Собянин против Путина: Делягин спрогнозировал будущее мэра Москвы

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с Царьградом прокомментировал слухи, распространяемые в мессенджерах, о якобы грядущей смене мэра Москвы.

Эксперт посоветовал не делать скоропалительных выводов и в то же время отметил, что мэр столицы Сергей Собянин, действительно, кое в чём противостоит президенту России Владимиру Путину.

"Действительно, политика господина Собянина в части коронабесия производит впечатление драматического расхождения с политикой господина Путина, - обратил внимание Делягин. - И если сопоставлять высказывания, сопоставлять действия, то это видно".

Рассуждая о будущем столичного градоначальника, экономист не исключил, что "у нас может произойти ещё много разных событий" и "вполне возможно, что товарищ Собянин займёт серьёзную, уважаемую должность на хорошем уровне". В качестве возможного варианта Делягин предположил должность вице-спикера Государственной думы или первого вице-спикера Совета Федерации.

"Много хороших должностей", - добавил Делягин.

А вот в команде экс-премьера Дмитрия Медведева экономист Собянина не видит.

"У господина Медведева заместителей такого уровня быть не должно", - отметил собеседник Царьграда, добавив в то же время, что "у товарища Собянина серьёзные политические проблемы".

"Это видно и по его поведению - было расхождение между ним и президентом. И похоже, возобладала линия президента", - резюмировал эксперт.