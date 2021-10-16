События недели с Сергеем Латышевым: Заявления Путина, принудительная вакцинация, Нуланд в Москве • 116 • Политика Чем запомнится рабочая неделя 11-15 октября 2021 года? Событий, как всегда, много, больших и маленьких. Я выделил самые, на мой взгляд, главные – те, с последствиями которых нам придётся жить. Некоторые – откровенно пугающие, даже страшные, другие – если не радостные, то хотя бы вызывающие удовлетворение. Всё как в жизни, потому что это и есть жизнь. Наша с вами. Начала работу Госдума, которую помог сформировать Царьград "Блокадопрорыватель" Вика Нуланд старалась зря? Заявления Путина и Патрушева на московском совещании спецслужб СНГ Шокирующие данные ФТС об отправке русского золота в Лондон Рекордный рост вывоза капитала из России за последние семь лет. Мозги бегут тоже Это диагноз: Центробанк обнаружил в России быстрый рост реальных зарплат Открывайте шире двери: в Россию возвращают 300 тысяч потенциальных преступников из Средней Азии Чем опасна принудительная вакцинация от ковида в России Дума от слова "думать": как будет получаться? Целой серией статей Царьград отреагировал на начало работы Госдумы восьмого созыва, делая вывод, что ничего революционного она не сулит: "Всё то же молчаливое, но последовательно-исполнительное большинство, всё та же потерявшая берега в демагогии КПРФ, всё тот же талантливый артист во главе другой партии. И две совсем никакие фракции". Думу снова возглавил "объективно крепкий руководитель и предсказуемый, знающий порядок политик" – Вячеслав Володин. Однако распределение не всех постов было удачным. "Эсеры за правду", например, протащили в вице-спикеры своего спонсора Александра Бабакова, биография которого "сделала бы честь прожжённому иностранному агенту", и такой выбор "безнадёжно дискредитирует как бы третью партию России". Победы Царьграда. Рашкин и ЛДПР потеряли прежнее политическое влияние в госдуме На вопрос, чего ждать от нового созыва Госдумы, где влияние ЛДПР сократилось, а КПРФ – возросло, появились "новые люди", а количество комитетов увеличится с 26 до 32, Царьград отвечает честно: ничего, точнее, ничего нового. Но это отчасти и хорошо: "В любом случае сохраняется самое главное – стабильность. Нынешнему составу Госдумы предстоит побыть якорем в политической ситуации, когда в 2024 году пройдут новые президентские выборы. Выдвинет снова свою кандидатуру Владимир Путин (на что он имеет право после прошлогоднего изменения Конституции) или нет – очевидно, что это будет период политических пертурбаций. Как созданных доморощенными "революционерами", так и инспирированными из-за рубежа". Ещё более радует, что "в этой Думе будет работать заметно больше политических тяжеловесов, чем в прежней", и это "оставляет надежду, что государственный корабль в это время не сойдёт со своего курса и не налетит на скалы". Получается, что стабильность снова получила приоритет над развитием. Так ли хорошо ли это на самом деле, покажет время. Первое пленарное заседание Государственной думы восьмого созыва 12 октября 2021 года. Фото предоставлено пресс-службой нижней палаты парламента Царьград посвящает отдельную статью теме "кто есть кто в новой Госдуме", обнаружив среди депутатов и "человека Шойгу", и "украинского олигарха". Дело в том, что "пять фракций представляют очень разные страты общества России, мнения по ряду вопросов будут прямо противоположными, а состав руководства Думы при желании можно обозначить как "пёстрый" – настолько разнообразные люди в нём представлены". Хотя партия власти – "Единая Россия" – имеет возможность в любой момент провести любое решение, ибо располагает конституционным большинством. Кто есть кто в новой Госдуме: "свежая кровь", "человек Шойгу", "украинский олигарх" Царьград подробно описал, кто что будет возглавлять в Думе восьмого созыва, привёл хорошо известные факты из биографий депутатов, сделав выводы, чего от каждого можно ожидать. "Свежая кровь" – это, в частности, вице-спикер Думы из "новых людей" Владислав Даванков. Историк по образованию, он в 2017 году стал генеральным директором компании "Фонд поддержки образовательных программ "Капитаны России", а в следующем году занял пост заместителя генерального директора автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей". Последнее обстоятельство позволило говорить о нём как о "человеке, близком к администрации президента России". К тому же он, вероятно, племянник Александра Даванкова, делового