События недели с Сергеем Латышевым: "Бессердечный" бюджет, пенсионное фиаско, стройки без мигрантов • 48 • Политика Чем запомнится первая "нерабочая" неделя ноября 2021 года? Не надо обманываться: нерабочей она была только у тех, кто и так меньше всего работает, а большинство соотечественников ковидных "выходных" не заметили и вкалывали как обычно. Так что и новостей было предостаточно. Как всегда, я выделил из них самые, на мой взгляд, главные. Одна даже похожа на чудо, которое иногда происходит. Страсти по бюджету: глупость или измена?

Фиаско пенсионной реформы

Силовики взялись за мигрантов, чиновники взяли под козырёк

Путин и Си отвергли "приглашение на казнь" Сергей Латышев – лицо царьградской аналитики. Опытнейший журналист-международник, кандидат исторических наук, он видит не только события, но и причины их и следствия. Прошедшая неделя не внушила ему особого оптимизма, но светлые пятна всё же есть. Загадка "бессердечного" бюджета Принятие госбюджета в любой стране – это всегда событие номер один, которое касается всех, поскольку речь идёт о ближайшем будущем каждого из нас. Отсюда огромный интерес, который проявил Царьград к принятию в первом чтении федерального бюджета на 2022 год. Пока не было второго чтения, в нём ещё можно – и обязательно нужно – кое-что исправить. Доходы по сравнению с 2021 годом вырастут на 5,2%, а объём расходов сократится на 1,5%. Это бюджет, составленный очень рачительным хозяином – вернее, рачительным бухгалтером. Если цель состоит в том, чтобы дебет с кредитом сходился, а при этом в "кубышке" всё время что-то оставалось, то эта цель достигается блистательно. Но ведь смысл федерального бюджета не в экономии, а в том, чтобы решать важнейшие проблемы общества. И с этим дело обстоит далеко не так хорошо, как хотелось бы, – пишет Царьград, предлагая в качестве иллюстрации своих слов сосредоточиться на важнейшей теме текущего и будущего года – здравоохранении. В целом расходы на здравоохранение составят более 5% всего федерального бюджета. По мнению правительства, деньги должны пойти в первую очередь на три важнейших направления: • снижение смертности; • рост эффективности оказания высокотехнологичных медицинских услуг; • рост эффективности оказания первичной медицинской помощи. Выбор приоритетов верный, но ему не хватает конкретики и понимания того, как сделать так, чтобы люди умирали меньше, а жили дольше. Царьград выделяет главное: Причина страшной смертности не столько в эпидемии, сколько в том, что сначала увлеклись "оптимизацией" системы здравоохранения, а затем переориентацией её на борьбу с ковидом. Переориентировали так ловко, что, очевидно, допустили огромный рост смертности от других причин, не связанных с эпидемией. В первую очередь от сердечно-сосудистых заболеваний – тех самых, от которых, по статистике, умирает в России 47% всех скончавшихся пациентов. У соответствующих медицинских учреждений забрали – нет, не деньги. Койки, врачей, медсестёр. А больные к тому же вынуждены дольше ждать скорой помощи. Телеканал приводит конкретные примеры допущенных ошибок. Вот один из них. В 2020 году Минздрав в ряде регионов запустил пилотные проекты. Их цель – обеспечить терапией пациентов-сердечников, которые не имеют права на препараты в рамках нынешней системы лекарственных льгот. Минздрав направил в аппарат правительства предложение дать возможность участникам пилотных проектов получать льготные препараты не один, а два года и включить в их число пациентов с ишемической болезнью сердца и коморбидными состояниями. Проект Минздрава, по сведениям из источников в правительстве России, получил положительный отзыв в Минфине, но… в проекте федерального бюджета, поступившем в Госдуму и одобренном в первом чтении, средств на это не запланировано. За последний год, повторим, почти половина умерших в России скончалась от болезней системы кровообращения, этот показатель, согласно данным экспертов Всероссийского союза пациентов, увеличился на 13%, снижать его необходимо, деньги для этого в принципе есть – и в госказне, и в бюджете, но конкретно их нет. "И эта ситуация не единичная, – бьёт тревогу Царьград. – Как раз наоборот, можно с грустью констатировать, что налицо типичный подход составителей бюджета…" Поистине, с ужасом повторишь