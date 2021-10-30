События недели с Сергеем Латышевым: рост цен, обдираловка на дорогах, страсти вокруг вакцины

Чем запомнится рабочая неделя 25–29 октября 2021 года? Событий, как всегда, много, но я выделил самые, на мой взгляд, главные – те, последствия которых отразятся на нашей жизни. Мы живём в непростые времена, поэтому и новости соответствующие. Обращая на них внимание, Царьград хочет сделать страну и мир лучше.

Необоснованный рост цен на продукты питания в России

Планы Минтранса брать за проезд по платным дорогам "на европейском уровне"

Директор Института Гамалеи подставил собственную вакцину и оскорбил сограждан

Подлое решение голландского суда не возвращать в крымские музеи скифское золото

Кто виноват в росте цен на продукты и к чему это может привести?

Царьград принципиальный противник революций. Именно поэтому телеканал бьёт тревогу в связи с происходящим в стране резким ростом цен на продукты питания, ибо и то и другое неразрывно связано, а первичным обычно и выступает вакханалия цен. Голодный народ революцию не сделает – ему не до этого, а вот полуголодный (наш случай) – ещё как. Потом люди об этом, конечно, пожалеют, но будет уже слишком поздно. Всё это Россия не раз проходила, но правильных выводов из этого упорно не делается, хотя ситуации сейчас хуже, чем раньше. Ведь помимо собственного более или менее законопослушного населения в стране находятся миллионы организованных по племенному, земляческому или религиозному принципам агрессивных инокультурных мигрантов (часть из них уже натурализовались), которые, собственно, и приехали к нам для того, чтобы сытно есть и посылать побольше денег домой. А откуда они возьмутся, если цены взбесились?

Даже официальная статистика, которая обычно далека от реальности, не может игнорировать проблему подорожания продуктов питания в нашей стране. А это значит, что ситуация не просто серьёзная, а уже запредельная. И её опасность можно оценить в 9-10 баллов по 12-балльной штормовой шкале… Цены не просто скакнули. Они словно задались целью перекрыть все рекорды прыгунов в высоту… То, что происходит на прилавках в отечественной торговой сети, трудно назвать иначе как вакханалией цен. Росстат рапортует о росте стоимости на какие-то десятые процента, в крайнем случае на минимальное количество процентов. Плюньте и разотрите. В топку Росстат,

– пишет Царьград, приводя конкретные примеры. Вот некоторые из них. Мясо с сентября скакнуло процентов на 15-20. Куриные яйца стоили чуть более 60 рублей. Сейчас можно ещё найти непонятного происхождения за 75, а нормальные – уже ушли за 90 рублей за десяток. Нормальная свинина, которую покупали за 200 с хвостиком ещё летом, сейчас уже пляшет вокруг 400 рублей. Курятина со 160-200 рублей подскочила до 300-400. Даже по официальной статистике цены на помидоры поднялись почти на 10%, на огурцы – около 11%.

Цены в России скачут к революции. А правительство в домике. В Белом

Раньше этому было два оправдания. Во-первых, ослабление рубля – много, дескать, у нас по импорту завозится, однако "рубль уже месяца три потихоньку укрепляется, а цены скачут бешеным аллюром". Во-вторых, речь якобы идёт о сезонном росте перед снижением после поступления нового урожая. И это враньё: "Урожай уже месяца два как собран. Но никакого сезонного снижения цен не происходит. Те же свекла, морковь, которые только-только собрали, не хотят падать в цене после стремительного взлёта. Никакого сезонного падения цен на овощи, корнеплоды и фрукты в этом году не было и нет. И уже не будет. Наоборот, рост резко усилился после выборов, как будто до них цены специально придерживали по какой-то негласной договорённости. Бред, конечно, потому что они и до выборов росли. Но тогда они это делали всё же относительно плавно, как и на протяжении практически всех последних лет, а тут – словно началось извержение ценового вулкана".