партнёра основателя партии "Новые люди" Алексея Нечаева. Короче, перед нами успешный молодой политический лоббист, следить за работой которого в Думе будет очень интересно. "Человеком Сергея Шойгу, ставшим заместителем спикера, считается Шолбан Кара-оол. С 2007 по 2021 год – три срока подряд – он занимал пост главы Республики Тыва, куда уходят корни и министра обороны России. А "украинский олигарх" – это уже упоминавшийся выше представляющий в руководстве Думы "Справедливую Россию – За правду" Александр Бабаков. Он получил это прозвище на съезде Союза добровольцев Донбасса. Царьград посвящал этой фигуре специальное расследование. Среди партнёров этого видного думца имеются криминальные авторитеты. Причины его непотопляемости не вполне ясны, хотя очевидно, что деятель с такой репутацией может нанести партии, которую до сих пор возглавляет Сергей Миронов, много вреда. В связи с формированием и началом работы Думы восьмого созыва Царьград подвёл итоги своего проекта "Народное голосование", и в целом – на оптимистической ноте: Нам есть чем гордиться: за одним-единственным твердокаменным исключением мы не пропустили в Думу никого из выявленных в проекте русофобов. Это был поистине уникальный проект. Ибо впервые в России объектом социологического исследования в формате массового опроса были не настроения избирателей, а идеологические основания деятельности политиков. Ставилась цель выяснить, на чём стоят – так, что с этого места не сойти – кандидаты в депутаты Госдумы. Им задавались пять вопросов, отобранных в результате "Народного голосования" на сайте Царьграда, в котором приняли участие 1,5 миллиона русских людей. А именно: чей Крым, есть ли Бог, голосовали ли они за поправки к Конституции, в какой стране учатся их дети, поддерживают ли гей-парады? Это как раз те вопросы, на которые, по меткому замечанию основателя Царьграда Константина Малофеева, кандидаты по собственной инициативе на встречах с избирателями, возможно, не стали бы отвечать. Всего в ходе проекта волонтёры Царьграда контактировали с более чем двумя тысячами кандидатов в депутаты Госдумы, среди которых были и опытные политики, в том числе депутаты Госдумы предыдущего созыва, и депутаты региональных парламентов, и политики-дебютанты. Эту проверку прошли не все. В КПРФ, например, некоторые оказались не готовы говорить о Боге, а в ЛДПР – декларировать нормальную ориентацию, гарантирующую защиту традиционной семьи. По её итогам Малофеев направил обращения к лидерам парламентских партий, в списках кандидатов которых были выявлены русофобы, с требованием пересмотреть решение об их выдвижении. И эти обращения не прошли даром: "списки КПРФ и "Справедливой России – За правду" выглядели накануне выборов гораздо лучше, чем могли бы смотреться без нашего участия". Лавров в шутку предложил «политкорректно» переименовать омбудсменов Речь идёт о нескольких десятках недостойных политиков, среди которых были и весьма известные, подобные Евгению Ройзману или Леониду Гозману, и имеющие лишь местечковую известность: часть из них отказались от участия в выборах заранее, часть – участвовали в выборах, но были исключены из списков кандидатов до голосования, многие не смогли получить нужное количество голосов. Русофобы в новой Госдуме: кто пойдёт против Бога Отдельной большой радостью для Царьграда было исключение из списков зарегистрированных кандидатов Льва Шлосберга, попытавшегося пройти в Государственную думу в одном из московских одномандатных округов и в Псковскую областную думу (на выборах в Госдуму в одномандатных округах не победил ни один русофоб, выявленный в ходе реализации проекта "Народное голосование"), и отсутствие в списках "Единой России" Оксаны Пушкиной. Тем не менее буквально несколько человек во главе с Валерием Рашкиным (КПРФ) туда всё же просочились – по партийным спискам. Впрочем, эйфории Царьград в связи с этим не испытывает: "Первые победы ещё не означают, что нам удалось в корне изменить ситуацию. От разоблачений "голубой партии" до полного очищения русского парламента – дистанция огромного размера. Однако первый широкий шаг сделан, теперь важно не останавливаться". "Блокадопрорыватель" Вика Нуланд старалась зря? На этой неделе произошло событие, экстраординарное для зашедших по инициативе Вашингтона в тупик отношений между Россией и США: Москву посетила знаменитая "дама с печеньками" – замгоссекретаря США Виктория Нуланд, сыгравшая ключевую роль в последнем киевском майдане, по итогам которого в Россию "ушли" Крым и половина Донбасса. Нуланд