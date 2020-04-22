Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работат...
«Армата» сдала экзамен в Сирии
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало ...
Главы областных администраций Украины готовят обращения к российскому руководств...
Главная / В России

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию

22 апреля 2020, 17:35  •  55 • В России

Распространение системы цифровых пропусков на всю Россию позволит контролировать перемещение людей между регионами, не ограничивая его. Так считает мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я считаю, что ее (систему цифровых пропусков) можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и т. д», - сказал градоначальник в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Собянин также поддерживал профилактику лечения заболевания с целью минимизирования количества тяжелобольных и отметил, что необходимо и дальше администрировать четко карантинные мероприятия, поскольку «одним развертыванием коечного фонда эту проблему не победить».

Напомним, что Москва перешла на режим специальных цифровых пропусков, чтобы предотвратить развитие пандемии и ограничить передвижение граждан по улицам. Оформлять их начали с 13 апрели, а обязательными они стали с 15 апреля. Со среды, 22 апреля, контроль стал автоматизированным через камеры видеонаблюдения. По данным ЦОДД, около 800 тыс. автомобилей пока передвигаются по Москве без пропусков, но более 3 млн автомобилистов уже оформили их.

Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
21 апреля 2020, 23:35
Записки киевлянки: Киев в дыму! Это лес в Чернобыле жгут «пророссийские диверсанты»
21 апреля 2020, 22:05
Слухи о каннибализме: в Новосибирской области 66-летнего пенсионера подозревают в убийстве трёх человек
22 апреля 2020, 13:35
Путин обсудит коронавирус с главами регионов 22 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
22 апреля 2020, 01:35
Меркель спрячется от вируса в Альпах, а Ким Чен Ын - в бронепоезде
22 апреля 2020, 16:35
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал Ковтуна с шоу
22 апреля 2020, 13:35
Геннадий Зюганов: Вирус вирусом, а к Ленину все равно идем
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 апреля 2020, 07:10
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
22 апреля 2020, 07:10
В Эстонии признали, что Крым - русский. Что случилось с "кастрюльным" конгр...
22 апреля 2020, 01:10
Воздушная "стычка" на Балтике: Истребители России пролетели над эсминцем СШ...
22 апреля 2020, 03:10
"Украина всех перехитрила. Опять": Блогер о претензиях "Нафтогаза"...
22 апреля 2020, 01:10
Америке есть что скрывать. Онищенко объяснил "возню" с биолабораториями
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 апреля 2020, 09:29
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
17 апреля 2020, 07:10
«Животное» Черновол увезли в родную деревню под домашний арест
16 апреля 2020, 00:10
"Так издеваться над сверхдержавой!": Появился целый список "бед" США из-за России
18 апреля 2020, 04:10
Россия взяла новую высоту в коронавирусном рейтинге
15 апреля 2020, 17:10
Ситуация на Украине приобретает неуправляемый характер
19 апреля 2020, 02:10
Грузия: «Экспорт и туризм на нуле. Зато мы больше не зависим от России» (Обзор ИноСми)
21 апреля 2020, 09:10
Америка продемонстрировала силу, по-настоящему угрожающую России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.