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Собянин обрёк москвичей: "Ограничения по максимуму снимут до 1 июля, но…"
04 июня 2020, 23:55 • 109 • Политика
Большинство ограничений в Москве снимут к 1 июля, но санитарные ограничения будут оставаться ещё не один месяц точно, предупредил мэр Сергей Собянин.
Большинство ограничений, введённых в столице из-за коронавируса COVID-19, снимут к 1 июля, однако санитарные ограничения будут оставаться ещё не один месяц точно. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он уточнил, что до 1 июля власти столицы постараются снять максимальное число ограничений, принятых в городе из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Тем не менее санитарные ограничения, ограничения, направленные на сбережение людей, скорее всего, сохранятся ещё несколько месяцев.
Напомним, что Москва находится на первом месте в России по количеству случаев заражения коронавирусом. В этой связи в столице приняты наиболее жесткие меры карантинного контроля.
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