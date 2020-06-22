Собянина подкололи после интервью Путина о преемнике. Хватило фото потопа в Москве

Ранее мэра Москвы Сергея Собянина называли возможным преемником Владимира Путина на посту президента России. В последние недели столичный градоначальник не раз вызывал неудовольствие главы государства и быстро стал терять политические очки. В интервью телеканалу "Россия 1" Владимир Путин заявил, что нужно не о преемнике думать, а работать.

Пользователи соцсетей уверены - у московского мэра шансов занять главный пост страны не осталось совсем. Его подкололи после интервью Путина.

"Когда Собянин увидел интервью Путина, что преемников нет и не будет", – написал @Russia_calls на своей странице в Twitter.

Эта фраза являлась комментарием к весьма колоритному снимку. Посреди дороги стоит затопленный автомобиль такси. Обрушившийся 21 июня ливень стал настоящим стихийным бедствием для Москвы. На фотографии видно, что вода доходит автомобилю до руля. На заднем фоне ещё одна машина – в воде по самые фары. Ливневая канализация на этой улице или забита, или отсутствует вовсе.

Скриншот: Twitter/@Russia_calls

Владимир Путин в том же интервью не исключил вероятности баллотироваться на новый президентский срок. Однако решение ещё не принято, отметил он.