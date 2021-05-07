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Собянин опередил глав Чечни и Татарстана в рейтинге самых влиятельных глав регионов
07 мая 2021, 17:35 • 38 • Политика
Рейтинг самых влиятельных лидеров регионов России вновь возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. По оценке экспертов Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), столичный градоначальник фактически является единственным региональным лидером и политиком федерального уровня одновременно.
Самым влиятельным среди глав регионов России был признан по версии АПЭК московский мэр Сергей Собянин. Он занял первое место в перечне из 30 руководителей регионов страны. Судя по данному рейтингу, столичный градоначальник одновременно является единственным региональным лидером и политиком федерального уровня.
Второе и третье места в озвученном рейтинге заняли глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Татарстана Рустам Минниханов. По оценке экспертов, тройка сильнейших в рейтинге влиятельности обусловлена отношениями регионов с федеральным центром.
Чем эффективнее отношения субъектов Федерации с центром, тем больше у них становится влияния и средств, передают "Известия".
Глава АПЭК Дмитрий Орлов объяснил, что позиции Собянина и Минниханова определены, в том числе, и за счёт масштаба и экономик подконтрольных им регионов. Кроме того, свою роль играет и уникальное влияние политиков в федеральных органах власти.
"Позиции Собянина и Минниханова обусловлены масштабом возглавляемых ими регионов и их экономики, а также уникальным влиянием мэра Москвы и главы Татарстана в федеральных органах власти. Глава Чечни Рамзан Кадыров в тройке практически исключительно благодаря особому позиционированию во взаимоотношениях с федеральным центром", - пояснил Орлов.
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