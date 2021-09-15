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Собянин назвал свой список кандидатов в Госдуму

15 сентября 2021, 13:30  •  70 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавляет московский список партии «Единая Россия», 15 сентября опубликовал свой список кандидатов в Госдуму.
«В нашу команду входят люди с разным политическим и профессиональным опытом. Среди них есть действующие депутаты Государственной думы и общественные деятели, которые впервые выдвинули свои кандидатуры. Каждого из них я знаю как человека, который искренне болеет за интересы родного города и в случае избрания будет отстаивать интересы москвичей», — говорится в сообщении Собянина, опубликованном на сайте mos.ru
В команде Собянина — телеведущий Тимофей Баженов, военный репортер Евгений Попов, депутат Госдумы Петр Толстой, правозащитник Светлана Разворотнева, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, предприниматель Евгений Нифантьев, руководитель общероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая, ректор Химико-технологического университета им. Менделеева Александр Мажуга, депутат Госдумы Ирина Белых, врач-педиатр Александр Румянцев, космонавт Роман Романенко, депутат Госдумы Галина Хованская, народный артист России Дмитрий Певцов, журналист Анатолий Вассерман, доброволец-спасатель Олег Леонов.
«Анатолий Вассерман — журналист и эрудит. Не является кандидатом от «Единой России», но его острый ум и твердые убеждения принесут много пользы нашему городу и стране, если Анатолий Александрович будет избран депутатом Государственной думы», — говорится в сообщении Собянина.
14 сентября сообщалось, что в России создана тотальная система видеонаблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму.
Ранее, 30 августа, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что участники видеонаблюдения на выборах в сентябре получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями. Наблюдать за ходом голосования станут все политические партии, их региональные отделения и кандидаты в одномандатных округах, избирательные комиссии, центры общественного наблюдения в субъектах, где участвовать может любой желающий, который прошел необходимое обучение.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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