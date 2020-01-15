Собянин возглавит правительство России? В Сети выбирают имя преемника Медведева

В Сети делают прогнозы на то, кто сменит Дмитрия Медведева на посту главы уже уходящего правительства. Ранее глава кабмина объявил о решении уйти с должности, соответственно, весь состав правительства будет также распущен.

По словам президента РФ Владимира Путина, Медведеву в будущем хотят предложить пост зампредседателя Совбеза. Впрочем, пока такой самой должности не существует, однако, отметил глава государства, он намерен выдвинуть эту идею на рассмотрение парламентариев.

Интернет-пользователи в соцсетях принимают активное участие в появившихся опросах на тему того, кто может стать новым премьером. В частности, граждане допускают, что мэр Москвы Сергей Собянин может пойти на повышение в правительство.

Правда, в числе кандидатов есть и глава Счётной палаты Алексей Кудрин, а также перечислены другие не менее известные фамилии.

"Отставка Медведева запоздала на 8 лет. Очень надеюсь, что новым премьер-министром будет Собянин. И кто угодно, но только не Кудрин", - отметил в Twitter комментатор под ником big_b_brother.

Скриншот Twitter/big_b_brother

"Нет, Брат, только не Собянин. Как руководитель Москвы он хорош, но его идеи о нескольких крупных агломерациях на всю страну абсолютно разрушительны", - убеждён rust197403.

"Собянин отпадает, он вряд ли отдаст Москву. И что самое важное, тогда нужны будут выборы на пост мэра, а они не нужны", - добавил Mercenarus.

В комментарии Царьграду руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков также допустил, что новым премьером может оказаться Собянин или Кудрин.