Собянин начал войну элит? Мишустин дал жёсткий ответ • 199 • Политика До сих пор указы мэра Москвы и главы рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом Сергея Собянина в верхах не обсуждались, хотя к ним накопилось много вопросов. Наконец, премьер Михаил Мишустин поручил провести проверку решений градоначальника. О чём это говорит и каковы могут быть последствия? Автор:

Кучер Егор Многим было очевидно, что принятые столичным мэром решения губят бизнес и почти в буквальном смысле сводят с ума население Москвы и тех регионов, которые копировали московские меры. Много говорилось о неконституционности принятых решений, о недостаточности полномочий Собянина (даже на посту главы рабочей группы Госсовета) для того, чтобы серьёзно ограничить права граждан. На это мы слышали лишь один ответ: скажите спасибо, что не вводится режим ЧС и что вообще в России меры со стороны властей гораздо мягче, чем в других странах. Критики же возражали, что в других странах и ситуация принципиально иная, оттого и жёсткие меры были ей соразмерны, тогда как московские ограничения могли не соответствовать уровню угрозы. Остаются вопросы о том, почему роль "главного ограничителя" страны отведена именно Собянину. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress В поддержку такого взгляда на события последних месяцев можно сказать, что претензий к ограничительным мерам было бы меньше, если бы вся широко разрекламированная система посадки людей по домам и контроля их передвижения работала без сучка и задоринки. Если бы сидящим дома людям выплачивали зарплаты в полном объёме и в не менее полном объёме компенсировали бы бизнесу все выпадающие доходы. Но этого ведь не случилось. Недовольство граждан и бизнеса уже хорошо известно. Коронавирус, если он и был остановлен с помощью ограничений, сделал обходной манёвр и ударил исподтишка, а власти оказались в ситуации "одно лечим, другое калечим". Очевидно, что всему этому должна быть дана некая правовая оценка. Мы должны знать, насколько справедливы были все жертвы (включая человеческие), насколько вообще возможно так поступать с людьми и в какой мере это было нужно? Презумпция правильности решений Любые меры противодействия коронавирусу, вводимые мэром Москвы, словно получали негласное одобрение сверху. Москвичи привыкли, что если Собянин что-то заявил, то так тому и быть, то поправлять это уже никто не будет, а фраза "вы что, не слышали? Это указ мэра!" приобрела какое-то сакральное значение, словно бы речь идёт вообще о новой норме Основного закона. Изначально считалось, что мэр Москвы, возглавивший 15 марта рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом, заранее согласовывает все свои решения с премьером, министерствами и вице-премьерами. Именно поэтому введение ограничений воспринималось скорее как коллективное решение властей России вообще, а не лично Сергея Собянина по итогам его консультаций с чиновниками мэрии. Однако 2 июня премьер Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом дал поручение проверить применение принятых для борьбы с заразой документов, включая указы мэра Москвы. Прицел – на анализ правовых актов, повлиявших в первую очередь на права и свободы граждан. Соответствующее распоряжение уже опубликовано на сайте правительства России. Минюсту России, Минздраву России, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан, – говорится в тексте распоряжения Мишустина. Проверка с соответствующим информационным сопровождением должна быть осуществлена в срок до 8 июня. Обратим внимание, что проверять указы мэра должны будут Минздрав и Роспотребнадзор. Парадокс ситуации в том, что многие свои решения Собянин принимал, как известно, по рекомендации как раз Минздрава и Роспотребнадзора. Теперь этим ведомствам предстоит ответить на вопрос, правильно ли их услышал мэр Москвы, а также оценить самих себя, рекомендовавших вводить те или иные ограничения. Цена вопроса очень высока. За время бушевавшей и всё ещё агрессивной инфекции в России произошла тотальная просадка экономики, растёт безработица, закрыты и уже не откроются многие рестораны, кафе и предприятия сферы услуг. В борьбе с вирусом жертвами стали не только врачи, но и люди, принудительно запертые по домам. Кто-то лишился работы, кто-то впал в депрессию или вообще ушёл из жизни. Известны и проблемы с неоказанием медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, так как врачи просто не могли в условиях ковида вовремя к ним приехать, а сами пациенты (особенно в возрасте 65+) не могли пойти в закрытые на карантин поликлиники на приём к врачу, так как приём был временно приостановлен. В правительстве, впрочем, уже отбились от всей критики. Там заявили, что Мишустин поручил проверить не решения мэра, а практику их применения, то есть оценить, к чему они привели в смысле "затрагивания прав и интересов граждан". Так там сказали, что это "плановая системная работа". Основные вопросы Основная масса вопросов как рядовых граждан, так и профильных юристов связана с ограничениями конституционных прав граждан и отсутствием практики применения таких ограничений. Нет практики – нет и опыта, оценки последствий. Ведь на самом деле срабатывает эффект задержки: мы только сейчас начинаем понимать, чем аукнутся стране и гражданам месяцы сидения дома под угрозой штрафов. Теперь всем запретили выходить на улицу. Ограничили конституционную свободу передвижения. Это, согласно статье 55-й, возможно только законом. Закона – нет. Субъект Федерации не имеет права на такие действия, даже если речь о Москве. Но закон должен быть. Это не значит, что мы не будем сидеть по домам. Мы и сейчас уже сидим, потому что мы ответственные граждане и никто друг друга не хочет заражать, — комментировал эту ситуацию учредитель Царьграда Константин Малофеев. И правда, даже если мы согласны с тем, что так будет безопаснее, то насколько справедливо и законно введена самоизоляция? Эксперт РАН, член Экспертного совета при правительстве России Александр Саверский, например, уверен, что никакой самоизоляции не существует, потому что изоляция была принудительной под угрозой штрафа, а в законах просто нет таких терминов. При этом власти настойчиво сообщают населению о необходимости самоизоляции. Термин предполагает, что человек сам решает вопрос со своей изоляцией, однако изначально в указе мэра Москвы "О введении режима повышенной готовности" от 15.03.2020 №12-УМ этот термин применялся как обязательная изоляция под угрозой наказания для людей из группы риска, приехавших из других стран (ст. 9.2 и ст.10.1), – писал он ещё 11 мая в заявлении в ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет. Прибалтов пугают завоеванием Россией. Но США тут даже ни при чём Обратим внимание на интересную цепочку решений. Ограничивать передвижение населения в России возможно лишь на основании закона от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Именно в нём есть понятие о режиме повышенной готовности. В этом же законе сказано, что введение этого режима относится к полномочиям правительства России. Однако правительство России не вводило режима повышенной готовности, зато он введён указом мэра "О введении режима повышенной готовности" от 15.03.2020 №12-УМ. Имел ли он на это право? В указе мэра сказано, что режим повышенной готовности вводится на основании пункта 4.1 уже упомянутого закона №68 ФЗ, где речь идёт о режимах функционирования органов, создаваемых для предотвращения или ликвидации ЧС. Но мэрия Москвы не была создана для этой цели, поэтому к таким органам она не относится. Более того, речь в законе идёт о режиме функционирования, а вовсе не о полномочиях таких органов. Полномочия, согласно закону, есть только у правительства страны. В мае у многих внезапно отказали рабочие пропуска, гражданам массово стали приходить штрафы. Фото: Кирилл Зыков/ АГН "Москва" Затем указ Собянина был практически скопирован целым рядом глав других субъектов России, и с формальной точки зрения произошло нарушение конституционных прав граждан. Согласно части 3 статьи 55 Конституции, ограничение конституционных прав граждан, включая свободу передвижения, может быть осуществлено только в соответствии с федеральным законом, но таковым законом, как уже говорилось, ни указ Собянина, ни указы других градоначальников не являются. В итоге Россия, конечно, избежала введения режима ЧС даже на региональном уровне, и это факт скорее позитивный, так как такой режим гораздо жёстче любого режима повышенной готовности (Царьград ранее анализировал вероятные последствия). С другой стороны, всё ещё остаются вопросы о том, почему роль "главного ограничителя" страны была отведена именно Собянину, почему правительство молчало, когда он вводил ограничения, применив полномочия, которых у него нет. Вспомним и о проблемах с цифровыми пропусками. В первый день их введения, 15 апреля, в Москве произошёл транспортный коллапс, который мог привести к заражению огромного числа людей, стоящих в очередях в метро. Выдача цифровых пропусков была затруднена или невозможна в принципе, сайт мэра и Госуслуги "лежали", в поддержку дозвониться было невозможно. Когда показалось, что эти проблемы решены, начались новые. В мае у многих внезапно отказали рабочие пропуска, гражданам массово стали приходить штрафы. А вообще, по заявлению пресс-службы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), только за первый день работы системы пропусков без них на улицах Москвы оказалось более 230 тысяч машин. Если на каждую был выписан штраф в 5000 рублей, то общая сумма превышает 1,1 млрд рублей. И это только за один день и только из карманов самих же граждан, многие из которых остались без работы. Наконец, приложение "Социальный мониторинг" для слежки за больными COVID-19 на домашнем карантине оказалось