Собянин сделал заявление по онлайн-голосованию москвичей по поправкам в Конституцию

В интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал актуальную для России тему голосования по поправкам в Конституцию. Была затронута и тема онлайн-голосования. Градоначальник, отвечая на вопрос, отметил, что, мол, электронное голосование "для Москвы всегда актуально".

Напомним, президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении 1 июля голосования по поправкам в Конституцию. При этом, говорится в указе на сайте Кремля, следует учитывать и обеспечивать безопасность голосующих граждан в связи с коронавирусом. Как сообщалось ранее, 1 июля будет выходным днём.

"Для Москвы это всегда актуально", - заявил Собянин, рассуждая об электронном голосовании, добавив, что в столице привыкли "к разного рода электронным формам голосования".

"Мы привыкли к обсуждению вопросов на портале "Активный гражданин" и к разного рода электронным формам голосования. Тем более сейчас это актуально".