимает пост председателя Счётной палаты РФ, а до этого работала помощником президента России и почти пять лет была министром здравоохранения и социального развития (в 2007—2012 годах).

Бывшего главу Минсельхоза Алексея Гордеева кандидат в премьеры выдвинул на пост вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство. Эта новость вызвала бурные аплодисменты у собравшихся, поскольку Гордеев уже возглавлял Минсельхоз около десяти лет — с августа 1999-го по февраль 2009 года — и принял непосредственное участие в работе над законом «Об обороте земель сельхозназначения» и Земельным кодексом.

После этого Медведев в бытность президентом выдвинул его на пост губернатора Воронежской области, где политик успешно работал до декабря 2017 года, когда Путин назначил Гордеева полпредом президента России в Центральном федеральном округе.

За восемь лет пребывания Гордеева у руля Воронежской области валовой региональный продукт увеличился на 39% (и достиг 950 млрд рублей) при росте по всей России за аналогичный период на 14%.

Антон Силуанов с членами кабинета министров РФ

РИА Новости

© Екатерина Штукина

«Он человек опытный»

Исполняющий обязанности премьер-министра также предложил парламентариям рассмотреть кандидатуру зампреда правительства, курировавшего вопросы Крыма и Севастополя, Дмитрия Козака на пост вице-премьера по вопросам промышленности и энергетики. При этом зампреда по вопросам здравоохранения Ольгу Голодец предлагается назначить вице-премьером по вопросам культуры и спорта.

«Вопросы культуры, вопросы, связанные с организацией работы на спортивном треке, предполагается, что могла бы координировать вице-премьер Ольга Юрьевна Голодец», — отметил Медведев.

«А почему нет? Вы считаете, что женщины к спорту неспособны? Я думаю, что это хорошо», — отреагировал и.о. премьера на поднявшийся в зале лёгкий гул.

Кроме того, вице-премьером по вопросам строительства и региональной политики, по мнению Медведева, должен стать Виталий Мутко — и.о. зампреда правительства по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики, бывший министр спорта и один из самых неоднозначных кандидатов в названном Медведевым списке.

«Ещё одна интересная идея, которая существует, и с учётом опыта, персональных характеристик, и в то же время имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами, есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко для того, чтобы он занялся вопросами строительства, а также региональной политики», — эти слова премьера встретили смех и аплодисменты парламентариев.

«Он человек опытный», — парировал Медведев.

«Есть и другие идеи — в частности, по вопросам, которые касаются развития транспорта, связи, цифровой экономики. Есть предложения назначить, может быть, для вас менее знакомого человека, хотя многие из вас его знают уже достаточно давно, в аппарате правительства вы так или иначе сталкивались, — Максим Алексеевич Акимов, который неплохо знает все эти вопросы», — заявил Медведев.

Первый замглавы аппарата правительства занимает свой пост с мая 2013 года, а до этого он прошёл политический путь от главы комиссии по рынку ценных бумаг Калужской области и городского головы Калуги до замгубернатора региона (в этой должности он пребывал пять лет).

Дмитрий Медведев во время встречи с депутатами фракции «Единая Россия»

РИА Новости

© Екатерина Штукина

Вопросы ОПК

Дмитрий Медведев предложил назначить зампредом правительства по оборонно-промышленному комплексу (ОПК) нынешнего замминистра обороны Юрия Борисова.

«Есть ещё одна сфера — это оборонно-промышленный комплекс, вопросы развития военно-промышленного комплекса по линии правительства. Есть предложение назначить на эту позицию заместителя нынешнего министра обороны Борисова. Он профессиональный человек», — отметил Медведев.

До прихода в Минобороны выпускник Пушкинского высшего командного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны и факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени Ломоносова возглавлял научно-технический центр «Модуль», который занимался разработкой авионики.

Позднее Юрий Борисов работал в Федеральном агентстве по промышленности, был заместителем министра промышленной торговли (в частности, занимался разработкой и внедрением системы ГЛОНАСС) и занимал пост первого зампреда Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ.

