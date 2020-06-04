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Собянин сделал заявление по онлайн-голосованию москвичей по поправкам в Конституцию
04 июня 2020, 13:55 • 52 • Политика
Мэр Сергей Собянин, отвечая на вопрос про онлайн-голосование по поправкам в Конституцию, отметил, что электронное голосование "для Москвы всегда актуально".
В интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал актуальную для России тему голосования по поправкам в Конституцию. Была затронута и тема онлайн-голосования. Градоначальник, отвечая на вопрос, отметил, что, мол, электронное голосование "для Москвы всегда актуально".
Напомним, президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении 1 июля голосования по поправкам в Конституцию. При этом, говорится в указе на сайте Кремля, следует учитывать и обеспечивать безопасность голосующих граждан в связи с коронавирусом. Как сообщалось ранее, 1 июля будет выходным днём.
"Для Москвы это всегда актуально", - заявил Собянин, рассуждая об электронном голосовании, добавив, что в столице привыкли "к разного рода электронным формам голосования".
"Мы привыкли к обсуждению вопросов на портале "Активный гражданин" и к разного рода электронным формам голосования. Тем более сейчас это актуально".
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