Бешеный рост цен на продукты питания (производители мяса, колбасы, круп уже анонсировали их дальнейшее повышение на 10-20%) происходит на фоне стабильного падения реальных доходов населения и при… профиците бюджета, в условиях рекордных доходов государства. "А что в итоге? Лишь стандартное и давно уже ставшее жалким дежурное объяснение-заклинание про инфляцию. Но инфляция ведь обычно случается от избытка денег в экономике. А у нас этих денег, наоборот, жуткий дефицит. Есть ещё заверения, что правительство в курсе, что оно следит и отслеживает. Что именно отслеживает? Рост цен, конечно. За что ему большое спасибо. И мы теперь знаем, что, по официальным данным, за год с сентября 2020-го картофель подорожал на 59%, морковь – на 48%, сахар – на 45%, яйца – на 32%, гречневая крупа – на 34%, подсолнечное масло – на 27%. Спасибо, мы это, и намного больше, знали и раньше, хоть и не в процентах", – с горечью констатирует Царьград.

Но этим не ограничивается, предлагая и конкретные пути выхода из усугубляющегося кризиса. Например, дотировать по примеру ЕС сельхозпроизводство, если оно пойдёт не на экспорт, а на внутренний рынок, выделять на полевые работы горючее для техники по специальным госценам, гарантировать аграриям покупку их продукции ещё до сева по твёрдой фиксированной цене, ввести талоны на продукты для бедных. Последнее является широко распространённой в мире практикой, но в России дальше разговоров на эту тему дело упорно не идёт. Вывод из всего этого делается, однако неутешительный: "Роста доходов не обещают. Значит, его и не будет (его не было и когда обещали). А рост цен обещают и дальше. Значит, он будет ещё больше, чем прогнозируют. А правительство молчит как рыба об лёд. Ни одного ответа ни на один вопрос. Ни одного предложения о решении. Тогда есть ещё один вопрос: господа, вы там чем заняты? Отчёты об исполнении бюджета составляете?"

В другой статье на эту тему обращается внимание ещё на одну грань данной проблемы. Констатируя, что "в сельском хозяйстве давно назрела необходимость радикального усиления государственного регулирования во избежание таких ситуаций, как нынешняя" и что "несмотря на все просьбы и даже угрозы со стороны председателя правительства Михаила Мишустина , агропромышленники не перестают взвинчивать цены, отыгрываясь на конечном потребителе, то есть на нас с вами", Царьград пишет: "Хуже всего то, что самые крупные агрохолдинги, будь то "РусАгро" или "Черкизово", выводят свою прибыль в офшоры и, таким образом, лишают русскую экономику столь необходимых ей денег. Если государство не предпримет меры, то потенциал и отдача от нашей сельскохозяйственной отрасли будут сведены к минимуму".

Агрохолдинги лютуют. Цены на крупы взвинтят на 20 процентов

"Как в Европе". В России готовится грандиозная "обдираловка" на платных дорогах

Как видим, если с использованием положительного европейского опыта, в сельском хозяйстве, например, у нас глухо, то негативный – вполне готовы использовать. Попробуйте поездить в своё удовольствие по платным дорогам в Италии или Греции, и посмотрим, как это у вас получится. Выложите десятки, а то и сотни евро, чтобы доехать в один конец. Хотя начиналось это всё очень благостно. В Греции, например, цены за проезд были поначалу действительно низкие. Но долго это не продлилось – раз плата за проезд предусмотрена, она будет обязательно расти. Поэтому от Афин до Салоников теперь дешевле летать на самолёте. Данный "европейский" опыт серьёзно заинтересовал Министерство транспорта России, где предложили поднять стоимость проезда по платным автодорогам "до европейского уровня". А вот в Германии, например, платных дорог нет, но такой европейский опыт совершенно не нужен "нашенским" чиновникам-бизнесменам.

Министерство или бизнес-контора? Чиновники хотят переложить расходы на дороги на плечи граждан

"В Минтрансе полагают, – информирует Царьград, – что сейчас тарифы не соответствуют огромным расходам "Автодора" на строительство новых автомобильных трасс. Фактически чиновники предполагают переложить бремя инфраструктурных расходов на простых граждан, вместо того чтобы "трясти" Министерство финансов, контролирующее Фонд национального благосостояния, и Центральный банк, не позволяющий проводить целевую эмиссию рубля под инвестиционные проекты… Недолго думая, в Минтрансе остановились на традиционно-чиновничьем – "холопы заплатят". На данный момент плата за проезд по платным участкам составляет 3,65 рубля за один километр. Специалисты ведомства считают такой показатель неприемлемо низким и предлагают увеличить тариф на 35,5 процента – до пяти рублей за километр в ценах текущего года. Применять такую норму планируют в отношении платных автодорог, созданных в ходе реконструкции. Для новых платных дорог максимальную цену хотят установить ещё выше – до восьми рублей за километр. За проезд по искусственным сооружениям, например, по мостам или путепроводам, будут взимать ещё больше – 29 рублей за километр (сейчас плата составляет 21 рубль за аналогичное расстояние). Ведомство Виталия Савельева также увеличит максимальную стоимость проезда для грузовых автомобилей и автобусов на 42 процента, на искусственных сооружениях – на 28 процентов. Плюс ко всему тарифы будут регулярно индексировать с учётом уровня инфляции".





