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«События восстановлены поминутно»: в Кемерове суд приступил к рассмотрению уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
16 мая 2019, 18:54 • 66 • В России
Заводский районный суд Кемерова приступил к рассмотрению по существу первого уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Обвинения предъявлены семерым фигурантам. Среди них — гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, глава ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТЦ) Юлия Богданова, а также технический директор комбината Георгий Соболев. По версии следствия, в составе преступной группы они создавали «видимость обеспечения требований пожарной безопасности». Кроме того, выяснилось, что на третьем, четвёртом и пятом этажах ТЦ не было водяной системы пожаротушения.
РИА Новости
Заводский районный суд Кемерова приступил к рассмотрению по существу первого из трёх уголовных дел о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», произошедшего 25 марта прошлого года. Тогда погибли 60 человек, в том числе 37 детей, ещё 79 пострадали.
Как сообщили в Следственном комитете РФ, в качестве обвиняемых по первому уголовному делу привлечены семь человек.
Генеральный директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТЦ) Юлия Богданова, а также технический директор комбината Георгий Соболев и сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Кроме того, Судденок, Богдановой, Соболеву, а также руководителю компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и его подчинённому, инженеру противопожарной системы (по образованию повару) Александру Никитину вменяют нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ).
Начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин обвиняется в халатности, повлёкшей смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).
Защита обвиняемых потребовала возвращения обвинительного заключения в прокуратуру, так как в него не был включён список тех свидетелей и экспертов, которых защита заявляла для допроса.
Заводский районный суд города Кемерово отклонил ходатайство защиты.
«Хочу призвать не затягивать сроки рассмотрения дела. Всё абсолютно устранимо. Возврат — только тогда, когда устранить невозможно. Поэтому продолжаем судебное заседание», — приводит РИА Новости слова судьи Николая Быданцева.
По версии гособвинения, экс-глава компании — владельца торгового центра Юлия Богданова создала преступную группу, в которую входили также Надежда Судденок и Георгий Соболев, с целью нарушения требований пожарной безопасности.
Как заявил прокурор, Богданова выступала в роли главы преступной группы, распределяла роли и занималась координацией действий остальных. Отмечается, что обвиняемые создавали «видимость обеспечения требований пожарной безопасности».
Действия обвиняемых привели к тому, что «не сработала автоматическая пожарная сигнализация, которая была неисправной, люди не смогли покинуть быстро и организованно здание ТРЦ, так как двери юго-западного эвакуационного выхода были закрыты на замок, двери на втором этаже — заблокированы».
По его словам, сообщники знали о неисправностях системы пожарной безопасности, но «они это игнорировали с целью получения прибыли».
Надежда Судденок, в свою очередь, признала, что не приняла все меры для предотвращения трагедии.
«Признаю, что упустила контроль посещения инструктажа персоналом, не убедилась, что все сотрудники посещают... программы обучения действиям в подобных ситуациях. Признаю, что не приняла все меры», — заявила Судденок.
Прокурор также сообщил, что установка автоматического водяного пожаротушения в ТЦ не соответствовала официальному проекту.
«На третьем, четвёртом и пятом этажах не было водяной системы пожаротушения», — отметил гособвинитель, зачитывая обвинение Александру Никитину, инженеру, который монтировал систему.
Ранее в ходе следствия было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание на четвёртом этаже ТЦ «Зимняя вишня». К трагедии привели нарушения требований пожарной безопасности. В частности, все эвакуационные выходы были закрыты, не сработала ни одна из систем противопожарной защиты.
Напомним, на данный момент возбуждено три уловных дела, обвиняемыми по ним проходят 15 человек.
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