издевательством над людьми. Граждане жаловались, например, на незаслуженные штрафы, когда приложение вдруг посчитало, что они ушли гулять. Предписывалось также каждые два часа делать свою фотографию под угрозой получения штрафа в 4000 рублей. Это атака на Собянина или на Путина? Политолог Сергей Марков в беседе с Царьградом предположил, что инициативе премьера Мишустина по проверке указов Собянина могут быть три основных объяснения. Заявления о необходимости такой проверки – это ответ на запрос общества, которое пострадало из-за ограничений, отметил он. Довели угрозами? О чем говорит признание шведского эпидемиолога В обществе очень много вопросов возникло, очень много критиков, являются ли по-настоящему легитимными действия, в частности, мэра Москвы и глав других регионов по ограничению базовых прав граждан. В частности, такого простого права, как право на прогулки, право на то, чтобы заниматься здоровым образом жизни, и самим, и со своими детьми. Раз есть такой вопрос, то нужно на него дать аргументированный ответ. И премьер-министр, как ему положено по должности, задаёт такой вопрос соответствующим органам, – сказал Марков. По его мнению, ответ может быть в процентном соотношении 90% на 10%. Где 90% – это поддержка Минюстом, Минздравом и Роспотребнадзором мер Собянина, а 10% – это признание ошибок и неточностей, над которыми предстоит работать. В то же время Собянин вполне мог запустить и некий конфликт элит слишком радикальными действиями, бросающими тень на своих руководителей. "Есть ещё одна версия, которая заключается в том, что в федеральном центре недовольны слишком радикальными действиями Сергея Собянина в отношении карантина. Потому что некоторые действия были абсолютно правильны, как, например, введение карантина, но такие действия, как закрытие парков и запрет прогулок с детьми, совершенно очевидно являются крайне излишними", – обратил внимание политолог. В федеральном центре недовольны слишком радикальными действиями Сергея Собянина в отношении карантина. Фото: Кирилл Зыков/ АГН "Москва" Марков отметил, что этот конфликт, вероятнее всего, будет означать призыв к Собянину больше советоваться с федеральным центром, прежде чем принимать какие-то действия. Это сигнал, что федеральный центр не разделяет радикальный подход Собянина и не хочет нести политическую ответственность за последствия решений градоначальника, подчеркнул политолог. Третье объяснение, по его словам, конспирологическое. Через Собянина некто может пытаться нанести удар по Владимиру Путину и предстоящему голосованию по поправкам к Конституции. Ведь люди нередко выражают своё недовольство чем-то вроде "это всё Путин виноват". Какие-то люди за спиной Собянина в его команде – это противники Путина, и они специально пытаются раздражать население для того, чтобы оно перенаправилось в конечном итоге против Владимира Путина и в том числе чтобы было сорвано голосование по Конституции в Москве. И здесь, возможно, в результате недовольства такими слишком жёсткими карантинными мерами будет очень низкая явка. И будут обвинения в том, что власть использует административный ресурс, и тем самым будет дискредитирован сам этот референдум, – построил логическую цепочку Марков. "Если будет дано заключение о том, что довольно много решений мэра Москвы выходят за его прерогативы и не вполне должны рассматриваться как легитимные, тогда это уже будет являться само по себе сигналом мэру Москвы о том, что он должен больше согласовывать свои действия с федеральным центром и не проявлять чрезмерной самостоятельности в тех вопросах, которые важны для общеполитической ситуации", – подытожил политолог. Таким образом, факт распоряжения Мишустина – это сигнал, без которого на самом деле можно было обойтись. Однако этот сигнал подан. С другой стороны, есть необходимость дать какие-то ответы обществу на растущее недовольство, наконец, на гибель людей как из-за коронавируса, так и вследствие ограничений. На банкротства, на обнищание людей, оставшихся без работы и зарплаты. Итогом может быть оправдание решений Собянина, чтобы затем уверенно говорить: проверка была проведена, нашла неточности, но подтвердила, что благодаря ограничениям страна преодолела эпидемию и ситуация не оказалась взрывной. Вот только практика, по которой авторы ограничений имени Собянина теперь будут проверять сами себя и писать премьеру отчёты, слишком сильно напоминает кое-что другое. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





199 Источник Похожие новости Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2" Норильский поток: почему красноярские власти молчали о разливе нефтепродуктов Откуда у США желание найти "русский след" в беспорядках: "Агент Кремля" Бутина рассказала правду Режим ЧС федерального уровня в Красноярском крае, теперь официально - МЧС МВФ поставил перед Украиной невыполнимые условия Новости партнеров