Фото: VPales/shutterstock.com

Царьград просит Минтранс одуматься, иначе скоро "убыточными" будут признаны армия, полиция, МЧС. Зарабатывание денег – дело бизнеса и госкомпаний. Дороги же, особенно в такой огромной и богатой стране, как Россия, прежде всего выполняют важнейшую социальную функцию и должны развиваться не за счёт поборов с преимущественно бедного населения, а путём финансирования со стороны Минфина и Центробанка, которые, похоже, – по-прежнему и несмотря ни на что – больше радеют об интересах МВФ и своих собственных.

В другой статье на эту тему Царьград объясняет реальную причину того, что скрывается за этими планами. За покушением на свободу передвижения граждан России в разработанном Минтрансом проекте постановления правительства стоят не столько отдельные злокозненные личности, сколько система:

Почему возникает тема повышения цен на проезд по платным дорогам, понятно. В стране стагфляция – спасибо Центробанку. Это означает, что, вне зависимости от наших желаний, цены растут на всё, причём растут быстрее, чем экономика. И быстрее, чем наши доходы. И если растут цены на стройматериалы, например, а они растут опережающими темпами, то дорожает не только жильё, но и дорожное строительство с ремонтом. Было бы странно, если бы концессионеры не пытались спасти свои прибыли, повышая цену за проезд по трассам.

Дорогие наши дороги: Минтранс жаждет удвоить цены на проезд по платным трассам

Но дело не только в интересах бизнеса. Тут имеется и заинтересованность государства. Ведь если не повышать цены, то получится одно из двух: "или государство должно компенсировать концессионерам разницу между ожидаемой и реальной прибылью (а то и компенсировать убытки), или концессионеры, фиксируя эти самые убытки, просто уходят из бизнеса, а дороги полностью содержит государство". Причём содержит из бюджета – то есть несёт убытки уже само, а для ремонта дорог, расширения их, для всех необходимых работ всё равно нанимает частных подрядчиков.

На всё это нужны деньги. Вот их и попытаются содрать с народа, чтобы ещё и украсть, ведь строительство дорог во всём мире – бизнес из наиболее криминальных. Конечно, народ в России в основном бедный, но зато бедных много! И ещё люди у нас терпеливы. Но есть и минус. Когда это терпение однажды кончается в связи с дальнейшей невозможностью жить по-старому, хотя бы даже ездить по умеренно платным дорогам, сами понимаете, что случается.

Итак, кто же главные бенефициары происходящего? Глава Минтранса Виталий Савельев, который любит больше летать, чем ездить по дорогам? Или это, скорее, его куратор в правительстве – любитель "человейников" и лоббист завоза в страну гастарбайтеров-мигрантов вице-премьер Марат Хуснуллин ? В сфере ответственности последнего находятся, в частности, "Автомобильный транспорт. Безопасность дорожного движения", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Хуснуллинские агломерации, связанные длинными нитками платных дорогих дорог, – это же настоящая золотая жила!

Царьград делает вывод:

Ни одно решение правительства нельзя рассматривать только с экономической точки зрения. Тем более только с точки зрения рентабельности государственных компаний. Ни одно решение правительства не может быть "сферическим в вакууме". Каждое имеет социальное измерение, отражается на жизни обычных людей. И если "экономически обоснованный" тариф чреват социальным взрывом, если повышение цен означает для миллионов русских людей не просто лишние расходы, а существенное ухудшение качества жизни – принимать этот тариф нельзя. Несмотря ни на какие экономические обоснования. Смысл государственной работы в том, чтобы человеку становилось жить лучше. Удобнее. По крайней мере, чтобы не становилось хуже. Для того и новые дороги имеет смысл строить. И уж точно не стоит их строить, если по ним никто не будет ездить.

