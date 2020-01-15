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Собянин возглавит правительство России? В Сети выбирают имя преемника Медведева
15 января 2020, 22:24 • 45 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин, по оценкам граждан, вполне может стать новым премьер-министром страны на смену Дмитрию Медведеву, который ранее объявил об уходе в отставку. Впрочем, политические эксперты также не исключают, что этот пост может занять столичный градоначальник, однако допускают, что преемником Медведева на посту может стать и другой политик.
В Сети делают прогнозы на то, кто сменит Дмитрия Медведева на посту главы уже уходящего правительства. Ранее глава кабмина объявил о решении уйти с должности, соответственно, весь состав правительства будет также распущен.
По словам президента РФ Владимира Путина, Медведеву в будущем хотят предложить пост зампредседателя Совбеза. Впрочем, пока такой самой должности не существует, однако, отметил глава государства, он намерен выдвинуть эту идею на рассмотрение парламентариев.
Интернет-пользователи в соцсетях принимают активное участие в появившихся опросах на тему того, кто может стать новым премьером. В частности, граждане допускают, что мэр Москвы Сергей Собянин может пойти на повышение в правительство.
Правда, в числе кандидатов есть и глава Счётной палаты Алексей Кудрин, а также перечислены другие не менее известные фамилии.
"Отставка Медведева запоздала на 8 лет. Очень надеюсь, что новым премьер-министром будет Собянин. И кто угодно, но только не Кудрин", - отметил в Twitter комментатор под ником big_b_brother.
Скриншот Twitter/big_b_brother
"Нет, Брат, только не Собянин. Как руководитель Москвы он хорош, но его идеи о нескольких крупных агломерациях на всю страну абсолютно разрушительны", - убеждён rust197403.
"Собянин отпадает, он вряд ли отдаст Москву. И что самое важное, тогда нужны будут выборы на пост мэра, а они не нужны", - добавил Mercenarus.
В комментарии Царьграду руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков также допустил, что новым премьером может оказаться Собянин или Кудрин.
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