осталась довольна своими переговорами в Москве с помощником Владимира Путина по международным делам Юрием Ушаковым, замглавы администрации президента Дмитрием Козаком и замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, назвав их "конструктивными". Русская реакция после обсуждения с посланцем Белого дома широкого комплекса двусторонних, региональных и международных проблем была, можно сказать, двоякой. Представители Кремля, с которыми обсуждались Украина и Донбасс, были более довольны, чем представитель МИД, с которым Нуланд обсуждала всё остальное. "Не то что прорыва, а никакого прогресса нет. И есть потенциал для возможных дальнейших обострений, если мы не приложим значительные дополнительные усилия для нормализации, – констатировал Рябков. – Позиции сторон плохо стыкуются". Таким образом, по первому пункту Москва и Вашингтон договорились договариваться, а по всему остальному – лишь попытаться сделать так, чтобы не стало ещё хуже. Царьград чётко обозначил свою позицию: "Главный вопрос для России, конечно, не в том, что будет достигнуто на переговорах, – слава Богу, от США наша страна впрямую никак не зависит. Главный вопрос, как, впрочем, и всегда, – в доверии. И история, и дипломатическая практика показывают, что доверять Америке рискованно даже её союзникам. А уж нам-то, официально объявленным там врагами, и подавно не стоит". "Дама с печеньками" Виктория Нуланд в Москве. Что нужно знать о её визите Разумеется, для американцев сейчас самое время предлагать России "Разрядку 2.0", чтобы разбить внушающий Вашингтону кошмар союз Москвы с Пекином. Однажды они уже провернули такой трюк – и тогда, при Мао Цзэдуне, Пекин "клюнул" и многое за это от американцев на антисоветской основе получил. Системные либералы во власти в России, как и опасающиеся за свои припаркованные на Западе деньги "нашенские" коррупционеры всех мастей, такое предложение с удовольствием бы рассмотрели, хотя с первой разрядкой США Москву бессовестно надули. Главная проблема в другом. В США Россия как старый и раскрученный бренд усилиями и демократов, и республиканцев стала основным инструментом сведения внутриполитических счётов. Поэтому американский истеблишмент и общественность, в глазах которых Россия полностью демонизирована, вряд ли оценят какую-либо сделку администрации Байдена с Москвой. Особенно после того, что недавно случилось в Кабуле и в условиях феноменального падения рейтингов нынешнего хозяина Белого дома, которого свыше половины американцев вообще не считают законным президентом своей страны. В этих условиях Вашингтону будет практически невозможно договориться с Москвой, где всё прекрасно понимают. Поэтому, скорее всего, Нуланд старалась зря. Десять пунктов Патрушева Лавров осудил Германию за отказ платить некоторым блокадникам На этой неделе в Москве прошло совещание руководителей спецслужб государств СНГ, на котором прозвучали очень интересные заявления президента России Владимира Путина и секретаря Совбеза Николая Патрушева. Царьград откликнулся на это так: Трудно вспомнить, когда в одном выступлении перед партнёрами и союзниками России фигуры ранга Патрушева содержалось бы столько претензий к США и Западу и которые бы выстраивались при этом в стройную систему противодействия западному нажиму и экспансии. Это однозначно говорит о том, что время слов и увещеваний подходит к концу – впереди конкретные, эффективные и коллективные действия перед лицом накопившихся и возникших угроз, и не только для России, но и всей Евразии. Последнее является также залогом того, что прозвучавшие на совещании предложения Москвы не повиснут в воздухе. По крайней мере, на это стоит надеяться. Путин, приветственное послание которого к участникам форума зачитал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, в частности, призвал "максимально использовать мощный потенциал" спецслужб стран СНГ "для надёжной защиты наших государств, всего Содружества от внутренних и внешних угроз", которые он назвал поимённо. Это борьба с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональными криминальными группировками, незаконным оборотом оружия, киберпреступностью и наркобизнесом, контрабандой и нелегальной миграцией. Президент России подчеркнул необходимость "скоординированной, системной работы по всем ключевым направлениям, постоянного обмена информацией, проведения совместных операций" с целью "обеспечения безопасности, суверенитета и национальных интересов стран СНГ". Он выразил уверенность, что принятые в ходе встречи решения будут содействовать