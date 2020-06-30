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Собянин назвал бессмысленными попытки дважды голосовать по Конституци

30 июня 2020, 23:00  •  67 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что бессмысленно было пытаться принять участие в голосовании по поправкам к Конституции и онлайн и очно.
«Списки тех, кто проголосовали в электронном виде, чтобы не дублировались на бумажном носителе, <...> еще раз сверим. <...> Все эти попытки два раза проголосовать — это бессмысленная история, мы всё равно там или там вычеркнем, когда начнется сверка», — отметил градоначальник во вторник, 30 июня, в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, почти 100 тыс. заявителей не допустили к участию в интернет-голосовании из-за неточностей в указанных данных.
«Любые малейшие неточности данных, нестыковки и так далее или подозрительный телефон, с которого регистрировались, — всё это было аннулировано. Это около 98 тыс. заявителей, [которые] реально не получили возможности электронного голосования», — заявил он.
Ранее во вторник в России завершилось онлайн-голосование по поправкам к Конституции. Отдать свои голоса дистанционно могли жители Москвы и Нижнего Новгорода начиная с 25 июня.
Всего для участия в таком формате голосования подали заявления примерно 1,14 млн граждан. Согласно данным оперштаба по наблюдению за голосованием, итоговая явка в онлайн-формате превысила 93%, было выдано 1 107 648 бюллетеней.
Внести изменения в Конституцию страны предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Законопроект приняли Госдума, региональные парламенты и Совет Федерации. Изначально его проведение планировалось на 22 апреля, но было перенесено из-за пандемии коронавируса.

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