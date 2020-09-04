Собянин похвалился Путину о необычном тонизировании коллег. Но есть "побочка"

Московский градоначальник Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что уже привился от коронавируса.

Соответствующий вопрос ему задал глава государства. Мэр ответил, что в противном случае он бы не смог агитировать в пользу российской вакцины. Собянин заметил, что после регистрации препарата появилось немало скептиков.

В связи с этим он решил убедиться в её эффективности на своём примере и таким способом "придать тонус коллегам". Путин также поинтересовался об ощущениях Собянина после прививки.

Последний заметил, что температура тела у него оставалась в пределах нормы. Единственным последствием стала небольшая головная боль - такая, которая иногда бывает после вакцинации от гриппа.