сакраментальное: "Что это, глупость или измена?!" Всё меньше пенсионеров, всё ниже пенсии Пенсии в одной из богатейших стран мира – это боль. Это, пожалуй, самое отвратительное, оскорбительное и аморальное из того, что есть в нашей стране. Это приговор её гражданам, всю жизнь честно проработавшим за небольшие деньги ради блага страны. На старости лет – если, конечно, старость вообще наступит – они убеждаются, что это была игра в одни ворота, что родное государство им, оказывается, ничего не должно, кроме смешного пособия, которое уменьшается с каждым годом. Без финансовой помощи детей, если они есть и в состоянии помочь, даже очень скромно по-человечески жить "пенсионерам" невозможно – только полуголодное существование. Пронько: "Враньё вскрылось. Господин Силуанов потерпел полное фиаско" В связи с этим и бьёт тревогу Царьград: "В России пенсии обесцениваются восемь месяцев подряд. Даже официальная статистика вынуждена признать полное фиаско проведённой в стране так называемой пенсионной реформы. Более того, все рапорты об успехах в борьбе с бедностью, которая в России приобрела драматический характер, оказались, мягко говоря, откровенным враньём". Депутат Госдумы экономист Михаил Делягин в беседе с Царьградом высказался очень жёстко: Нужно понимать, что официальная инфляция занижена минимум в два раза. Так что даже те данные по снижению реальной пенсии, которыми оперирует Росстат, чудовищно приукрашены. Но если вы послушаете деятелей Российского государства, то всё прекрасно. Нам же рассказывали, что пенсионеры на эту дополнительную тысячу, которую им от щедрот выделили в связи с повышением пенсионного возраста, они же путешествовать смогут. А что, российская власть кого-то не обманывала начиная с 87-го года? Если кого-то не обманывала, покажите этого человека, я им полюбуюсь. Подойду, руку пожму, попрошу поделиться опытом. Хочется же, чтобы и меня не обманули. Из всего вышесказанного Царьград делает следующий вывод: "Чиновники, которые несут персональную ответственность за происходящее, должны осознать, что народ у нас терпеливый, но откровенное враньё и ложь не приемлет. Вы сами пришли во власть, чтобы служить народу и Отечеству, а не своему брюху, банковским счетам и иностранной недвижимости. Ситуация серьёзная, но не фатальная. Её можно решить без ошибок и потрясений, если действовать адекватно, а самое главное – в интересах простых людей". Фото: Olga Pinegina/shutterstock Сытый голодного, конечно, не понимает. И время от времени у народа появляется стремление наказать свои верхи. Дорогие чиновники, этот момент не за горами – спешите делать добро. Мигрантов-бракоделов уберут с московских строек? "Идем своим путем": Киев покончил с "русским миром" Да, делать добро никогда не поздно, и на этой неделе появилась, наконец, подтверждающая это новость: В России случилось чудо, сравнить которое можно разве что с вдруг заговорившим бронзовым конём памятника Юрию Долгорукому. Или с внезапным призывом Анатолия Чубайса привлечь к ответственности всех виновных в грабительской "приватизации" 1990-х. Итак: московские власти устами вице-мэра Андрея Бочкарёва озвучили информацию о том, что готовят план полного (!) отказа от использования труда мигрантов на столичных стройках. Причём готовят его совместно с подрядчиками, все последние годы неслабо наживавшимися на дешёвом мигрантском труде. Царьград добивался этого несколько лет, наши слова звучали как глас вопиющего в пустыне, но всё-таки вода правды подточила камень наживы и дело наконец сдвинулось с мёртвой точки. Председатель Общества "Царьград", заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев так прокомментировал происшедшее: Я верю, потому что такие важные люди, как Бастрыкин и Патрушев, просто так вместе в унисон не выступают. И то, что Андрей Бочкарёв, вице-мэр Москвы, немедленно на это отреагировал, – это показатель того, что это не какая-то популистская кампанейщина… Другое дело, что если мы, граждане, если мы, русские люди, сами не будем этим заниматься, не будем тормошить власть, то всё закончится, как с известным примером про азербайджанцев на рынках, когда после печально известного "Черкизона" было заявлено, что на рынках должны торговать русские. На месяц всей этой кампании и хватило. "Эй, мигрант, давай до свидания!": Уберут ли азиатских "гостей" с московских строек Действительно, силовики всерьёз взялись за дело. Глава Совбеза Николай Патрушев заявил, что масштабный приток трудовых мигрантов из других государств несёт серьёзные риски роста преступности и возникновения массовых беспорядков. