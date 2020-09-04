|
Собянин похвалился Путину о необычном тонизировании коллег. Но есть "побочка"
04 сентября 2020, 16:55 • 68 • Политика
Сергей Собянин привился от коронавируса, чтобы "придать тонус коллегам", а затем в ходе встречи рассказал Владимиру Путину о "побочке". Мэр Москвы заметил, что температура тела у него оставалась в пределах нормы. Единственным возможным последствием стала небольшая головная боль, какая бывает после вакцинации от гриппа.
Московский градоначальник Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что уже привился от коронавируса.
Соответствующий вопрос ему задал глава государства. Мэр ответил, что в противном случае он бы не смог агитировать в пользу российской вакцины. Собянин заметил, что после регистрации препарата появилось немало скептиков.
В связи с этим он решил убедиться в её эффективности на своём примере и таким способом "придать тонус коллегам". Путин также поинтересовался об ощущениях Собянина после прививки.
Последний заметил, что температура тела у него оставалась в пределах нормы. Единственным последствием стала небольшая головная боль - такая, которая иногда бывает после вакцинации от гриппа.
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 сентября 2020, 01:30
|
03 сентября 2020, 03:20
|
29 августа 2020, 05:05
|
29 августа 2020, 01:25
|
01 сентября 2020, 07:20
|
30 августа 2020, 12:15
|
29 августа 2020, 22:30