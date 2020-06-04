Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распа...
Главная / Политика

Собянин сделал заявление по онлайн-голосованию москвичей по поправкам в Конституцию

04 июня 2020, 13:55  •  52 • Политика
Мэр Сергей Собянин, отвечая на вопрос про онлайн-голосование по поправкам в Конституцию, отметил, что электронное голосование "для Москвы всегда актуально".
В интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал актуальную для России тему голосования по поправкам в Конституцию. Была затронута и тема онлайн-голосования. Градоначальник, отвечая на вопрос, отметил, что, мол, электронное голосование "для Москвы всегда актуально".
Напомним, президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении 1 июля голосования по поправкам в Конституцию. При этом, говорится в указе на сайте Кремля, следует учитывать и обеспечивать безопасность голосующих граждан в связи с коронавирусом. Как сообщалось ранее, 1 июля будет выходным днём.
"Для Москвы это всегда актуально", - заявил Собянин, рассуждая об электронном голосовании, добавив, что в столице привыкли "к разного рода электронным формам голосования".
"Мы привыкли к обсуждению вопросов на портале "Активный гражданин" и к разного рода электронным формам голосования. Тем более сейчас это актуально".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
04 июня 2020, 02:55
Норильский поток: почему красноярские власти молчали о разливе нефтепродуктов
04 июня 2020, 09:55
МВФ поставил перед Украиной невыполнимые условия
04 июня 2020, 07:55
Откуда у США желание найти "русский след" в беспорядках: "Агент Кремля" Бутина рассказала правду
04 июня 2020, 04:55
Режим ЧС федерального уровня в Красноярском крае, теперь официально - МЧС
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июня 2020, 04:55
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше...
04 июня 2020, 07:55
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
04 июня 2020, 02:55
В США протестующие подожгли дом с ребёнком. Шеф полиции не смог справиться с эмоциями
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2020, 02:55
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
03 июня 2020, 22:55
Анна Шафран назвала причину ухода от Владимира Соловьёва: "Я на этот счёт встревожена"
31 мая 2020, 01:55
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
31 мая 2020, 03:55
"Что это?": Роднина упрекнула артистов и бизнес в "вяканье". Пронько забросал её вопросами
29 мая 2020, 00:55
COVID спутал Путину карты, провалив «масштабное вторжение» на Украину и Прибалтику
30 мая 2020, 21:55
"В субботу. Неожиданно": Путин удивил своей внезапностью кремлёвский пул
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на слова о Крыме
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.