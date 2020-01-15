Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Повстанческие ночи»: бюджетные миллионы на Украине выделяются на бандеровскую и...
Моя зарплата 500 тысяч. А ты никто
Заявление Медведева: правительство подает в отставку в полном составе
«Все в конечном счете решают люди»
Главная / Политика

Собянин возглавит правительство России? В Сети выбирают имя преемника Медведева

15 января 2020, 22:24  •  45 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин, по оценкам граждан, вполне может стать новым премьер-министром страны на смену Дмитрию Медведеву, который ранее объявил об уходе в отставку. Впрочем, политические эксперты также не исключают, что этот пост может занять столичный градоначальник, однако допускают, что преемником Медведева на посту может стать и другой политик.
В Сети делают прогнозы на то, кто сменит Дмитрия Медведева на посту главы уже уходящего правительства. Ранее глава кабмина объявил о решении уйти с должности, соответственно, весь состав правительства будет также распущен.
По словам президента РФ Владимира Путина, Медведеву в будущем хотят предложить пост зампредседателя Совбеза. Впрочем, пока такой самой должности не существует, однако, отметил глава государства, он намерен выдвинуть эту идею на рассмотрение парламентариев.
Интернет-пользователи в соцсетях принимают активное участие в появившихся опросах на тему того, кто может стать новым премьером. В частности, граждане допускают, что мэр Москвы Сергей Собянин может пойти на повышение в правительство.
Правда, в числе кандидатов есть и глава Счётной палаты Алексей Кудрин, а также перечислены другие не менее известные фамилии.
"Отставка Медведева запоздала на 8 лет. Очень надеюсь, что новым премьер-министром будет Собянин. И кто угодно, но только не Кудрин", - отметил в Twitter комментатор под ником big_b_brother.
Скриншот Twitter/big_b_brother
"Нет, Брат, только не Собянин. Как руководитель Москвы он хорош, но его идеи о нескольких крупных агломерациях на всю страну абсолютно разрушительны", - убеждён rust197403.
"Собянин отпадает, он вряд ли отдаст Москву. И что самое важное, тогда нужны будут выборы на пост мэра, а они не нужны", - добавил Mercenarus.
В комментарии Царьграду руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков также допустил, что новым премьером может оказаться Собянин или Кудрин.
"Не удивлюсь, что новым премьер-министром станет либо Алексей Кудрин, человек опытный в урезании лишних бюджетов и вообще человек с бухгалтерским складом ума. Либо им станет, например, Сергей Собянин, тоже либерал по своей структуре экономики, но по примеру Москвы он будет структурно распределять, размазывать деньги на исполнение тех статей бюджета, о которых Путин говорил в послании. Вполне возможно, что я ошибаюсь и будет какая-то другая новая фамилия. Тем не менее пост премьера - вряд ли его займёт кто-то совсем не известный, а сейчас вот эти две фамилии должны быть", - предположил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
15 января 2020, 22:24
Собянин возглавит правительство России? В Сети выбирают имя преемника Медведева
15 января 2020, 22:24
Эксперты оценили отставку правительства
15 января 2020, 22:24
Кадыров назначил Хучиева и.о. главы Чечни
15 января 2020, 12:39
Слово Лаврову. Россия готова хранить "ключ" безопасности, но в диалоге о мире места санкциям нет
15 января 2020, 12:39
"Ни у меня, ни у моей семьи": Мария Захарова развенчала слухи об американском гражданстве дочки
15 января 2020, 12:39
Формулу "пока Путин не сказал" пора облагородить. Охлобыстин о лучшей власти для России
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 января 2020, 01:09
Записки киевлянки: «Нехай росiяни в Крыму працюють*, все равно все нам достанется»
15 января 2020, 09:24
"Смотрите в правый верхний угол": Коц разоблачил видео с двумя ракетами, пу...
15 января 2020, 12:39
Попадание в яблочко: Американцы пытались скрыть информацию о пострадавших от ракетной...
15 января 2020, 02:54
"Не "Искандер-М": Обломки ракеты, упавшие в Казахстане, идентифицирова...
15 января 2020, 02:54
Террористы из ПЗРК сбили истребитель F-16 над Синаем, пилот схвачен - СМИ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 января 2020, 02:39
Польша пожалеет, что затыкает рот Путину
12 января 2020, 09:54
"Идеальная чума XXI века" может перекинуться на Россию
10 января 2020, 09:09
Какую ахиллесову пяту вскрыли средства РТР Ирана перед ударом по объектам ВС США? В обход «Пэтриотов»
09 января 2020, 00:39
Несколько секунд подбирал слова: Сергей Лавров не сразу смог найти характеристику для действий американцев на Ближнем Востоке
12 января 2020, 19:39
"Смертная казнь есть": Сатановский после признания Ирана перешёл на оскорбления
12 января 2020, 18:24
О чем не договорился Сурков с Зеленским
15 января 2020, 01:09
Записки киевлянки: «Нехай росiяни в Крыму працюють*, все равно все нам достанется»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.