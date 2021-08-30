Событие в Афганистане, изменившее всё: Шойгу рассказал, как враги стали союзниками

Глава Минобороны Шойгу рассказал Соловьёву, как после землетрясения в Афганистане воевавший с русскими афганец вызвался быть проводником во время спасательной операции.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как всего одно событие в Афганистане изменило отношение тех, кто воевал против СССР, на прямо противоположное. Речь идёт о землетрясении на севере и северо-востоке страны.

По словам Шойгу, один из тех, кто в прошлом воевал против русских солдат, тогда лично выступил проводником для них. Он показывал с воздуха, какому населённому пункту и какой деревне требуется помощь.

Тогда стало понятным, что он действительно воевал за свою страну, за её свободу, и что он перевернул эту страницу,

- сказал глава Минобороны России в эксклюзивном интервью YouTube-каналу "Соловьёв Live".

Он добавил, что потом было ещё много всего. Например, восстановление и разминирование тоннеля Саланг. Тогда русским военным приходилось действовать рука об руку с американцами. Потому что были надежды, что в стране реально будет вестись борьба с терроризмом.