События в Идлибе: Турция разворачивает ЗРК у границы, САА теснит боевиков на юге провинции • 97 • Аналитика

Cитуация в Идлибе остается крайне напряженной. Турция наращивает военное присутствие, а сирийские войска продолжают активно оттеснять вооруженные формирования боевиков, освобождая одно селение за другим.



По состоянию на вторую половину дня 28 февраля 2020 года части Сирийской арабской армии освободили три населенных пункта. Это Хирбет-Накус, Эль-Мансура и Телль-Васит, расположенные на границе провинций Идлиб и Хама.







Предпринятое наступление ставит своей целью освобождение района Джебель-эз-Завия. Когда этот район будет освобожден, то части Сирийской арабской армии выйдут с южного направления к стратегически важному участку шоссе Алеппо – Латакия. Этот участок расположен между Саракибом и Джиср-эш-Шугуром.



Однако и боевики не теряют времени даром. Им удалось захватить селение Кукфин на юге Идлиба. Одновременно к северо-востоку от Идлиба по данным на вторую половину дня 28 февраля оппозиционные группировки также начали наступление.





Журналист Кайл Глен (сооснователь Conflict News) сообщает, что боевикам удалось захватить танк Т-55 Сирийской арабской армии. Причем сам танк – в довольно хорошем состоянии. Днем ранее сирийским боевикам удалось уничтожить танк Т-72 правительственных войск.





Захваченный боевиками танк

Вместе с боевиками радикальных группировок находятся и турецкие военные. После гибели в четверг 27 февраля большого количества турецких военнослужащих (33 человека), турецкие вооруженные силы приступили к наращиванию количества военной техники и личного состава на сирийской границе.





В провинции Хатай, в непосредственной близости от границы с Сирией развернуты зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности Hawk XXI. Они способны поражать воздушные цели на высоте до 20 км. Цель развертывания комплексов понятна – они должны прикрывать протурецких боевиков от атак с воздуха, причем от атак не только вертолетов сирийской армии, но и самолетов ВКС России. Попытки сбить российские самолеты прежде уже имели место.



В районе г. Масаран, что в 10 км от линии фронта, появились турецкие беспилотные летательные аппараты. Турецкое правительство опубликовало сведения о нанесенном в результате авиаударов по позициям Сирийской арабской армии ущербе. Если верить этим данным, то войска, верные Башару Асаду, потеряли 23 танка, 6 боевых машин пехоты, 5 вертолётов, 1 зенитное орудие, 1 самоходную артиллерийскую установку.



В это же время в Анкаре уже третий день подряд совещаются турецкие и российские дипломаты. Российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Вершининым и специальным представителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым, и турецкие чиновники во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом пытаются договориться о стабилизации ситуации в Идлибе.



Но, судя по обстановке в самом Идлибе, дальше общих слов на переговорах дело пока не продвигается. Гибель турецких военных стала следующей «точкой невозврата». Сейчас Реджепу Эрдогану нельзя потерять лицо «крутого» правителя, способного действовать решительно и жестко. Но и на прямую конфронтацию с Россией Анкара пойти не может. Поскольку успех пока сопутствует сирийским правительственным войскам, если Турция не приступит к более жестким действиям, рано или поздно Сирийская арабская армия сможет восстановить контроль над стратегически важными автомагистралями, а затем и над большей частью Идлиба.



Однако обстановка несколько разрядилась после того, как лидеры России и Турции поговорили по телефону и подтвердили намерение встретиться в начале марта. Cитуация в Идлибе остается крайне напряженной. Турция наращивает военное присутствие, а сирийские войска продолжают активно оттеснять вооруженные формирования боевиков, освобождая одно селение за другим.По состоянию на вторую половину дня 28 февраля 2020 года части Сирийской арабской армии освободили три населенных пункта. Это Хирбет-Накус, Эль-Мансура и Телль-Васит, расположенные на границе провинций Идлиб и Хама.Предпринятое наступление ставит своей целью освобождение района Джебель-эз-Завия. Когда этот район будет освобожден, то части Сирийской арабской армии выйдут с южного направления к стратегически важному участку шоссе Алеппо – Латакия. Этот участок расположен между Саракибом и Джиср-эш-Шугуром.Однако и боевики не теряют времени даром. Им удалось захватить селение Кукфин на юге Идлиба. Одновременно к северо-востоку от Идлиба по данным на вторую половину дня 28 февраля оппозиционные группировки также начали наступление.Журналист Кайл Глен (сооснователь Conflict News) сообщает, что боевикам удалось захватить танк Т-55 Сирийской арабской армии. Причем сам танк – в довольно хорошем состоянии. Днем ранее сирийским боевикам удалось уничтожить танк Т-72 правительственных войск.Вместе с боевиками радикальных группировок находятся и турецкие военные. После гибели в четверг 27 февраля большого количества турецких военнослужащих (33 человека), турецкие вооруженные силы приступили к наращиванию количества военной техники и личного состава на сирийской границе.В провинции Хатай, в непосредственной близости от границы с Сирией развернуты зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности Hawk XXI. Они способны поражать воздушные цели на высоте до 20 км. Цель развертывания комплексов понятна – они должны прикрывать протурецких боевиков от атак с воздуха, причем от атак не только вертолетов сирийской армии, но и самолетов ВКС России. Попытки сбить российские самолеты прежде уже имели место.В районе г. Масаран, что в 10 км от линии фронта, появились турецкие беспилотные летательные аппараты. Турецкое правительство опубликовало сведения о нанесенном в результате авиаударов по позициям Сирийской арабской армии ущербе. Если верить этим данным, то войска, верные Башару Асаду, потеряли 23 танка, 6 боевых машин пехоты, 5 вертолётов, 1 зенитное орудие, 1 самоходную артиллерийскую установку.В это же время в Анкаре уже третий день подряд совещаются турецкие и российские дипломаты. Российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Вершининым и специальным представителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым, и турецкие чиновники во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом пытаются договориться о стабилизации ситуации в Идлибе.Но, судя по обстановке в самом Идлибе, дальше общих слов на переговорах дело пока не продвигается. Гибель турецких военных стала следующей «точкой невозврата». Сейчас Реджепу Эрдогану нельзя потерять лицо «крутого» правителя, способного действовать решительно и жестко. Но и на прямую конфронтацию с Россией Анкара пойти не может. Поскольку успех пока сопутствует сирийским правительственным войскам, если Турция не приступит к более жестким действиям, рано или поздно Сирийская арабская армия сможет восстановить контроль над стратегически важными автомагистралями, а затем и над большей частью Идлиба.Однако обстановка несколько разрядилась после того, как лидеры России и Турции поговорили по телефону и подтвердили намерение встретиться в начале марта. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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