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Собянин уволил замруководителя департамента строительства Москвы

29 января 2021, 08:15  •  153 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил Карена Оганесяна с должности заместителя руководителя департамента строительства столицы. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг, 28 января, на официальном сайте мэра.
«Освободить Оганесяна Карена Гаспаровича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента строительства города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы», — говорится в документе.
Оганесян ушел с занимаемой должности по собственной инициативе, передает агентство городских новостей «Москва».
Оганесян был замруководителя столичного департамента строительства с января 2019 года.

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