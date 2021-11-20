События недели с Сергеем Латышевым: депутаты под прицелом, мигранты на границе, куар на паузе

Чем запомнится третья неделя ноября 2021 года? Событиями очень яркими и – на грани. Самые важные, на мой взгляд, я отобрал. Некоторым из них можно порадоваться, большинству – вряд ли. Борьба за Россию продолжается. И любой порядочный человек обязан в ней участвовать.

Раздались требования лишить преступников национальности

Повсеместное введение QR-кодов в России отложено

Олигарх решил проблему с мизерными пенсиями в России

Народные избранники любят детей и лосей, но не так

Аллах не помог: границы ЕС на востоке оказались настоящими

Окрик Шойгу остановил войну в Закавказье

Опытнейший журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев подводит итоги третьей недели ноября.

Мигранты станут в России Джеймсами Бондами?

Начнём с новости, которая имеет принципиальное значение, ибо нет ничего важнее здоровых межнациональных отношений в многонациональной стране. Парламент Чечни предложил прямо запретить упоминание национальности правонарушителей и преступников в СМИ. Соответствующий законопроект уже подготовлен для внесения в Госдуму. В его поддержку выступили и некоторые знаменитости – например, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и журналистка Ксения Собчак, заявившая, будто "национальность преступников превратилась в отягчающее обстоятельство". Царьград отвечает: наоборот, в смягчающее:

Если вы, русский человек, в своём городе собьёте полицейского и скроетесь с места происшествия, каковы ваши шансы на домашний арест? Если собьёте двух байкеров, одного из них насмерть, каковы ваши шансы на домашний арест? А если суд таки приговорит вас к реальному сроку, каковы шансы, что вы будете отбывать наказание в родном регионе?,

– вопрошает телеканал.

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Приведя вопиющие примеры несправедливых процессуальных и судебных решений, Царьград пишет в заключение:

Когда мы вспоминаем подвиг славного сына России Магомеда Нурбагандова, перед лицом смерти сказавшего ставшие символом мужества слова "Работайте, братья!", мы не забываем упомянуть, что он – дагестанец. Ибо его подвиг прославляет не только всю Россию, но и конкретно Дагестан. Но коль скоро конкретному народу принадлежит слава его сынов, то и позор принадлежит ему тоже.

QR-пропуска "поставлены на паузу"

Парламент России не стал экстренно принимать закон о всеобщей "куаризации" – проект направлен на широкое обсуждение как минимум до 14 декабря: свои отзывы дадут регионы, Общественная и Счётная палаты, Совет Федерации и т. д. Таким образом, брать на себя единоличную ответственность за сложное решение никто не хочет, – констатирует Царьград и начинает разбираться в происходящем.

Фото: EA March / shutterstock

Речь, собственно, идёт о том, что санитарные врачи регионов в отдельных критических ситуациях смогут преодолевать вето губернаторов на проведение эпидемиологических мероприятий.

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Проблема не в самих "куарах", а в том, кто сможет воспользоваться создаваемой системой. Царьград задаёт вопрос: как сделать так, чтобы противоэпидемические меры оставались таковыми, а не переродились в систему полного контроля? Даст ли власть гарантии того, что после победы над инфекцией все ограничения будут отменены? Народ России вправе требовать таких гарантий.

"Страшно далеки они от народа"

Ура, проблема с мизерными пенсиями в России решена. И как креативно и элегантно. Защищающий интересы народа Царьград просто не мог мимо этого пройти. Миллиардеры, оказывается, тоже думают о народе. Рецепт обеспеченной старости до гениальности прост: пока работаешь, приобретай недвижимость, чтобы сдавать её на старости лет и на эти деньги жить. Но кое с чем тут мы всё-таки не согласны:

На днях российский миллиардер Александр Шарапов назвал лучшей инвестицией для сохранения сбережений на пенсии… недвижимость. Позволим себе не согласиться с Александром Олеговичем. Лучшая инвестиция для благополучной и зажиточной жизни на пенсии – это приобретение нефтяной вышки где-нибудь в Саудовской Аравии. Или, на крайний случай, отеля на французском Лазурном побережье. Эти вложения гораздо выгоднее покупки недвижимости в России и способны принести куда больший доход.

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Но это, конечно, всего лишь шутка на печальную тему "Копи пенсию смолоду, а то сдохнешь с голоду". Господин Шарапов просто оторвался от реальности. По данным исследования СК "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", 64% граждан России не имеют вообще никаких сбережений и, по сути, перебиваются от зарплаты до зарплаты.

Депутаты любят детей и лосей

Скандалы вокруг поведения "народных избранников" – это не новость, но на этот раз всё особенно серьёзно. Во Владивостоке разгорается педофильский скандал. Арестован депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Артём Самсонов, который обвиняется "в совершении действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". Разумеется, его однопартийцы настаивают на "политическом заказе", но бесспорно одно – история гнусная и со статусом "народного избранника" совершенно несовместимая. Царьград приводит целый список подобных извращенцев, облечённых доверием народа.