дальнейшему поступательному развитию стран Евразии. Секретарь Совбеза Николай Патрушев. Фото: MFA Russia / Globallookpress Патрушев развил и конкретизировал поставленные Путиным задачи, затронув в своём выступлении целый ряд злободневных проблем. Десять пунктов Патрушева. Секретарь Совбеза рассказал, что надо сделать с американцами Во-первых, секретарь Совбеза осудил попытки США и их союзников навязывать другим странам "идеологическое противостояние, чуждые идеалы и ценности", чем Запад пытается решить и "растущие собственные внутренние проблемы", перед лицом которых западные страны "оказались бессильны". Во-вторых, Патрушев констатировал, что "в попытке перенацелить общественное недовольство на мнимого внешнего врага в лице России или Китая" западные страны "зашли слишком далеко". В-третьих, подчеркнул он, США должны нести ответственность за разрушение экономик суверенных государств, за обострение межэтнических и политических проблем, за активизацию террористических, экстремистских и других угроз. В-четвёртых, Патрушев отметил "особо опасную" связь между кибератаками, источник которых "сложно своевременно установить", и "острыми межгосударственными конфликтами", национальной безопасностью, поскольку "распространение хакерских группировок увеличивает риски совершения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры". Он указал также на опасность реализации НАТО "концепции упреждающей киберобороны", создания профильных коалиционных формирований, "предназначенных для проведения наступательных киберопераций". В-пятых, Патрушев потребовал создать в СНГ механизм взаимодействия для проверки биологических исследований, которые проводятся в разных странах под эгидой США и их союзников. Цель этого шага – укрепление "медико-биологической безопасности на постсоветском пространстве". В-шестых, Патрушев обвинил США в попытках подорвать связи России с бывшими советскими республиками Средней Азии, добиться, и это в-седьмых, разрыва экономических и культурных связей с Украиной и Грузией. В-восьмых, Патрушев особо выделил тему Афганистана в плане безопасности стран СНГ, подчеркнув, что "поспешный вывод западного воинского контингента из Афганистана" оказал "серьёзное негативное влияние" на безопасность стран СНГ, на которые американцы намерены теперь свалить "всё бремя ответственности". В-девятых, Патрушев вычленил непосредственно связанную с Афганистаном тему борьбы с наркопроизводством, так как одной из главных угроз для стран СНГ по-прежнему является незаконный оборот наркотиков, крупнейшим производителем которых остаётся эта страна. В-десятых, секретарь Совбеза обвинил Запад в попытках "грубейшего вмешательства" во внутренние дела России, что особенно сильно проявилось во время прошедших парламентских выборов. Золото уплывает из России Путин назвал поддержку соотечественников важнейшим приоритетом для России Царьград не мог пройти мимо появившихся на этой неделе официальных данных, вызывающих, мягко говоря, недоумение, поскольку получается, что Россия, с одной стороны, одной рукой укрепляет свою безопасность, а другой – её подрывает. О том, что её укрепляет, мы только что рассказали, но это, увы, неполная картина. Потому что одновременно из страны широким потоком утекает, преимущественно в недружественную, мягко говоря, Британию, русское золото. Этим занимается Центробанк во главе с Эльвирой Набиуллиной. Но давайте обо всём по порядку. Итак, согласно отчёту Федеральной таможенной службы (ФТС) об экспорте русского золота за январь – август текущего года, Россия нарастила вывоз драгоценного металла на 10% – до 182,3 тонны общей стоимостью 10,5 миллиарда долларов. Причём темпы только растут. Так, за последний летний месяц вывезено на 57% больше, чем за август 2020-го, и на 10% больше, чем за июль 2021-го! При этом на Англию, одну из самых русофобских стран Запада, приходится 85% всего вывозимого за рубеж драгметалла. На втором месте – Индия (4,9%), на третьем – Германия (3,4%). А ведь речь идёт о важнейшем резерве, "подушке безопасности", которая и так-то относительно невелика, особенно в условиях развязанной Западом против России мировой гибридной войны. Дело в том, что у России сравнительно небольшой процент золота в общих золотовалютных резервах – 22,4%, – в то время как у США – 78,7%, Германии – 75,5%, Италии – 69,4%, Франции – 65,6%. По этому показателю мы находимся на пятом месте в мире, хотя при другой политике были бы минимум на третьем. Путин встретился с главой фракции «Новые люди» Нечаевым Золото уедет жить в Лондон. ЦБ стимулирует вывоз русских драгметаллов Но Эльвира Набиуллина продолжает гнать достояние русских недр в Лондон, даже несмотря на устойчивый рост цены на золото. С 2008 года его стоимость выросла в 2,4 раза. При этом эксперты не видят угрозы снижения ценника в будущем. Он будет колебаться в районе 1500–1700 долларов за унцию, а значит, это хороший вариант для резерва. Вывод из этого делается однозначный: "Грамотная стратегия заключается в том, чтобы планомерно увеличивать долю золота в ЗВР, прекратив его вывоз за границу и возобновив закупки ЦБ на отечественном рынке (в идеале – восстановить государственный контроль над золотодобычей, как это сделали в 2000-е годы с алмазами). Одновременно с этим следует направлять ликвидные резервы на развитие реального сектора экономики". Неужели это так трудно понять? А если это всё-таки понимают, но делают – Набиуллина ведь не царица, – то возникают уже совсем другие вопросы. Значит, не до конца определились у нас пока, что делать дальше с Россией, да и в отношении Запада тоже. И это очень пугает. И деньги с мозгами – тоже Тем более что из России утекают не только золото, но и деньги, причём рекордными темпами. Обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько обратил внимание на статистику ЦБ, согласно которой "чистый вывоз капитала из России частным сектором за минувший третий квартал стал рекордным за последние семь лет – почти 34 млрд долларов". При этом, по его словам, Чистый вывоз капитала из России, если сравнивать показатели квартал к кварталу, ускорился в шесть раз, а если сопоставить с тем же периодом, но 2020-го, то рост в четыре раза – накопленным итогом за минувшие 12 месяцев отток капитала стал рекордным за последние семь лет и достиг отметки в 69,5 млрд долларов. Вывод из этого сделать совсем не сложно: отток капитала однозначно указывает на то, что экономика России нездорова, предпринимательская активность снижается, население беднеет. С этим согласны эксперты, которых "Первый русский" попросил прокомментировать статистику ЦБ: председатель комитета по налогам Московского отделения "ОПОРЫ России" Сергей Зеленов и экономист Сергей Суверов. Увы, "одни и те же чиновники – от Алексея Кудрина до Антона Силуанова – десятилетиями рулят финансовыми и экономическими процессами, у них каждый раз находятся варианты, как… отмазаться от тех масштабных провалов, к которым привели их решения, однако главный итог их деятельности – бедность и нищета населения". Ещё одна проблема: "правовое поле выстроено таким способом, что в любой момент у кого угодно можно отнять всё, что угодно". Кроме того, "нет доверия предпринимателей к судебной системе". Инвестиционный климат из-за этого соответствующий. Вот основные причины того, почему капитал бежит из страны. Пронько: "Россию пора спасать, и не только словами" Причём, в отличие от минувшего года, когда отток капитала объяснялся необходимостью погашения внешнего долга, в этом году он стал "почти полностью" результатом операций "по приобретению иностранных активов". Более 54 млрд долларов за январь-август выведено из России в виде прямых инвестиций в иностранные активы, то есть в офшоры. По сравнению с минувшим годом этот отток увеличился в три раза. Я считаю, что нужны мощные экономические реформы сейчас. Резко снизить налоги, дотировать ставки по кредитам, потому что, если рентабельность бизнеса – 3%, а кредит – 15%, какой это бизнес? Нужно ограничить, а может, даже ликвидировать большинство контролирующих организаций. Поднять благосостояние народа, ведь люди нищие. Ну какой покупательский спрос? У людей денег нет. Нужно начинать реформы. Мы сейчас застыли в таком болоте, и, хотя я патриот своей страны – я восстанавливаю старинную усадьбу Гребнево, у меня за границей ничего нет, – но я понимаю тех людей, которые думают: слушай, здесь уже денег не заработаешь, нет ничего, да ещё отнимут в любой момент, лучше я туда, В Белграде заявили о неприемлемом предложении Москвы по газу – добавил в беседе с "Первым русским" предприниматель Андрей Ковалёв. И если бы речь шла только о деньгах – мозги также бегут из России. По данным РАН, которые привёл "Первый русский", за последние девять лет отток молодых учёных и специалистов из России увеличился в пять раз. Если так будет продолжаться дальше, то в обозримой перспективе страна может оказаться на обочине глобального развития. По мнению часто появляющегося на Царьграде академика РАН Сергея Глазьева, ущерб от бегства мозгов больше, чем от вывоза капитала: "Вывоз капитала мы можем посчитать – это примерно 100 млрд долларов в год, в среднем за эти 20 лет. И накопленным итогом порядка полутора триллионов долларов мы потеряли из-за регулятора нашего, Центрального банка, который стимулирует спекуляции и вывоз капитала. Можете себе представить, что ущерб от утечки умов ещё больше". Пронько подводит итоги обсуждения: "Одними словами ситуацию в России не развернуть, нужны конкретные решения и дела. Глава государства уже заявил, что на гражданские научные исследования государством будет выделено до 2024 года более 1,6 трлн рублей. Мне очень бы хотелось надеяться, что это начало большой программы, которая позволит сохранить "умную Россию" в самой России. Мне хотелось бы надеяться, что обещание "не кошмарить бизнес" станет реальностью, а люди ощутят заботу государства и уверенность в завтрашнем дне. Тогда и мозги, и деньги останутся в России". Перепутали себя с народом – когнитивный диссонанс у Центробанка Смех – это, конечно, хорошо, но не истерический, а именно такой возникает при чтении появившегося на этой неделе рапорта главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая обнаружила "повышения реальные (и тем более номинальных, при текущих уровнях инфляции) зарплат у граждан страны", что является якобы одним из факторов мощной инфляции. Юрий Пронько выразился по этому поводу ещё жёстче – когда слышишь такие заявления, хочется материться: "Один ест капусту, другой – мясо, вместе они едят голубцы". Этот афоризм наглядно характеризует происходящее с доходами в России. У каждого второго денег хватает только на еду и одежду, в то время как 1% богатейших людей выплачивают себе астрономические суммы. Однако, по версии российского ЦБ, в стране наблюдается быстрый рост реальных зарплат… В ответ на вопрос, ваш кошелёк это уже ощутил или его стенки постоянно слипаются, эксперт "Первого русского", экономист Михаил Хазин объяснил: "Центральный банк пребывает в крайне сложном положении. Инфляция растёт. А при том, что денежные массы не меняются, поскольку руководители Центробанка ничего не понимают в кредитно-денежной политике и считают, что инфляция может быть только монетарной, у них наступает когнитивный диссонанс. То есть в их понимании такого быть не может, а оно вот оно. И они начинают придумывать разного рода совершенно бессмысленные объяснения, что на фоне падения уровня жизни населения в стране почему-то растут заработные платы. Признать, что инфляция у нас – это инфляция издержек, и связана она с тем, что мы полностью открыты для западной экономики, они не могут. Потому что тема тех реальных требований, которые МВФ предъявляет к Центробанку, табуирована. То есть Центробанк никогда об этом не говорит". Разочарованные Байденом европейские элиты тоскуют по Трампу - экс-помощник Тэтчер Пронько о "богатом" отчёте Центробанка: "Простите, что они курят?" Это мнение разделяет другой эксперт "Первого русского" – экономист Василий Колташов: "ЦБ перекладывает вину за глобальную инфляцию на нас. На нас с вами, в частности на обычных граждан. Оказывается, что это мы, простые трудящиеся России, да и не очень простые, виноваты в том, что мировые цены на рис, бананы, сухое молоко, кукурузу или, например, мясо растут. Мол, мы стали жрать в три горла, и в результате мировые цены разогнались и выросли. Видимо, граждане России виноваты. То есть мы создали глобальную инфляцию, мы с вами, понимаете? Собственно говоря, а стали ли мы вот это самое – в три горла кушать? Или это просто фантазии либеральных экономистов, которые на нас перекладывают вину? Честный ответ на этот вопрос очевиден". Согласно приведённым Пронько данным агентства S&P, русские банки получат рекордную прибыль в размере 30 млрд долларов, что наверняка отразится на бонусах топ-менеджеров, а значит, у ЦБ будет возможность вновь отрапортовать о росте реальных зарплат в России. Так растут ли всё-таки зарплаты в России? Да, растут. Набиуллина, значит, права? Нет, разумеется. Политолог Георгий Фёдоров объясняет: "ЦБ играет статистикой и цифрами. На самом деле у нас действительно зарплаты растут, но по официальной статистике падают реальные доходы населения. То есть вот эти все ЖКХ, цены в магазинах, да и вообще жизнь стала дороже. И в этом отношении зарплаты не компенсируют потери граждан. У нас, ещё раз повторюсь, официально семь лет подряд падают доходы населения, даже с ростом зарплаты. Поэтому это всё какое-то очковтирательство и жонглирование цифрами, реальная ситуация экономическая такая, что у нас ситуация ухудшается, и рост зарплат не компенсирует вот этих