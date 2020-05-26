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Собянин против Путина: Делягин спрогнозировал будущее мэра Москвы
26 мая 2020, 16:55 • 123 • Политика
Экономист Михаил Делягин в беседе с Царьградом объяснил, в чём именно мэр Москвы Сергей Собянин расходится с президентом России Владимиром Путиным, и дал свой прогноз - о будущем столичного градоначальника.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с Царьградом прокомментировал слухи, распространяемые в мессенджерах, о якобы грядущей смене мэра Москвы.
Эксперт посоветовал не делать скоропалительных выводов и в то же время отметил, что мэр столицы Сергей Собянин, действительно, кое в чём противостоит президенту России Владимиру Путину.
"Действительно, политика господина Собянина в части коронабесия производит впечатление драматического расхождения с политикой господина Путина, - обратил внимание Делягин. - И если сопоставлять высказывания, сопоставлять действия, то это видно".
Рассуждая о будущем столичного градоначальника, экономист не исключил, что "у нас может произойти ещё много разных событий" и "вполне возможно, что товарищ Собянин займёт серьёзную, уважаемую должность на хорошем уровне". В качестве возможного варианта Делягин предположил должность вице-спикера Государственной думы или первого вице-спикера Совета Федерации.
"Много хороших должностей", - добавил Делягин.
А вот в команде экс-премьера Дмитрия Медведева экономист Собянина не видит.
"У господина Медведева заместителей такого уровня быть не должно", - отметил собеседник Царьграда, добавив в то же время, что "у товарища Собянина серьёзные политические проблемы".
"Это видно и по его поведению - было расхождение между ним и президентом. И похоже, возобладала линия президента", - резюмировал эксперт.
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