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В стране и, в частности, в Госдуме (о чём не раз говорилось и в её стенах) существует, хотя открыто себя и не афиширует, "педофильское лобби", тормозящее все законы, так или иначе ставящие преграды на пути извращенцев. Так, например, "антипедофильский" законопроект 349188-5 "тормозился" в Думе более 600 дней (!) усилиями комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Царьград призывает компетентные органы проявить максимальную юридическую жёсткость в адрес "элитных" извращенцев, не дожидаясь народного гнева, и будет держать этот вопрос на контроле.

Если народные избранники не щадят детей, то какое им вообще дело до животных? Именно об этом и свидетельствует признание припёртого неопровержимыми уликами к стенке скандального депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) в убийстве лося, полное нелепостей и фантазий.

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Не жалей эмигранта, в Польшу идущего

Вся страна следила в эти дни за драматическими событиями на белорусско-польской границе. Там толпы мигрантов из стран Ближнего и Среднего Востока, выставив вперёд беременных женщин и симпатичных детишек, за которыми прятались матёрые бородатые мужики с ухватками террористов, с криками "Аллах акбар" и "Германия", пытались прорваться в ЕС. И нарывались на жёсткий, жестокий отпор, после чего возвращались в белорусские палаточные лагеря ожидать наступающей зимы.

Чисто по-человечески этих людей, прежде всего детей, жалко. Но давайте не будем лицемерами и фарисеями – поляки были правы, на их месте защитники границ России должны были бы действовать сходным образом, переступив через жалость. Поляки не правы в другом – что они вместе с другими европейскими странами и США нагло и беззастенчиво вмешивались во внутренние дела Белоруссии, пытались осуществить в ней госпереворот, полностью оторвав от России, за что сейчас и страдают. И вполне справедливо, так как настолько "достали" и Минск, и Москву, что те решили, наконец, вернуть гибридную войну туда, откуда она пришла, чтобы впредь неповадно было.

"Пограничная "Курдоруссия": Запад принимает условия Лукашенко

И эта тактика, похоже, работает. "Сыграв мигрантами", которых завезла в Белоруссию соросовская мафия, Минск ставил перед собой несколько целей. Вот его программа-максимум:

Во-первых, нужно было попытаться заставить Запад прекратить вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Во-вторых, снять западные санкции с аэропортов страны. В-третьих, попробовать вынудить Запад платить за то, чтобы белорусы по примеру турок, ливийцев и марокканцев охраняли от нелегалов восточные границы ЕС. В-четвёртых, нужно было выйти из изоляции и начать разговаривать с Западом для решения данных вопросов.

Кое-что из этого у белорусского президента Александра Лукашенко вполне получилось. Он вышел из изоляции в контактах с Западом, когда ему стала названивать и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель. Уничтожив имидж ЕС как "чемпиона гуманизма", он заставил европейцев быть осторожнее во враждебных действиях против Белоруссии, в том числе и в вопросе санкций. Кстати, чем больше будет западных санкций против Белоруссии, тем скорее и теснее она сольётся с Россией.

Мигранты на белорусско-польской границе. Фото: Ulf Mauder / dpa / globallookpress

Так не договаривались! Европа в панике: Россия и Белоруссия начали отвечать

Россия спасла армян от нового разгрома. Надолго ли?

Азербайджан, вдохновлённый карабахским разгромом своего армянского врага, решил снова попробовать его на прочность: в приграничной зоне, уже за пределами Карабаха, начались бои с применением артиллерийских средств, бронетехники и стрелкового оружия. Речь идёт в основном о Сюникской области – стратегически важной территории, где пересекаются два пути: между Азербайджаном и его эксклавом Нахичеванью, а также между Арменией и дружественным ей Ираном. Царьград прокомментировал происходящее так:

Перестрелка на границе Армении и Азербайджана была прекращена одним звонком Сергея Шойгу. Сидящий на двух стульях Никол Пашинян, с одной стороны, должен выполнить обязательства перед "западными партнёрами", с другой – делать патриотическую мину перед народом Армении. Вмешательство России поможет Пашиняну определиться, какой стул выбрать. И этот стул должен быть русским.

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В момент, когда надо было бросить все силы на оборону, армянский лидер Никол Пашинян затеял конституционную реформу для решения экономических вопросов собственного клана. В этой обстановке наивно надеяться на то, что азербайджанско-турецкая военная машина оставит в покое плохо вооружённого и оставленного без разведки, укреплений и коммуникаций врага.

У преданных своим руководством армян осталось две надежды – на Бога и на Россию,

– заключает Царьград.

Что с того?

Итоги недели: народ беспокоится, депутаты не оправдывают доверия, на юге Армении горячо, на западе Белоруссии холодно, квартир под сдачу для всех пенсионеров по-прежнему не хватает, а впереди грандиозный снегопад. И всё же – счастливых вам выходных, люди!