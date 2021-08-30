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Событие в Афганистане, изменившее всё: Шойгу рассказал, как враги стали союзниками
30 августа 2021, 19:50 • 44 • Политика
Глава Минобороны Шойгу рассказал Соловьёву, как после землетрясения в Афганистане воевавший с русскими афганец вызвался быть проводником во время спасательной операции.
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как всего одно событие в Афганистане изменило отношение тех, кто воевал против СССР, на прямо противоположное. Речь идёт о землетрясении на севере и северо-востоке страны.
По словам Шойгу, один из тех, кто в прошлом воевал против русских солдат, тогда лично выступил проводником для них. Он показывал с воздуха, какому населённому пункту и какой деревне требуется помощь.
- сказал глава Минобороны России в эксклюзивном интервью YouTube-каналу "Соловьёв Live".
Он добавил, что потом было ещё много всего. Например, восстановление и разминирование тоннеля Саланг. Тогда русским военным приходилось действовать рука об руку с американцами. Потому что были надежды, что в стране реально будет вестись борьба с терроризмом.
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