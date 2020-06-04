Собянин обрёк москвичей: "Ограничения по максимуму снимут до 1 июля, но…"

Большинство ограничений, введённых в столице из-за коронавируса COVID-19, снимут к 1 июля, однако санитарные ограничения будут оставаться ещё не один месяц точно. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что до 1 июля власти столицы постараются снять максимальное число ограничений, принятых в городе из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Тем не менее санитарные ограничения, ограничения, направленные на сбережение людей, скорее всего, сохранятся ещё несколько месяцев.

"О графике снятия ограничений до июля в Москве можно будет сказать в понедельник", - добавил Собянин.

Напомним, что Москва находится на первом месте в России по количеству случаев заражения коронавирусом. В этой связи в столице приняты наиболее жесткие меры карантинного контроля.