События на Донбассе подтверждают: Киев готовится к торгам • 134 • Аналитика Зеленский не оправдал…

Вопреки оптимистичным прогнозам высоколобых аналитиков, которые видели в новом украинском президенте Владимире Зеленском самостоятельную фигуру (в иных фантастических прогнозах сопоставимую с Владимиром Путиным), которая может (и будто бы даже хочет) завершить конфликт на Донбассе выполнением Минских договоренностей или позволить сделать это Медведчуку, ситуация на линии разграничения только ухудшилась.









Не помогло ни камлание с просьбой «услышать Донбасс», ни искусственное накачивание мыльного пузыря Медведчука. На сегодня единственными положительными сдвигами можно считать предварительные договоренности о ремонте пешеходного моста, который все еще может не состояться, а также договоренность о бессрочном перемирии, просуществовавшем менее суток. Более того, одиозные соратники Зеленского и он сам делают громкие заявления, суть которых заключается в необходимости обнести Донбасс бетонной стеной (где-то мы это уже видели?), минские договоренности не выполнять, Крым вернуть и т. д.



В республиках на эти заявления отреагировали куда более сдержанно: недавняя истерия, во время которой первые лица государства рассыпались мелким бисером, взывая к украинскому шоу-президенту, сменилась успокоением. На сайте «Выбор Донбасса» число обращений, еще недавно ежедневно выраставшее на десятки тысяч подписантов, уже несколько недель как замерло. Единственная новость – приглашение украинскому президенту от Леонида Пасечника: встретиться и побеседовать на территории ЛНР. Вероятно, на него ответят вежливым отказом.



Корпус опять взывает

В очередной, вероятно, в 30-й или 40-й раз, пресс-центр 1-го армейского корпуса ДНР заявил об активизации вражеских орд на мариупольском направлении. Предыдущее, кажется, было всего-то в мае. Корпусные ньюсмейкеры, а также бесчисленные блогеры, разгоняющие их сообщения по социальным сетям, достукались уже до того, что в вероятность наступления противника не верят ни солдаты, ни гражданские. Буде такое наступление случится, поверят в него нескоро, что может быть чревато неприятностями.



Впрочем, за эти годы обе стороны так качественно окопались, а народная милиция до такой степени обросла всяким необходимым для войны скарбом, что любая попытка прорыва обернулась бы для Зеленского крупными потерями. А в случае прорыва – новым котлом, который на этот раз вполне можно было бы захлопнуть и сварить своими силами без помощи «отпускников». В Киеве это понимают и на серьезные действия вряд ли решатся.



Зато взаимные ежесуточные обстрелы вновь набирают обороты. Неизвестно, то ли это ВСУ получила соответствующие приказы, то ли украинским боевикам плевать на Киев. Тем не менее, количество обстрелов и жертв с обеих сторон, в том числе среди мирных жителей, постепенно увеличивается.



Заграница им поможет?

Сам Зеленский, судя по всему, отнюдь не против сесть за стол переговоров, чтобы по возможности модифицировать позорные для Киева Минские договоренности и смягчить конфронтацию с Москвой. Пользуясь то ли самоподрывом (весьма своевременным, что подозрительно), то ли гранатометным обстрелом четверых украинских боевиков, украинский президент бросился звонить Путину и призывать Макрона и Меркель незамедлительно вернуться к обсуждению конфликта в нормандском формате.



В ответ украинскому комику из Москвы вежливо посоветовали для начала пресечь обстрелы территории ЛДНР, а европейские коллеги, которые явно не понимают, как можно вести переговоры с Зеленским, его призывы культурно проигнорировали. Что вполне понятно: если Владимир Зеленский не в состоянии удержать собственные войска от обстрелов даже на протяжении суток, обсуждать попросту нечего.



Очень странные дела

Суть происходящего в последние месяцы на Донбассе понять непросто, но можно с уверенностью констатировать: события развиваются все активнее. Причём события нетривиальные и небывалые. Вероятно, Владимир Зеленский не прочь хотя бы частично примириться с Москвой, чтобы добиться пролонгации контракта с «Газпромом», полной или частичной отмены санкций и прочих бонусов, которые позволили бы ему в относительном спокойствии завершить процесс распила народных богатств. И для этого он торгуется по единственному болезненному для РФ предмету – Донбассу.



Москва, в свою очередь, шлет украинскому комику приветы и сигналы о своей готовности договариваться, только на этот раз на условиях четкого выполнения достигнутых договоренностей. Весь вопрос в том, что даже несмотря на большинство в Раде, самостоятельность Зеленского и его способность выполнять условия договоренностей вызывают сомнения.