В другой статье на данную тему подчёркивается, что предложение Минтранса не просто "убьёт передвижение по дорогам России всех", но и создаст "другую стоимость всего" – продуктов, материалов, "очень серьёзно подстегнёт инфляцию".

Пронько: Мало платите. Минтранс нашёл золотую жилу" в наших кошельках

"Наглость действительно зашкаливает, – пишет Царьград. – Особенно если учесть, что в проектировках госбюджета на 2022 год и на плановый период до 2024-го на нацпроект "Безопасные и качественные дороги" выделено более 1,3 трлн руб. Добавьте к этой сумме ещё 630 млрд, которые даёт госбюджет – а значит мы с вами, потому что у государства нет других денег, кроме денег налогоплательщиков, – на "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Ещё 200 млрд рублей на дорожное строительство будет выделено из ФНБ. Суммы астрономические, но чиновники Минтранса хотят второй раз залезть в наши кошельки через новые поборы за платные дороги на уровне европейских тарифов".

То есть, внимание, в карман граждан России хотят залезть дважды! А потом чиновники начнут предлагать повысить стоимость бензина до "европейского уровня", цены за электроэнергию, всего, кроме уровня зарплат, социальных пособий и пенсий. А вот по этой части "нашенские" чиновники-бизнесмены копировать Европу не будут. И до чего они в очередной раз докопируются?

Зачем директор Института Гамалеи обидел народ и скомпрометировал собственную вакцину?

Разумеется, Царьград не мог пройти мимо оскорбительной фразы академика Александра Гинцбурга , директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи:

Около 80% граждан, которые говорят о том, что привились "Спутником V ", но при этом заболели новой коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме, купили сертификат о вакцинации.

Откровением оказалось не только это совершенно очевидное преувеличение, но и то, что из него вытекает и порождает целый ряд серьёзных вопросов. "В самом деле, в Уголовном кодексе России, – подчёркивает Царьград, – есть статья 327, где наказание предусматривается не только за изготовление поддельных документов, но и за их использование. А сертификат о вакцинации – это, безусловно, документ, причём один из самых значимых в современной реальности. Но если есть преступление, должно быть и наказание. Где следственные действия? Где судебные процессы? Где приговоры этим жуликам, попытавшимся обмануть систему и поплатившимся за это тяжёлой болезнью? Главный принцип правосудия – неотвратимость наказания, а здесь у Фемиды есть всё – и состав преступления, и подозреваемый, который явно даже не сбежит, ибо бегать под ИВЛ – так себе удовольствие. Пока мы не увидим подобных приговоров с ясной доказательной базой, слова Гинцбурга останутся огульным обвинением в сталинском духе, безнравственной попыткой обвинить в национальной беде её жертв".

Директор Института Гамалеи обвинил тяжело заболевших ковидом в коррупции

Но Гинцбург вынуждает спросить его и вот о чём. Рассматривая как преступников непривившихся, он угрожал им разоблачением, сболтнув, что антитела от вакцины его Центра отличаются от обычных, здоровых антител, вырабатываемых естественным путём. То есть, что "Спутник V " оставляет в крови маркеры, которые можно распознать и спустя полгода после укола, благодаря чему и выявляют заболевших мошенников, купивших на чёрном рынке документы о вакцинации. "Эти слова, – подчёркивает телеканал, – шикарный подарок конспирологам, которые ищут в вакцине какое-то "чипирование" или иные посторонние примеси, с той или иной целью внедряемые в наши тела.

Господин Гинцбург де-факто признал, что такие примеси существуют – и, сам того не желая, сократил число желающих вакцинироваться. Типичная реакция в "Твиттере": "Какие вам ещё нужны доказательства про чипизацию? Проболтался, мурзилка". Тем самым ультраваксер Гинцбург нанёс удар и по собственному институту, и по популярной за рубежом вакцине "Спутник V ". Как теперь следует относиться к его планам привить минимум 80% населения России, повторять эту процедуру каждые полгода, фактически бесконечно. И он даже намекнул, как будет решаться проблема с привившимися, но всё равно серьёзно заболевшими людьми – у них могут не найти нужных маркеров!

