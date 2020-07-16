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Собянин объяснил, ждать ли в Москве вторую волну эпидемии коронавируса

16 июля 2020, 02:25  •  31 • В России

Высокие цифры по числу заразившихся в мире коронавирусом - это естественная ситуация. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM).

- То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно, - сказал Сергей Собянин. - Потому что страны и континенты – это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.

Мэр привел пример. Так, в сравнении с Москвой коронавирус распространялся по Московской области с задержкой на 2-3 недели, по Санкт-Петербургу - на месяц, по Дальнему Востоку - на полтора месяца.

- В Нью-Йорке такой пик заболеваемости случился в апреле-мае, а в других штатах позже, - напомнил Собянин. - Некоторые из них закрылись на серьезный карантин. Но потом в любом случае, не пройдя эпидемиологическую ситуацию, они схватывают вирус и начинают активно болеть. И это не вторая волна и не третья. Просто регионы не прошли эту ситуацию.

Мэр уверен, что повторный карантин Москве не грозит.

- Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого, - сказал Сергей Собянин. - Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки.

Полную версию эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина читайте на kp.ru и слушайте сегодня, 16 июля в 18.00 мск на Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM).

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