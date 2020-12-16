Собянин заявил о переходе Москвы на новые принципы управления при COVID-19

Москва в период распространения коронавируса за считанные дни перешла на новые принципы управления. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в среду, 16 декабря.

«Для перехода на новые принципы управления и функционирования огромных отраслей правительству Москвы потребовались не месяцы или годы, а буквально считаные дни», — сказал градоначальник в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме в среду, 16 декабря.

Он отметил, что это стало возможным благодаря «множеству сложных и порой непопулярных решений», которые были приняты в предыдущие годы.

Собянин считает, что распространение COVID-19 стало «жестким экзаменом на прочность и эффективность» городской системы управления.

Он подчеркнул, что уже в конце февраля стало ясно, что жить как раньше нельзя. Однако объявлять режим чрезвычайной ситуации или карантин означало бы «полностью отменить права и свободы граждан и полностью обрушить любую обычную жизнь». По словам градоначальника, режим повышенной готовности, в рамках которого Москва живет уже 10 месяцев, стал «оптимальным путем здравого смысла».

«Также очевидно, что в течение ближайших месяцев мы будем жить в условиях относительно мягких, но всё же ограничений, и вся мировая экономика по-прежнему будет испытывать потрясения», — указал Собянин.

По его словам, власти до последнего воздерживаются от радикальных мер введения локдаунов.

Мэр добавил, что помощь в условиях COVID-19 в столице получили около 50 тыс. предприятий, в которых работает около 800 тыс. человек. Он заверил, что в следующем году сохранится программа поддержки бизнеса.

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