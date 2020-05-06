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Собянин предупредил владельцев заведений: "Кафе и рестораны откроют в последнюю очередь"
06 мая 2020, 22:10 • 60 • Политика
Мэр Москвы заявил, что кафе и рестораны в Москве откроют в последнюю очередь. Так он прокомментировал ослабление ограничительных мер в столице России.
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ослабление карантинных мер в столице России. Он подчеркнул, что московские кафе и рестораны будут открыты для посетителей в последнюю очередь.
Из всех регионов России в Москве - наиболее тяжёлая ситуация с распространением COVID-19. В этой связи в столице приняты самые жёсткие карантинные меры.
Напомним, что согласно последним данным в Москве насчитывается почти 86 тысяч случаев заражения коронавирусом. Только за 6 мая число заболевших пополнили 5 858 человек. Также за всё время эпидемии в столице скончалось 866 пациентов с COVID-19.
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