В любом случае, ситуация, кажется, наконец, сдвинулась с мертвой точки, в которой она находилась с 2015 года. Хочется верить, что в этом или же следующем году Новороссию ждут качественные перемены. Вопреки оптимистичным прогнозам высоколобых аналитиков, которые видели в новом украинском президенте Владимире Зеленском самостоятельную фигуру (в иных фантастических прогнозах сопоставимую с Владимиром Путиным), которая может (и будто бы даже хочет) завершить конфликт на Донбассе выполнением Минских договоренностей или позволить сделать это Медведчуку, ситуация на линии разграничения только ухудшилась.Не помогло ни камлание с просьбой «услышать Донбасс», ни искусственное накачивание мыльного пузыря Медведчука. На сегодня единственными положительными сдвигами можно считать предварительные договоренности о ремонте пешеходного моста, который все еще может не состояться, а также договоренность о бессрочном перемирии, просуществовавшем менее суток. Более того, одиозные соратники Зеленского и он сам делают громкие заявления, суть которых заключается в необходимости обнести Донбасс бетонной стеной (где-то мы это уже видели?), минские договоренности не выполнять, Крым вернуть и т. д.В республиках на эти заявления отреагировали куда более сдержанно: недавняя истерия, во время которой первые лица государства рассыпались мелким бисером, взывая к украинскому шоу-президенту, сменилась успокоением. На сайте «Выбор Донбасса» число обращений, еще недавно ежедневно выраставшее на десятки тысяч подписантов, уже несколько недель как замерло. Единственная новость – приглашение украинскому президенту от Леонида Пасечника: встретиться и побеседовать на территории ЛНР. Вероятно, на него ответят вежливым отказом.В очередной, вероятно, в 30-й или 40-й раз, пресс-центр 1-го армейского корпуса ДНР заявил об активизации вражеских орд на мариупольском направлении. Предыдущее, кажется, было всего-то в мае. Корпусные ньюсмейкеры, а также бесчисленные блогеры, разгоняющие их сообщения по социальным сетям, достукались уже до того, что в вероятность наступления противника не верят ни солдаты, ни гражданские. Буде такое наступление случится, поверят в него нескоро, что может быть чревато неприятностями.Впрочем, за эти годы обе стороны так качественно окопались, а народная милиция до такой степени обросла всяким необходимым для войны скарбом, что любая попытка прорыва обернулась бы для Зеленского крупными потерями. А в случае прорыва – новым котлом, который на этот раз вполне можно было бы захлопнуть и сварить своими силами без помощи «отпускников». В Киеве это понимают и на серьезные действия вряд ли решатся.Зато взаимные ежесуточные обстрелы вновь набирают обороты. Неизвестно, то ли это ВСУ получила соответствующие приказы, то ли украинским боевикам плевать на Киев. Тем не менее, количество обстрелов и жертв с обеих сторон, в том числе среди мирных жителей, постепенно увеличивается.Сам Зеленский, судя по всему, отнюдь не против сесть за стол переговоров, чтобы по возможности модифицировать позорные для Киева Минские договоренности и смягчить конфронтацию с Москвой. Пользуясь то ли самоподрывом (весьма своевременным, что подозрительно), то ли гранатометным обстрелом четверых украинских боевиков, украинский президент бросился звонить Путину и призывать Макрона и Меркель незамедлительно вернуться к обсуждению конфликта в нормандском формате.В ответ украинскому комику из Москвы вежливо посоветовали для начала пресечь обстрелы территории ЛДНР, а европейские коллеги, которые явно не понимают, как можно вести переговоры с Зеленским, его призывы культурно проигнорировали. Что вполне понятно: если Владимир Зеленский не в состоянии удержать собственные войска от обстрелов даже на протяжении суток, обсуждать попросту нечего.Суть происходящего в последние месяцы на Донбассе понять непросто, но можно с уверенностью констатировать: события развиваются все активнее. Причём события нетривиальные и небывалые. Вероятно, Владимир Зеленский не прочь хотя бы частично примириться с Москвой, чтобы добиться пролонгации контракта с «Газпромом», полной или частичной отмены санкций и прочих бонусов, которые позволили бы ему в относительном спокойствии завершить процесс распила народных богатств. И для этого он торгуется по единственному болезненному для РФ предмету – Донбассу.Москва, в свою очередь, шлет украинскому комику приветы и сигналы о своей готовности договариваться, только на этот раз на условиях четкого выполнения достигнутых договоренностей. Весь вопрос в том, что даже несмотря на большинство в Раде, самостоятельность Зеленского и его способность выполнять условия договоренностей вызывают сомнения.В любом случае, ситуация, кажется, наконец, сдвинулась с мертвой точки, в которой она находилась с 2015 года. Хочется верить, что в этом или же следующем году Новороссию ждут качественные перемены. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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