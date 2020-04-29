Собянин "утопил" себя: Политтехнолог Баширов о деталях президентского совещания

Мэр Москвы Сергей Собянин официально продлил всеобщую самоизоляцию в столице России до 13 мая. Выступление градоначальника на видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным оценил политтехнолог Марат Баширов.

По мнению эксперта, мэр Москвы выглядел неважно. Баширов отмечает, что Собянин заметно похудел за время коронакризиса. Также политтехнолог указал на нервозность столичного градоначальника, которая заметна по движениям его пальцев на столе.

Собянина заставили взять решение по Москве на себя и утопили этим, - пишет Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик".

Эксперт добавляет, что большинство участников видеосовещания с главой государства выглядели ничуть не лучше. Исключение, по словам Баширова, составили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, меры самоизоляции необходимы для сокращения числа социальных контактов и, как следствие, уменьшения распространения коронавируса в России. Без сокращения числа социальных контактов система здравоохранения может не выдержать нагрузки.

Фото: скриншот Telegram-канала "Политджойстик"