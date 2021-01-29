|
Собянин уволил замруководителя департамента строительства Москвы
29 января 2021, 08:15 • 153 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил Карена Оганесяна с должности заместителя руководителя департамента строительства столицы. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг, 28 января, на официальном сайте мэра.
«Освободить Оганесяна Карена Гаспаровича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента строительства города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы», — говорится в документе.
Оганесян ушел с занимаемой должности по собственной инициативе, передает агентство городских новостей «Москва».
Оганесян был замруководителя столичного департамента строительства с января 2019 года.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
153
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 января 2021, 07:50
|
28 января 2021, 07:30
|
25 января 2021, 10:45
|
23 января 2021, 01:55
|
24 января 2021, 11:50
|
23 января 2021, 01:55
|
28 января 2021, 16:40