вот затрат, и уровень жизни не растёт, а, наоборот, падает". Подводя итоги обсуждения, Пронько подчеркнул: "Понимаю, что равенство, в том числе в доходах, – это утопия. Однако я также прекрасно понимаю, что государство обязано демпфировать рост социального недовольства. Поэтому вместо того, чтобы раздражать людей своими докладами о резком росте доходов, лучше бы ввели реальный элемент социальной справедливости – прогрессивную шкалу налогообложения. Богатые должны платить больше, чтобы сохранить свои капиталы. Иначе будет ситуация, которую Россия и другие страны уже не раз проходили". "Конкистадоры" на подходе В России любят пугать граждан, без этого не обходится ни одна неделя. И нынешняя не стала исключением. Мигрантского беспредела, от которого стонут русские, некоторым, кто привык наживаться за счёт остальных и кому на свой народ глубоко наплевать, кажется мало. Значит, открывайте шире двери: в Россию возвращают 300 тысяч потенциальных преступников из Узбекистана и Таджикистана, которых ранее выслали из страны за якобы не слишком серьёзные правонарушения! Экономика, дескать, настолько нуждается даже в таких мигрантах, что их необходимо вернуть, а "те, кто выдворен по решению суда, не вернутся, не надо напрасных опасений". Царьград разбирался, так ли это, и, покопавшись в законах, выслушав велеречивых чиновников и опросив экспертов, пришёл к однозначному выводу: власти нагло врут, поскольку "право назначения административного выдворения принадлежит только суду". Поэтому, когда нам говорят, что "миграционная амнистия не будет распространяться на тех граждан, которые были депортированы из России на основании решения суда", а прощены будут только белые и пушистые, не поладившие с полицейским патрулём, мы позволим себе не поверить". В Госдуме назвали безумием слова Авакова о войне за Крым Кому потребовались депортированные из России преступники? А этого никто и не скрывает. Во-первых, Минстрой. Говорит о необходимости завоза рабочей силы громко и со вкусом. Из последних сообщений: планирует привлечь мигрантов для строительства космодрома "Восточный". Во-вторых, Минсельхоз. Здесь плачутся, что не успевают убрать урожай картофеля, отстают от прошлого года. Оказывается, есть даже такой Картофельный союз, который лоббирует идею возврата гастарбайтеров. В-третьих, это лобби жилищного строительства. Там Джамшуды нужны для сдерживания планки оплаты труда на возможно низком уровне. И, как говорят знающие люди, есть ещё куча более мелких лобби. А в итоге получается, что страной правит не законная власть, а несколько влиятельных министерств вкупе с инонациональными диаспорами. Россия, встречай чужих! Они очень нужны вместо своих. Они дешевле О диаспорах (в которые вольются эти уже совершавшие правонарушения узбеки и таджики) Царьград вспомнил не зря, ведь они "подминают под себя законы Государства Российского" и организованы прежде всего под себя, чтобы "быть государством в государстве". У них есть даже свои футбольные клубы, финансовые группы, службы безопасности и контроля, осталось обзавестись армией с ракетами и танками. "Так нам этого нужно дожидаться?" – вопрошает Царьград. Этот анализ честен – по отдельности в большинстве своём мигранты замечательные, контактные, честные и дружелюбные люди, однако их диаспоры не позволяют им по отдельности интегрироваться в русское общество, становиться русскими узбеками, русскими таджиками, русскими любого своего этноса – их стараются сохранить в роли Чужих. И вполне можно догадаться зачем: "Похоже, раскручивают Россию на новые "Манежки". Как раз к выборам президента в 2024 году и вскипятят. Армию для этого уже завозят". Когда лекарство хуже болезни Царьград продолжал бить тревогу на этой неделе в отношении принудительной вакцинации, которая расползается по стране, как эпидемия, или даже с ещё большей скоростью. Об этом вышло сразу несколько тревожных статей. Это факт: "Новостей о том, как именно принуждают граждан прививаться от ковида, в новостных лентах едва ли не больше, чем новостей о количестве заражённых модной болезнью и умерших от неё. Это тот случай, когда лекарство пуще болезни: принуждение к вакцинации неизбежно отзовётся ростом социальной напряжённости". Между тем региональные власти, "совершенно не желая помнить о словах президента, повторённых так недавно: о том, что вакцинация может быть только добровольной, что людей надо не принуждать, а убеждать", делают вакцинацию обязательной для одних социальных групп прямо, для других – чуть завуалированно. Эпидемия океанится. Русских