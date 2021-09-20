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Собянин обратился к москвичам после подсчёта голосов на выборах

20 сентября 2021, 15:25  •  79 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам, подводя итоги голосования. Он поблагодарил жителей столицы и добавил, что кандидаты из опубликованного им списка победили во всех округах. "Спасибо за поддержку", - написал Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин, подводя итоги голосования, подчеркнул, что состоялись важнейшие выборы, которые определят развитие России в ближайшие пять лет. Москвичи активно голосовали - порядка 50 процентов избирателей пришли на участки.
Спасибо вам, друзья, за то, что проявили свою гражданскую позицию.
Представленные сегодня итоги голосования показывают палитру мнений и убеждений, продолжил Собянин. Отдельно мэр поблагодарил тех, кто голосовал за "Единую Россию". А также подчеркнул, что переданные наказы депутатам должны быть отражены в работе. Причём внимание будут обращать на наказы каждого, чьим бы сторонником ни был человек.
"Спасибо огромному отряду наблюдателей и Общественному штабу, которые следили за выборами, контролировали, обеспечивали честность всех избирательных процедур", - добавил Собянин, выразив благодарность и "Единой России", команда партии, по словам мэра, прошла "каждый район, каждый дом, каждый двор", кандидаты "выслушали нужды и предложения людей и составили программу", которую теперь предстоит реализовать.

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