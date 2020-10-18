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Собянин против Медведева? Михеев разоблачил кремлёвские башни, распутывая клубок интриг

18 октября 2020, 23:25  •  33 • Политика
Комментируя очередную версию о политической интриге года - между Сергеем Собяниным и Дмитрием Медведевым, - Сергей Михеев разоблачил саму стратегию противостояния кремлёвских башен. Он уверен, что подобная борьба - это антигосударственная деятельность, которая лишь ухудшает ситуацию в России.
Недокарантинные меры, масочный режим, "удалёнка" неизбежно ведут к росту недовольства населения страны и снижению рейтингов власти. Однако, если для президента и председателя правительства ничего фатального в этом нет, мэр Москвы Сергей Собянин может в ближайшее время закончить карьеру публичного политика: соберёт столько негатива, что потом уже не сможет вернуть свою популярность.
В то же время заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, напротив, пытается сделать всё возможное, чтобы стать "добрым волшебником". Здесь и инициативы по гарантированному доходу, и дискуссии о доступных лекарствах. Да ещё и новая коронавирусная должность появилась - глава комиссии по борьбе с вирусами. Словом, появился готовый оппонент Собянина, полагают целый ряд экспертов.
Распутывая этот клубок интриг в эфире программы "Михеев. Итоги", политолог Сергей Михеев подчеркнул, что его всегда раздражала сама идея противостояния кремлёвских башен. Поскольку в политических интригах Михеев видит угрозу государственности нашей страны.
"Я давно запутался в интригах кремлёвских башен, - признался Михеев. - Кроме шуток, для меня все эти интриги выглядят как антигосударственная деятельность. Потому что у нашей страны, находящейся в очень непростой ситуации в этом мире, есть чёткая задача - поставить себе понятные цели, выработать общую стратегию и единым фронтом двигаться вперёд. Вот что нужно! А вместо этого мы видим бесконечные интриги групп влияния, кремлёвских башен или подвалов, каких-то отдельных людей, олигархов со своими бабками и так далее", - подчеркнул Михеев.
К сожалению, интриги подменяют реальную работу, уверен политолог.

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