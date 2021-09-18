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Собянин выбрал "президентский" способ голосования
18 сентября 2021, 15:45 • 15 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Для этого он использовал тот же способ, что и президент России Владимир Путин - электронный.
Свой выбор мэр Москвы Сергей Собянин сделал в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице. Там градоначальник проголосовал на выборах в Госдуму, выбрав для этого тот же способ, что и президент России Владимир Путин, а также премьер-министр Михаил Мишустин - электронный.
При этом мэр обратил внимание на то, что в столице электронное голосование до сих пор применялось только на региональных выборах в порядке эксперимента.
"Впервые оно применяется на федеральных выборах в Государственную думу", - подчёркивает Собянин.
Особо градоначальник остановился на том, что уже в первые часы работы онлайн голосования начались DDOS-атаки. И довольно большим объёмом. Однако, как особо подчеркнул мэр, "дистанционное электронное голосование в Москве показало себя технологически устойчивым и надежным". Кроме того, оно не только позволяет активизировать избирателей, но также упрощает саму процедуру выборов.
Напомним, онлайн голосование стартовало накануне 17 сентября и продлится без перерыва три дня - до 20:00 19 сентября. Подобным образом могут проголосовать те жители столицы, кто подал заявку на участие в выборах онлайн до 23:59 13 сентября и успешно прошёл проверку всех данных в ЦИК России и других ведомствах.
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