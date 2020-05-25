Собянину передали послание: "Никакой указ мэра не может запретить передвигаться"

11 мая "Лига пациентов" написала обращение в СК, ФСБ, в прокуратуру с целью проверить Роспотребнадзор и действия властей Москвы на предмет нарушения Конституции. Ответ пока не получен, однако не исключено, что правоохранителям требуется дополнительное время - это нормальная практика, отмечает автор обращения Александр Саверский.

Важно, что после огласки обращения "Лиги пациентов" люди получили надежду разобраться в происходящем коронавирусном действе. "Академики и казачье общество, даже из Академии наук люди звонили с благодарностью за формулирование позиции и поддержку, - объяснил эксперт. - Поэтому в любом случае это даром не пройдёт. Задача-то была указать власти на ошибки, что они могут иметь немного разные оценки с точки зрения юридической квалификации этих событий. Надеюсь, что если люди там об этом задумаются, то это будет на пользу всем".

В своём заявлении Саверский, в частности, жёстко раскритиковал действия Роспотребнадзора за непредоставление полной информации по сезонным заболеваниям, действия чиновников, которые превышали должностные полномочия и играли на чувствах паникующих граждан.

Ведь в итоге, предполагает президент "Лиги пациентов", нас ждёт взрыв отложенной летальности, взрыв обращаемости по болезням - диабет и всё, что связано с гиподинамией, давление, ожирение, алкоголизм.

Особенно, отмечает он, возмущает то, что людей заперли по домам вопреки всем законным нормам.

"Когда стало десять (заболевших COVID-19. - Ред.), все уже закрылись на самоизоляции, хотя она не самоизоляция, а изоляция под угрозой штрафа. Закрылись, стали сидеть, потому что страшно. Летальность, начинаем считать – в апреле было всё уже понятно с динамикой, можно было посчитать, сколько людей относительно заболевших умирает. Ничего не было сделано. Но людей продолжают пугать - ой, у нас сейчас самая низкая летальность, смертность. Тогда чего сидим? Просто чего мы сидим по домам?" - негодует Саверский.

К тому же, подчёркивает он, за всё это время граждан так и не обеспечили бесплатными масками, напротив - вынуждают их покупать на личные средства.

"Почему мы должны их покупать? Это фактически обуславливает наше право на перемещение деньгами. Вот оно, нарушение конституционных прав. То есть денег нет, ты не имеешь права выйти из дома практически. Это что такое? Кроме того, ограничение перемещения может быть только в соответствии с федеральным законом. И уж, конечно, никакой указ мэра не может запретить гражданам передвигаться, потому что это основополагающее конституционное право. Федеральные законы нам не запрещают перемещаться. Поэтому и то, что мэр ввёл режим вот этой повышенной готовности, является полномочием правительства, он фактически присвоил себе полномочия правительства, ограничил права граждан. Но самое интересно вот что. Ведь он (режим повышенной готовности. – Ред.) вводится при наличии угрозы для жизни и здоровья населения. То есть правительство сочло, что угрозы нет, а мэр посчитал, что она почему-то есть. Как это может быть? Забавная ситуация. И получается, что мэр действительно превысил свои полномочия, ограничил массу наших прав. И произошло это в результате (в чём я обвиняю Роспотребнадзор) того, что они фактически умышленно устроили панику", - подчеркнул эксперт.

Целый ряд ошибок, системных ошибок, грубых ошибок, которые продолжаются, они сопровождают это действо, люди умирают, сетует Саверский.

Не исключено, добавил он, что по своему обращению он может получить отписку. Однако, убеждённо добавляет эксперт, внутри правительства будет проведена очень серьёзная работа.

"Мы уже её видим, на самом деле. Если обратите внимание, риторика уже иная, уже паники нет, уже телеканалы себя по другому ведут. Уже число больных у нас стало резко падать. Я не рассчитываю, что там будут реальные уголовные дела, но то, что там всё это срезонирует, это совершенно точно, я в этом не сомневаюсь. Крайнего будут искать", - резюмировал он.