Скандальное заявление Гинцбурга, естественно, не прибавило доверия граждан к явно сырым и до конца не проверенным антикоронавирусным вакцинам. Не только в России, но и во всём мире люди видят и чувствуют, что власти и приближенные к ним медики темнят и недоговаривают насчёт ковида, как ограничиваются под предлогом угрозы здоровью населения гражданские права и свободы при одновременном сокращении в некоторых странах (в России в том числе) расходов на здравоохранение.

Голландцы ожидаемо лишили Россию скифского золота из Крыма

Печальная, но, увы, совершенно ожидаемая новость пришла на этой неделе из Нидерландов: попользовавшись в течение семи лет уникальными экспонатами из крымских музеев, Апелляционный суд Амстердама вынес откровенно политический вердикт о передаче золота скифов Украине. Решение это не окончательное, и Россия намерена его оспаривать на всех возможных уровнях. "Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин , – пишет Царьград, – поручил разобраться в обстоятельствах невозвращения коллекции скифского золота в музеи Крыма. Россия готовит апелляцию в Высший суд Нидерландов. Кроме того, юристы рассматривают возможность контратаки – обвинить "судей" в хищении имущества России группой лиц по предварительному сговору. Что ж, дошло бы дело до настоящих скифов, голландским судьям было бы не позавидовать – снятие скальпов им было бы обеспечено".

Обокрали мёртвых. Приключения скифского золота в Голландии, режиссёрская версия

Увы, стране нанесён серьёзный культурный урон: данная коллекция состоит из 2 тысяч золотых предметов – уникальных произведений искусства, извлечённых из скифских курганов в Крыму. Её составляют экспонаты из четырёх крымских музеев, из которых они отправились на выставку "Крым – золото и секреты Чёрного моря" в музей Алларда Пирсона в Голландии. Там бесценные артефакты и оставались после воссоединения Крыма с Россией.

Фрагмент скифского ожерелья из золота. Фото: Andreas Wolochow/shutterstock.com

Царьград подводит промежуточные итоги: "И что теперь делать? Бессмысленно взывать к нормам международного права и принципам межмузейного обмена, как это делается на протяжении всех последних семи лет. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов не зря сравнил решение суда в Амстердаме с "наглым рейдерским захватом". Ну, так и поступать надо в соответствии с русскими законами для таких случаев: если не поможет апелляция, то необходимо начать против голландских участников рейдерского захвата уголовное дело. И в первую очередь против судей, которые дискредитировали своё звание. Объявить их в международный розыск, а тем временем принять обеспечительные меры. То есть арестовать собственность нидерландского государства в России, заморозить все счета, полностью прекратить все культурные и, что гораздо больнее для держателей акций в вольных налоговых режимах , экономические связи с Амстердамом. Скальпов организаторов этого позорного, прежде всего для Голландии, дела требовать, конечно, не будем. Хоть и предки нам скифы, всё же тысячелетиями цивилизации пренебрегать зазорно – не голландцы, чай. Но вот выдачи их как простых уголовников – это требование вполне в рамках права. И правды".

Что с того?

Подводя информационный итог завершившейся рабочей недели, ловлю себя снова на той же мысли, что и в разы предыдущие: опять преобладает негативная, навевающая печаль информация. Отчасти это неизбежные законы жанра, современной журналистики. Счастливый брак, например, это не сенсация, не повод для статьи, а вот скандальный развод или что-то ещё похуже – это да. Наверное, это не совсем правильно, но это – реальность.

Безусловно, в стране и мире происходили на этой неделе и позитивные события, которым Царьград всегда рад, так как работает на Россию. Всего, однако, не охватить, и всегда приходится что-то отбирать, а что-то отсеивать. И выбирается обычно именно то, за что опасаешься больше всего, где есть угрозы, которых хотелось бы избежать. Не пользоваться в интересах развития страны и скорейшего решения существующих проблем их журналистской "подсветкой", мобилизацией для этого общества значило бы пренебрегать возможностями "четвёртой власти". Все вышеприведённые сюжеты появились на сайте Царьграда не для того, чтобы у читателей опустились руки, а чтобы яснее разобраться в складывающейся ситуации, лучше понять стоящие перед патриотами России задачи и эффективнее действовать.