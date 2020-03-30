Собянин не имел права? Сенатор Клишас назвал карантин в Москве "антиконституционным"

Российский сенатор Андрей Клишас заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин якобы не имел права вводить жёсткие ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Речь идёт о всеобщем режиме самоизоляции, объявленном в столице с 30 марта.

По словам сенатора, принятое московским градоначальником решение является антиконституционным. Клишас утверждает, что вводить подобные ограничения могут только Федеральное Собрание и президент страны. При этом политик ссылается на 55-ю статью Конституции.

Ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений - исключительная компетенция Федерального Собрания и президента, - цитирует ТАСС слова Клишаса.

Напомним, что для предотвращения распространения коронавируса в Москве и Подмосковье жителям запретили покидать жильё за исключением крайней необходимости. Также вводится система спецпропусков. Причиной жёстких мер, как утверждают источники, стали "шашлычники", отправившиеся на природу отмечать нерабочую неделю.