Стоит добавить, что в ушедшем 7 мая в отставку правительстве ОПК и развитие ВПК курировал Дмитрий Рогозин.

В завершение открытой для прессы части встречи с депутатами «Единой России» исполняющий обязанности председателя правительства предложил назначить руководителем аппарата правительства Константина Чуйченко.

«С моей стороны неправильно, если бы я не проинформировал вас о том, кого я видел бы руководителем аппарата правительства в должности вице-премьера, потому что этот человек ведёт законопроектную работу... У меня есть предложение назначить на эту должность, если, конечно, всё это будет поддержано президентом, Константина Анатольевича Чуйченко — нынешнего начальника контрольного управления президента», — заявил Медведев.

Чуйченко занимает указанный пост практически десять лет, а до вступления в эту должность он возглавлял юридический департамент «Газпрома».

По словам и.о. главы кабмина, он готов обсуждать представленные кандидатуры с парламентариями, а полный состав будущего кабмина он представит в том случае, если его кандидатура будет одобрена Госдумой.

В ходе своего выступления Медведев отметил, что пока речь идёт лишь о руководящем составе кабмина. В частности, в число возможных вице-премьеров не попали Аркадий Дворкович, Сергей Приходько, Дмитрий Рогозин, Юрий Трутнев, Александр Хлопонин и Игорь Шувалов.

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«Достаточно жёсткая стена на пути неэффективного расходования средств»

По словам первого замглавы фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, в партии поддерживают кандидатуры на посты вице-премьеров, которых предложил Дмитрий Медведев. В беседе с RT парламентарий отметил важность того, что ведущими экономическими и социальными блоками в правительстве будут руководить разбирающиеся в этих сферах профессионалы.

«Первым вице-премьером и куратором экономического блока станет Антон Силуанов, который долгие годы работал в Министерстве финансов, известен как человек, ответственный за свою работу, умеющий скрупулёзно выполнять поставленные перед ним задачи. Социальный блок будет курировать Татьяна Голикова. Мы активно и продуктивно сотрудничали с ней в Госдуме при принятии ряда важных законопроектов, когда она была министром здравоохранения и социального развития. На должности председателя Счётной палаты она также зарекомендовала себя как квалифицированный руководитель. Сельское хозяйство станет курировать Алексей Гордеев, который ранее был министром сельского хозяйства, а в последние годы — представителем президента в ЦФО, для него эта область тоже не понаслышке известна. Он пользуется заслуженным авторитетом среди тех, кто работает в агропромышленном комплексе», — рассказал Исаев.

Не вызвали вопросов у первого замглавы фракции «Единая Россия» и другие кандидаты на посты вице-премьеров.

«Курировать промышленность будет Дмитрий Козак — человек, который вёл многие направления в правительстве, и мы знаем его как умеющего доводить принятые решения до конца. Ольга Голодец займётся вопросами спорта и культуры. Виталий Мутко должен занять пост вице-премьера по строительству. Неожиданно, что ему предложено сменить сферу деятельности, но он известен как профессиональный организатор. Что касается вновь приходящих вице-премьеров, то они тоже известны как сильные управленцы и, думаю, реализуют себя в тех направлениях, которые им будут поручены», — добавил собеседник RT.

В завершение парламентарий напомнил, что кандидатуры на посты министров будут обсуждаться уже после утверждения структуры правительства.

В свою очередь, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в разговоре с RT отметил, что названные Медведевым кандидаты указывают на то, что в случае назначения будет возводиться «достаточно жёсткая стена на пути неэффективного расходования средств».

«Дмитрий Медведев на встрече с фракцией «Единая Россия» в Государственной думе назвал ряд фамилий в качестве основных действующих лиц в новом правительстве, и там вырисовывается вполне определённая линия. Прежде всего это уход от вице-премьеров по регионам. Также планируются к назначению вице-премьеры, которые будут некими администраторами и контролёрами крупных ресурсных потоков. То есть здесь сочетаются контроль над ресурсами, достаточно жёсткая стена на пути неэффективного расходования средств и концепции развития», — сказал политолог.