принуждают к вакцинации, не заботясь о последствиях Царьград, приводя конкретные примеры того, как в связи с ковидом ограничиваются права граждан в Башкирии, Татарстане, Самарской, Свердловской областях "и далее – везде", пишет: "Перечислять территории бессмысленно, а вот понять, что происходит, необходимо. Меры, которые предпринимают власти, подаются как противоэпидемические. То есть они якобы нужны для того, чтобы болело и умирало как можно меньше людей. Беда в том, что поверить в это гражданам очень и очень сложно. Нет никакого смысла ограничивать возможности посещения театров, кино и кафе, если у вас продолжает работать общественный транспорт. В Самаре нельзя, как обычно, зайти в спортзал (при том что кто же в здравом уме придёт в спортзал кашлять?), но метро в Самаре работает, как обычно. Как обычно, ходят автобусы, трамваи и электрички. Каждый день в час пик там толпы людей. Значит, cнижение "вирусной нагрузки" на территорию с помощью QR-кодов невозможно. Их введение бессмысленно. Если, конечно, они вводятся, чтобы кого-то защитить от заражения. Иное дело, если смысл ограничений в том, чтобы заставить людей идти за прививками… Среди сограждан удивительно мало дураков, когда дело касается вопросов, важных для их обыденной жизни. Граждане не могут не видеть, что их обманывают. Не защищают от распространения болезни, а принуждают прививаться". Работа центра вакцинации в олимпийском комплексе "Лужники". Фото: Софья Сандурская / АГН "Москва" Путин оценил ситуацию в Карабахе словами из поговорки А это очень опасно, поскольку "давление на общество, которое оно не считает оправданным и справедливым, всегда отзывается акциями протеста", ибо "люди, которых заставляют вакцинироваться, но которые в связи с этим совсем не чувствуют себя в безопасности, возмутятся". "Дай Бог, – делает вывод Царьград, – чтобы дело ограничилось падением рейтингов доверия и популярности региональных властей". В другой статье на ту же тему отмечается, что местные власти ещё и сплошь и рядом неспособны как следует организовать вакцинацию, которую сделали обязательной в октябре уже почти в 40 регионах страны. Даже некоторые из тех, кто хотел бы привиться, сталкиваясь с вопиющим организационным бардаком, остаются непривитыми. Жалобы примерно такие: "Схема записи на прививку с помощью портала Госуслуг в жизни не работает… Два часа проторчал в очередях, плюнул и ушёл без прививки". Чиновники в агонии. Люди в растерянности. Нас снова закрывают из-за COVID Общая картина получается крайне неутешительная: "Руководители регионов закручивают антиковидные гайки. Чиновники прикрываются решениями санитарных врачей об обязательной вакцинации. А люди не могут понять, что можно, что нельзя и как побыстрее привиться. В октябре в 38 регионах ввели обязательную вакцинацию. Из них 16 – Воронежская, Вологодская, Еврейская автономная, Ивановская, Кировская, Курганская, Новгородская, Новосибирская, Пензенская, Саратовская, Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский край, Мордовия, Татарстан – сделали это впервые. Показанием для отказа от вакцинации может стать медотвод. Но как быть недавно переболевшим? Проходить ПЦР-тесты? Сдавать анализы на уровень антител? И как часто? Что грозит тем, кто не привьётся? Выгонят с работы или отправят в бессрочный отпуск без сохранения зарплаты? Чиновники в агонии, люди в растерянности, а ковид маршем идёт по стране, третью волну пандемии захлёстывает четвёртая". Вывод из этого делается однозначный: Ввести обязательную вакцинацию можно одним росчерком санитарного врача, а организовать её так, чтобы люди, желающие привиться, не уходили из больниц при виде длинных очередей, – дело не одного дня. Доживут до этой светлой даты не все, и погибнут они не от COVID-19, а от беспорядка, в который превратилась борьба с ним. Что с того? Все вышеприведённые сюжеты – а это самое интересное, о чём писал на этой неделе Царьград, – как, наверное, уже обратил внимание вдумчивый читатель, объединяет единый смысловой стержень. Все, кто любит Россию, продолжают воевать на два фронта – с врагами внешними и внутренними шкурниками и дураками. И ещё неизвестно, кто из них для страны и её народа опаснее. Их, впрочем, можно и не разделять, ибо это по факту союзники. Впрочем, жизнь это всегда борьба, а на войне как на войне. Выиграют её те, кто умнее и у кого больше воли к победе, а первое, что нужно для этого, – знать реальную ситуацию. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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