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил за приведение в порядок донельзя запутанного миграционного законодательства, за обязательную дактилоскопию и геномную регистрацию всех прибывающих в Россию трудовых мигрантов. С огромным удовлетворением Царьград по этому поводу пишет: Давно пора! По стране шляются и безо всяких патентов невесть чем занимаются миллионы инокультурных приезжих. Так стоит ли удивляться, что если в прошлом году СКР расследовал 17 тысяч совершённых мигрантами преступлений, то только за первое полугодие нынешнего года – уже 19 тысяч. И это не считая того, что мигрантские банды периодически устраивают массовые побоища и являются главным кадровым резервом для разнообразных экстремистских и террористических ячеек. Дошло до того, что в некоторых районах Новой Москвы люди по вечерам боятся выйти на улицу и уже начали создавать отряды самообороны для противодействия мигрантскому беспределу. Прямо в ходе написания этой статьи стало известно ещё об одном вопиющем случае – как и указывал Царьград, именно в Новой Москве четверо людей с характерными манерами напали на гулявшего с пятилетним ребёнком мужчину. Четверо приезжих и мужчина с ребёнком. Очередное нападение в Москве Зелёные саммиты – капкан для России Главным внешнеполитическим событием недели стала продолжающаяся глобальная климатическая конференция ООН в Глазго, в которую плавно перетёк зелёный саммит G20 в Риме. Свыше 100 глав государств и правительств со всего мира посетили если не Рим, так Глазго, но ни туда, ни туда не прилетели президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Поскольку это очень расстроило президента США, значит, всё было сделано правильно. Уходящая Меркель оставила Германии напутствие: "Отношения с Россией - особенные" Царьград разъясняет, в чём тут дело. Приглашение на казнь отвергнуто: Путин и Си не приехали на зелёные саммиты Причин, почему Путин не приехал в Рим и Глазго, много, но главная среди них одна. И заключается она прежде всего в том, что тематика обоих саммитов – это часть подготовки Запада к экономическому удушению России, Китая, а также развивающихся экономик, зависящих именно от традиционной углеродной энергетики. Голая правда выглядит так: Западу очень хотелось бы получать от России газ и нефть, от Китая – магний в нужных для себя количествах, но при этом штрафовать Москву и Пекин за экологический ущерб, да и вообще всячески сдерживать наше экономическое развитие. Для того чтобы надеть экономическую узду на Китай и Россию, в ЕС придумали "углеродный налог". Поставщикам железа, стали, алюминия, удобрений из России он обойдётся в крупные суммы: фактически мы будем платить дополнительный налог за право производить и продавать собственную продукцию (примерно 16% от стоимости товара!). В полную силу эта дискриминационная для поставщиков "неэкологических" товаров система должна заработать с 2035 года. Подыгрывать удушению собственных стран личным присутствием в Риме и Глазго было бы просто глупо. Нам нужна не G20, а G2 – Москва и Пекин должны срочно договариваться о том, как совместно противостоять "зелёной стратегии Запада". Что с того? Подводя информационный итог завершившейся "нерабочей" недели, ловлю себя снова на той же мысли, что и в разы предыдущие. Их, собственно, две. Первая – внешняя политика России правильная, к ней нет особых претензий. Вторая – главная борьба за Россию проходит не на международной арене, не в противоборстве с внешними врагами, а в ведущейся с переменным успехом схватке между, условно говоря, патриотами и либералами внутри страны. Первые отстаивают суверенный курс, вторые ведут дело к капитуляции перед Западом. И обе эти условные группировки имеют сильные позиции во власти. Место Царьграда в этой великой борьбе за Россию очевидно. Ничего не потеряно, пока не потеряно всё. Делай что должен, и будь что будет. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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