Собянин предупредил авторов фейков о вакцине от COVID-19: "Потом оказываются в реанимации"

Собянин назвал негативные комментарии по поводу вакцины от COVID-19 бреднями. "Сами нарассказывают что-то, сами себя запугают, запугают близких и родных, а потом оказываются в реанимации", - сказал он о людях, распространяющих слухи о русской вакцине.

Мэр Москвы Сергей Собянин "прошёлся" по негативным комментариям в адрес русской вакцины от коронавируса. По словам столичного градоначальника, такие комментарии - это бредни людей, которые потом оказываются в реанимации.

Собянин указал, что русская вакцина - это препарат первоклассного мирового уровня, который прошёл все необходимые испытания. А все слухи и домыслы о том, что русская вакцина - это страшно и ужасно, являются просто бреднями.

Мне жалко людей, которые сами нарассказывают что-то, сами себя запугают, запугают близких и родных, а потом оказываются в реанимации - на них просто жалко смотреть, и обидно,

- отметил Собянин в эфире канала "ТВЦ".

Он добавил, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 своевременная прививка - это залог выживания. В этой связи мэр Москвы с сожалением отметил, что лишь треть пожилых москвичей прошли вакцинацию. Собянин напомнил, что 80% смертей от COVID-19 приходится на людей старше 60 лет.