Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - ...
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили зад...
Главная / Политика

Собянина подкололи после интервью Путина о преемнике. Хватило фото потопа в Москве

22 июня 2020, 13:00  •  36 • Политика
Владимир Путин в интервью весьма лаконично ответил о своём преемнике. Раньше поговаривали, что им может стать столичный мэр. Сергея Собянина подкололи по этому поводу. И не столько словами, сколько фотографией - снимка потопа в Москве вполне хватило.
Ранее мэра Москвы Сергея Собянина называли возможным преемником Владимира Путина на посту президента России. В последние недели столичный градоначальник не раз вызывал неудовольствие главы государства и быстро стал терять политические очки. В интервью телеканалу "Россия 1" Владимир Путин заявил, что нужно не о преемнике думать, а работать.
Пользователи соцсетей уверены - у московского мэра шансов занять главный пост страны не осталось совсем. Его подкололи после интервью Путина.
"Когда Собянин увидел интервью Путина, что преемников нет и не будет", – написал @Russia_calls на своей странице в Twitter.
Эта фраза являлась комментарием к весьма колоритному снимку. Посреди дороги стоит затопленный автомобиль такси. Обрушившийся 21 июня ливень стал настоящим стихийным бедствием для Москвы. На фотографии видно, что вода доходит автомобилю до руля. На заднем фоне ещё одна машина – в воде по самые фары. Ливневая канализация на этой улице или забита, или отсутствует вовсе.
Скриншот: Twitter/@Russia_calls
Владимир Путин в том же интервью не исключил вероятности баллотироваться на новый президентский срок. Однако решение ещё не принято, отметил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
22 июня 2020, 02:00
Греф наносит ответный удар: Хитрую схему войны с ЦБ раскрыли
22 июня 2020, 06:00
Богатым американцам пощекотали нервы Путиным: "Россия справилась"
22 июня 2020, 02:00
Путин заявил о находившейся на грани развала России
22 июня 2020, 00:00
Случайность помогла стать королевой: Удивительная история иорданской "принцессы Дианы"
22 июня 2020, 11:00
"Горбатых будут распрямлять?": Военкор расшифровал сигнал Путина соседям
22 июня 2020, 02:00
Сами с правами: как поправка о приоритете законов РФ повлияет на страну
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2020, 18:25
Украина согласна прирасти территориями
19 июня 2020, 06:00
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купировать грядущее наступление ВСУ на Донбассе
16 июня 2020, 00:00
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
20 июня 2020, 23:00
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили задерживать русских моряков
21 июня 2020, 04:00
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
18 июня 2020, 01:00
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
16 июня 2020, 01:00
Что заставило Шойгу и Лаврова перенести визит в Турцию? Версия политолога Велизаде
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.