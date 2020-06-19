Собянин VS Путин: Собчак заявила об "игре на разлом" в Кремле

Экс-кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак у себя в авторском Telegram-канале "Кровавая барыня" озаботилась судьбой мэра Москвы Сергея Собянина. Комментируя его вчерашнее выступление, телеведущая внезапно пришла к выводу, что градоначальник, мол, пытается наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным.

"Выступление Собянина - это попытка наладить отношения с ВВП (президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. - Ред.) в момент, когда все их пытаются противопоставить и рассорить, - отписалась Собчак. - Я вижу это так".

При этом телеведущая внезапно заявила о некой "игре на разлом", которую кто-то якобы ведёт в Кремле. Видимо, речь идёт о "разломе", который некто пытается добавить в отношения между столичным мэром и главой государства.

"Кто-то в АП (аппарате президента. - Ред.) усиленно играет на такой разлом", - высказалась Собчак.

А после, заявив, что "у Сергея Семёновича последний срок на Москве", предположила его дальнейшую судьбу, указав, по её мнению, "лучший вариант".

"И дальше либо преемник (это был бы лучший вариант, конечно), либо премьер, либо - пенсия", - резюмировала Ксения.