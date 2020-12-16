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Собянин выступил с ежегодным отчетом о работе
16 декабря 2020, 15:35 • 73 • Политика
Мэр столицы отчитался перед законодателями МГД
Мэр Москвы Сергей Собянин представил в Мосгордуме отчет о результатах деятельности столичного правительства за 2020 год.
Выступление перед законодателями Собянин начал с темы борьбы с эпидемией коронавируса. Он признал, что пандемия стала настоящим испытанием для общества, каждая семья столкнулась с трудностями. Власти города были вынуждены принимать исключительные меры, основываясь на опыте других стран, городов и анализе возможностей российской столицы.
"Режим повышенной готовности, в рамках которого Москва живет уже 10 месяцев, стал тем самым оптимальным путем здравого смысла",
– уверен Собянин. Он пояснил, что, с одной стороны, все необходимые противоэпидемиологические меры были приняты. С другой – удалось сохранить нормальную городскую жизнь, насколько это было возможно в сложившейся ситуации, передает АГН "Москва".
Так, более миллиона школьников были оперативно переведены на дистанционное обучение и в итоге нормально завершили учебный год. Городские службы справились с огромным объемом задач по дезинфекции больниц, улиц, жилых домов. Больницы и поликлиники были своевременно приспособлены для лечения больных коронавирусом. Справился с работой в новых условиях и общественный транспорт столицы: хотя объемы перевозок и были снижены, частоту движения удалось сохранить.
По словам мэра, организовать контроль за соблюдением режима самоизоляции помогли современные информационные технологии. С их же помощью власти смогли в кратчайшие сроки выплатить материальную помощь миллионам горожан.
Не подвел и промышленный сектор Москвы. В городе был налажен выпуск лекарств, средств индивидуальной защиты и необходимого оборудования.
Сейчас в городе начали прививать жителей от коронавируса.
"Очень надеюсь, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступной для всех жителей Москвы",
– заявил Собянин, подчеркнув, что после массовой вакцинации город сможет вернуться к нормальной жизни.
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