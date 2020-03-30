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Собянин не имел права? Сенатор Клишас назвал карантин в Москве "антиконституционным"
30 марта 2020, 17:35 • 129 • Политика
Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений и о том, что они "антиконституционны". "Ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях", - заявил сенатор.
Российский сенатор Андрей Клишас заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин якобы не имел права вводить жёсткие ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Речь идёт о всеобщем режиме самоизоляции, объявленном в столице с 30 марта.
По словам сенатора, принятое московским градоначальником решение является антиконституционным. Клишас утверждает, что вводить подобные ограничения могут только Федеральное Собрание и президент страны. При этом политик ссылается на 55-ю статью Конституции.
Напомним, что для предотвращения распространения коронавируса в Москве и Подмосковье жителям запретили покидать жильё за исключением крайней необходимости. Также вводится система спецпропусков. Причиной жёстких мер, как утверждают источники, стали "шашлычники", отправившиеся на природу отмечать нерабочую неделю.
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